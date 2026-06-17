카보베르데 골키퍼 보지냐, 스페인 무실점 봉쇄…美 비자 문제로 어머니 경기 불참, 정치권 나서

2026 북중미 월드컵에서 카보베르데 골키퍼 보지냐가 스페인을 상대로 기억에 남는 무실점 경기를 펼쳤으나, 어머니는 미국 비자 보증금 문제로 경기를 직접 관전하지 못해 안타까움을 샀다. 미국 정치권의 적극적인 개입으로 어머니의 다음 경기 참석 가능성이 커지고 있는 가운데, 이번 사례는 스포츠와 이민 정책이 교차하는 복합적 측면을 보여준다.

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 H조 1차전에서 카보베르데 골키퍼 보지냐 가 우승 후보 스페인 을 상대로 27개의 슈팅을 무실점으로 막아내며 0-0 무승부를 이끌어 전 세계의 이목을 집중시켰다.

그러나 그의 어머니 아나 칸디다 에보라는 미국 비자 문제와 비용 부담으로 인해 아들의 역사적인 월드컵 데뷔전을 현장에서 지켜보지 못하는 안타까운 사연이 알려졌다. 미국 정부는 카보베르데 등 일부 국가 국민의 관광 비자 신청 시 1만5000달러의 보증금을 요구하는 제도를 시행 중이며, 최근 월드컵 티켓 소지자에 대한 면제 방침을 발표했음에도 불구하고 보지냐의 어머니는 편도 6400km에 달하는 항공료와 체류비를 감당하기 어려워 미국행을 포기해야 했다. 이 소식이 보도되자 미국 정치권이 즉각적으로 나섰다.

하킴 제프리스 하원 민주당 원내대표는 소셜미디어를 통해 자녀의 역사적 순간을 어머니가 놓쳐서는 안 된다며 마르코 루비오 국무장관에게 다음 경기 참석을 위한 모든 권한을 행사해 줄 것을 요청했다. 이에 미 국무부도 적극적으로 대응하여 선수 가족의 비자 서비스 지원에 나서고 있으며, 보증금 면제 규정이 적용될 수 있음을 확인했다. 보지냐의 동생 데이비드슨 에보라는 어머니가 다음 경기를 현장에서 관전한다면 정말 기쁠 것이라고 전했다. 이번 사례는 스포츠가 초국적 가족의 감동을 만들어내는 동시에 이민 및 비자 정책의 현실적인 난관을 드러내고 있다.

카보베르데라는 작은 섬나라 출신 골키퍼의 heroics가 미국 내 이민자 커뮤니티에게도 희망의 메시지가 되고 있으며, 정부와 정치권의 신속한 대응이 화제가 되고 있다. 보지냐의 활약은 스페인을 상대로 한 저항뿐 아니라, 가족의 사랑과 정치적 개입이 교차하는 다층적 이야기로 확장되고 있다. 이제 전 세계의 시선은 카보베르데의 다음 경기와 에보라 모자의 재회 가능성에 쏠리고 있다





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