카멀라 해리스 회고록, 민주당 내 '불편한 진실' 폭로… 바이든·동료 비판

카멀라 해리스 전 부통령의 회고록 내용이 공개되면서 민주당 내 갈등이 심화되고 있다. 회고록에는 바이든 대통령과 민주당 유력 인사들에 대한 비판적인 평가가 담겨 논란을 빚고 있으며, 러닝메이트 선정 과정에서 있었던 일화들도 공개되어 파장을 일으키고 있다.

지난해 7월 11일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 그린즈버러 소재 제임스 B.더들리 고등학교에서 열린 선거 유세 행사에서 연설하는 카멀라 해리스 전 부통령 관련 논란이 뜨겁다. 카멀라 해리스 전 부통령이 곧 출간할 회고록 에서 민주당 내 인사들을 향한 직설적인 평가를 담아 파문이 일고 있다. 영국 파이낸셜타임스(FT)는 19일(현지시간) 해리스 전 부통령의 신간 『107일』을 둘러싼 민주당 내부 반발이 거세다고 보도했다. 다음 주에 발간될 회고록 의 제목인 『107일』은 지난해 7월 21일 조 바이든 당시 대통령이 재선 불출마를 선언한 뒤 해리스 전 부통령이 민주당 대선 후보로 나서 선거운동을 벌인 기간을 의미한다. FT는 해리스 전 부통령이 회고록 에서 “ 민주당 동료들과 연을 끊어버려도 상관없다”는 태도로 정리하며 “인정사정 봐주지 않고 공격했다”고 평가했다.

특히, 차기 대권을 노리는 민주당 유력 주자들을 강도 높게 비판하고, 조 바이든 당시 대통령에 대해서도 부정적인 평가를 내린 것으로 알려져 더욱 논란을 증폭시키고 있다.\해리스 전 부통령은 러닝메이트 검토 과정에서 피트 부티지지 전 교통부 장관을 배제한 이유를 “그가 동성애자이기 때문”이라고 언급하며 논란의 불씨를 지폈다. 해리스 전 부통령은 “그는 만약 내가 이성애자 백인 남자였다면 이상적인 파트너였을 것”이라며, 자신이 “여자, 흑인 여자, 유대인 남자와 결혼한 흑인 여자”인 상황에서 또 다른 소수자인 부티지지를 선택하는 것은 “위험이 너무 컸다”고 회고했다. 이에 부티지지 전 장관은 “놀랐다”는 반응과 함께 “그런 정도보다는 미국인들의 수준이 높다고 믿는다”고 반박하며, 유권자의 신뢰는 정치인의 유형 분류가 아닌 그들의 삶을 위해 무엇을 할 수 있는가에 달려있다고 강조했다. 그는 또한 2020년 민주당 대선후보 경선에 참여했으며, 2028년 대선 출마를 저울질하고 있는 상황이다. 또한 해리스 전 부통령은 조시 셔피로 펜실베이니아 주지사에 대해서도 비판적인 시각을 드러냈다. 셔피로 지사가 “차분하고 세련됐으며 호감형”이지만, 부통령 역할에 “비현실적” 기대를 품고 있었다며, “2인자로서 만족하지 못할 것 같다는 불편한 걱정이 들었다”고 묘사했다. 이에 셔피로 지사 측은 “그가 트럼프를 꺾는 것 외에 다른 데 집중했다는 주장은 말도 안 된다”며 반박했다. 해리스 전 부통령의 거침없는 비판은 여기서 멈추지 않았다.\실제 러닝메이트로 지명된 팀 월즈 미네소타 주지사에 대해서도 혹평을 이어갔다. 해리스 전 부통령은 공화당 부통령 후보 JD 밴스와의 TV 토론에서 월즈가 “밴스의 변신 술책에 말려들었다”고 지적하며, 토론 태도에 강한 불만을 표했다. 그는 당시 화면을 보며 “당신은 당신의 러닝메이트를 공격하는 사람과 친구가 되려고 여기 있는 게 아니잖아”라고 중얼거렸다고 밝혔다. 월즈 측은 FT의 논평 요청에 답하지 않았다. 또한, 최근 민주당 내 지지세가 높아진 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사에 대해서도 불만을 드러냈다. 해리스 전 부통령은 바이든의 불출마 선언 직후 뉴섬에게 전화를 걸었으나 “등산 중. 콜백하겠다”는 문자만 남기고 답이 없었다고 회고록에 적었다. 뉴섬 측 또한 FT의 논평 요청에 답하지 않았다. 이 뿐만 아니라, 4년간 백악관에서 함께 일했던 조 바이든 전 대통령에 대해서도 긍정적이지 않은 평가를 내렸다. 해리스 전 부통령은 도널드 트럼프 공화당 후보와의 토론을 앞두고 바이든으로부터 “도대체 왜 전화했는지 알 수 없는” 전화를 받았다고 언급했다. 바이든은 당시 통화에서 “동생이 필라델피아의 파워 브로커들이 해리스가 자신을 험담한다는 말을 들었다고 한다”는 취지로 이야기하고, 과거 자신의 대선 토론 경험을 장황하게 늘어놓았다고 한다. 이에 해리스 전 부통령은 “도대체 왜 이때에 그가 내게 전화를 걸어서 자기 얘기만 했는지 알 수 없었다”며 “내 주의를 흐트러뜨린 일”이라고 평가했다. 바이든 행정부 시절 법무부 공보실장을 지낸 앤서니 콜리는 이에 대해 “바이든이 일부러 방해했거나, 자신이 무엇을 하는지도 모르는 상태였던 것”이라는 상반된 해석을 내놓았다. 바이든 측 대변인은 FT의 논평 요청에 “입장을 밝힐 수 없다”고 답했다





