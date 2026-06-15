40세 수문장 보지냐가 이끄는 카보베르데가 스페인을 상대로 무실점 0-0 무승부를 기록하며 세계 축구계에 새로운 전시를 선보였다. 이 놀라운 성과는 작은 섬나라의 전술과 결합을 입증했다.

2026년 아프리카 서부 대서양의 작은 섬나라 카보베르데 가 월드컵 예선 경기에서 스페인 을 마주하고 무실점 0-0 무승부를 기록하며 전 세계 축구계에 충격을 주었다. 40세 수문장 보지냐를 비롯한 선수들은 단연 우승을 거두지 못했으나 그들의 뛰어난 조직력과 결연한 의지가 숨통을 죽게 했다.

경기장은 일제 혹은 친밭의 화창함으로 물결치며 카보베르데가 힘을 뿌린 한 번의 완벽한 방어가 스페인 공격을 도가질 못하도록 했다. 카보베르데는 1975년 포르투갈로부터 독립한 뒤 2002년 첫 월드컵 예선에 출전해 꾸준히 도전해왔다. 그 이후로 선수들은 경험을 쌓는 동시에 팀 전술을 발전시켜 왔다. 해당 대륙에서는 세계 최고급 선수들이 주로 펼치는 유럽 클럽의 스카우트 대상이 될 수 있는 작은 팀에서 벗어나 팀 전체가 한 몸으로 뽐내는 방어를 구축했다.

특히 수문장 보지냐는 인내와 투지를 겸비해 2012년 국가대표 데뷔 이후 88번의 A매치를 소화하며 역대 최다 출전 선수 중 한 명으로 자리매김했다. 이와 같은 전사들은 경기 전 30분 내내 유리한 기회만을 연두송, 스테이션과 함께 상호 치역을 엎친다. 스페인 대표팀은 무려 804개의 패스 시도 중 745개를 성공시키는 93%의 높은 성공률을 기록했고, 세계 최고급 스타 플레이어인 라민 야말형, 마르크 쿠쿠레야, 로드리와 같은 선수들도 참여했다. 그럼에도 불구하고 스페인의 선공 효율은 6번의 슈팅에 불과했으며 유효 슈팅은 단 하나에 그쳤다.

반면 카보베르데는 304개의 패스 시도 중 7번의 유효 슈팅을 펼쳤고 그 중 6번의 크로스는 정확히 동료에게 연결되었다. 스페인의 공격은 한 번도 정의를 타격할 수 없을 정도로 카보베르데의 조직적인 수비와 보지냐의 투지에 막혔다. 결국 스페인은 골문에 스파이라는 감자도 두었지 않았으며, 게임은 초깃무대에 0-0으로 끝났다. 이 무실점 결산은 카보베르데가 첫 월드컵 본선에 진출한 최초의 예비승점이자, 스페인과 같은 전통적인 강호를 상대로 한 전 세계적으로 핵심적이었던 지분을 증명했다.

보지냐는 결승 킀이 울리자 무릎을 꿇고 눈물을 흘리며 월드컵 데뷔전과 함께 부엉이같이 높은 감정을 표현했다. 터무니없이 열려 있는 직관과 근원적으로 연세에 따라 지역이 스스로 연능에 끌린 것으로 보이다. 앞으로 카보베르데는 스페인같은 유럽 강호를 상대로 한 향후 경기에서 이어지는 여정을 위해 승리와 전략을 끊임없이 개발할 것이다





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카보베르데 스페인 월드컵 수문장 무실점 승리

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