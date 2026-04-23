나렌드라 모디 인도 총리가 우크라이나 전쟁, 미국-중국 갈등 등 복잡한 국제 정세 속에서 주요 강대국들과의 관계를 능숙하게 조율하며 국제 사회에서 주목받고 있습니다. 최근 이재명 대통령의 인도 국빈 방문을 맞아 포옹하며 양국 관계 발전에 대한 의지를 다졌습니다.

나렌드라 모디 인도 총리는 국제 정세의 격변 속에서 놀라운 외교적 역량을 발휘하며 세계 주요 강대국들과의 관계를 능숙하게 조율하고 있다. 우크라이나 전쟁과 미국발 관세 전쟁이 동시에 진행되던 혼란스러운 시기에, 그는 단 6개월 동안 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 시진핑 중국 국가주석, 그리고 도널드 트럼프 전 미국 대통령을 연이어 만나며 각국과의 관계를 굳건히 했다.

이러한 모디 총리의 행보는 카네기국제평화재단 남아시아 국장 밀란 바이슈나브에 의해 '카멜레온'과 같다고 묘사될 정도로, 상황에 따라 유연하게 변화하며 자신을 재창조하는 능력이 돋보인다. 모디 총리의 다면적인 외교는 2024년 7월 푸틴 대통령과의 만남에서 뚜렷하게 드러났다. 러시아의 우크라이나 공격으로 수많은 사상자가 발생한 상황에서도 그는 모스크바를 방문하여 푸틴 대통령과 포옹하며 우호적인 관계를 과시했다.

이는 젤렌스키 대통령의 강한 반발을 불러일으켰지만, 6주 후 모디 총리는 우크라이나를 방문하여 젤렌스키 대통령을 위로하며 '인도는 중립이 아니며 평화의 편에 서 있다'는 메시지를 전달했다. 이처럼 양쪽 진영 모두에게 손을 내미는 균형 외교는 모디 총리의 외교적 특징을 잘 보여준다. 또한, 2024년 10월 브릭스 정상회의에서 시진핑 국가주석과 회담을 통해 5년 만에 양국 간의 공식적인 대화를 재개하고, 긴장 완화와 협력 방안을 모색하는 등, 과거 국경 분쟁으로 악화되었던 중-인도 관계 개선에도 노력을 기울였다. 모디 총리의 외교적 노력은 미국과의 관계에서도 빛을 발했다.

관세 전쟁을 예고한 트럼프 전 대통령과의 만남 이후, 미국이 인도에 대한 상호관세를 50%까지 인상하려는 움직임이 있었지만, 모디 총리의 끈질긴 협상 노력 덕분에 결국 관세율을 18%까지 낮추는 '빅딜'을 성사시켰다. 이러한 기묘한 '곡예 외교'를 통해 모디 총리는 인도의 국익을 극대화하고 국제 사회에서의 영향력을 높이고 있다. 최근에는 이재명 대한민국 대통령의 인도 국빈 방문을 맞아 따뜻하게 포옹하며 양국 관계 발전에 대한 의지를 다졌다.

모디 총리의 이러한 외교적 행보는 단순히 각국과의 관계를 유지하는 것을 넘어, 복잡하게 얽힌 국제 정세 속에서 인도의 입지를 강화하고, 새로운 기회를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 그의 외교 전략은 앞으로도 국제 사회에서 주목받을 것으로 예상된다. 모디 총리의 외교는 때로는 비판을 받기도 하지만, 그의 뛰어난 정치적 감각과 전략적 사고는 인도 외교의 새로운 지평을 열고 있다는 평가를 받고 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

나렌드라 모디 이재명 인도 외교 국제정세

United States Latest News, United States Headlines