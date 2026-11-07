카메룬 두알라 유니세프 물류창고, 구호 물품 신속 공급의 거점

카메룬 두알라 유니세프 물류창고가 카메룬 전역과 인접국에 구호 물품을 신속하게 공급하는 구조를 살펴봤다. 영양식 RUTF와 위생 키트, 놀이 도구가 현장 아동에게 어떻게 전달되는지 정리했다.

카메룬 서부 항구도시 두알라에 자리한 유니세프(UNICEF) 물류창고는 카메룬 전역을 비롯해 중앙아프리카공화국, 차드, 수단 등 인접 국가에 각종 구호 물품을 공급하는 핵심 거점이다. 이곳은 물품 통관부터 화물 운송, 품질 검사까지 공급망 전반을 맡고 있다.

두알라 물류창고의 운영 원칙은 필요한 물품을 필요한 장소에, 적절한 시간에, 최적의 상태로 전달하는 것이다. 창고 곳곳에 빈 공간이 눈에 띄는 것도 이 원칙이 현장에서 실제로 적용되고 있다는 것을 보여준다.

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유니세프 두알라 창고, 구호 물품 즉시 출하 체계

두알라 물류창고는 구호 물품을 장기간 쌓아두기보다 들어오는 즉시 필요한 지역으로 보내는 방식에 초점을 맞추고 있다. 물품이 오래 머무르지 않기 때문에 창고 안에 빈 공간이 많이 보인다.

전염병이 유행할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 약품을 미리 확보해 두는 것도 이 창고의 중요한 역할이다. 공급 속도가 곧 현장의 생존과 직결되는 상황에서 사전 확보는 대응 시간을 줄이는 기능을 한다.

인접 국가에서 긴급 지원 요청이 들어오면 트럭을 이용해 물품을 현장으로 운송한다. 요청이 접수된 뒤 바로 출발하는 이 방식은 두알라 창고가 중앙아프리카와 수단 등 주변국까지 지원을 이어가는 기반이 된다.

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RUTF가 바꾼 영양실조 아동 치료 방식

RUTF는 1996년 개발된 고열량 영양식으로, 땅콩버터와 비슷한 형태를 띠고 있다. 별도의 조리 과정 없이 바로 섭취할 수 있다는 점이 특징이다.

RUTF 한 개당 열량은 500칼로리에 달한다. 영양실조 어린이가 하루 2개를 섭취하면 빠르게 1천 칼로리의 영양을 보충할 수 있다.

RUTF가 개발되기 전까지는 중증 영양실조 어린이를 치료하려면 수 주 동안 입원 치료를 해야 했다. 제대로 된 의료시설조차 갖추지 못한 열악한 지역에서는 이런 치료를 이어가는 것 자체가 쉽지 않았다.

즉석에서 먹을 수 있는 영양식은 의료 인프라가 부족한 지역에서 치료의 문턱을 낮추는 역할을 한다. 두알라 창고가 이 식품을 신속히 공급할 수 있다는 점은 그만큼 중요하다.

루카야투 씨가 말하는 현장의 절박함

두알라 창고에서 만난 유니세프 물류 전문가 루카야투 씨는 자신도 다섯 아이의 엄마라고 밝혔다. 그는 카메룬의 모든 아이를 자신의 아이처럼 생각하며 엄마로서의 역할을 넓혀 가고 있다고 말했다.

루카야투 씨는 약 1년 전 영양실조가 심각한 아이들이 있는 지역을 방문했다고 전했다. 당시 그곳에서 서너 명의 아이는 걷거나 움직이는 것조차 어려운 상태였다.

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그는 아이들이 겪는 고통을 직접 目격하면서 유니세프의 지원이 얼마나 큰 변화를 만드는지 깨달았다고 밝혔다. 현장을 본 경험이 물류 업무를 바라보는 시각을 바꿨다는 설명이다.

루카야투 씨는 아이들에게 여러분이 그곳에 있다는 것을 알고 있으며, 목소리에 귀 기울이고 아픔을 함께 느끼고 있다는 메시지를 전했다. 또한 여러분이 성장할 수 있도록 매일 노력해 가능한 한 많은 변화를 만들겠다고 다짐했다.

놀이 도구와 존엄성 키트가 담는 아동 보호

두알라 물류창고는 영양식 외에도 아동의 심리적 안정을 돕는 물품을 함께 제공하고 있다. 구호 현장에서 신체적 회복만큼 정서적 안정도 중요하게 다뤄진다는 점을 보여준다.

공과 장난감 등으로 구성된 놀이 도구는 위기 상황에서도 아이들이 놀이를 통해 심리적 안정을 찾을 수 있도록 마련된 것이다. 아이들이 일상의 감각을 되찾는 계기가 될 수 있다.

아동을 위한 존엄성 키트(Dignity Kit)는 여러 개의 바구니가 층층이 쌓인 채 보관돼 있었다. 5∼9세 여아를 위한 키트를 열어보니 수건과 속옷, 비누 등 위생용품이 가득 들어 있었다.

이처럼 기본적인 위생용품을 키트 단위로 준비해 두면 현장에서 필요한 물품을 빠짐없이 챙길 수 있다. 두알라 창고가 물품의 종류와 대상별 구성까지 세심하게 관리하고 있다는 의미다.