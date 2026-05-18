카드사의 대표적인 수익원인 현금서비스가 줄어들고 있다는 분석이 나온다. 2014년까지만 해도 월간 이용 건수는 800만건을 넘었지만 10여 년 만에 반 토막 난 상황이다. 4대 금융지주 계열 카드사의 올해 1분기 현금서비스 이용액 역시 감소세가 뚜렷하다. 연간 10% 넘게 감소한 것이다. 변화된 환경에 발맞춰 카드사도 현금서비스 대신 카드론에 집중하고 있다.

처음으로 월 400만건 밑돌아 개인 현금서비스 이용 건수가 연이은 감소세를 보이면서 월간 이용 건수가 400만건 아래로 떨어졌다.

'현금 없는 사회'로의 전환이 가속화하면서 카드사의 핵심 수익원 중 하나인 현금서비스가 서서히 무대 뒤로 사라지고 있다는 분석이 나온다. 17일 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 2월 개인 현금서비스 이용 건수는 399만1000건으로 집계됐다. 월간 이용 건수가 400만건을 밑돈 건 2003년 통계를 집계하기 시작한 이후 처음이다. 올해 2월 한 달간 현금서비스 이용 금액은 4조2916억원으로 역시 역대 최저치를 기록했다.

현금서비스는 신용카드를 이용해 즉시 현금을 빌리는 단기 대출 서비스로, 한때 카드론과 함께 카드사의 대표적인 수익원으로 꼽혔다. 2014년까지만 해도 월간 현금서비스 이용 건수는 800만건을 훌쩍 넘겼지만 10여 년 만에 반 토막 난 상황이다. 4대 금융지주 계열 카드사의 올해 1분기 현금서비스 이용액 역시 감소세가 뚜렷하다. 4개사 합산 현금서비스 이용액은 지난해 1분기 6조9583억원에서 올해 1분기 6조2379억원으로 불과 1년 새 7204억원이나 줄었다. 연간 10% 넘게 감소한 것이다. 현금서비스 이용액이 급감한 배경에는 현금 없는 사회로의 전환이 자리 잡고 있다.

신용카드 사용이 일상화되면서 현금을 직접 들고 다닐 필요성이 줄어든 데다 카카오페이·네이버페이 등 간편결제 서비스가 폭발적으로 성장하면서 소액 결제 환경이 바뀌었다. 여기에 소액 단기 대출을 취급하는 핀테크 업체와 인터넷전문은행이 속속 등장하면서 현금서비스 수요는 꾸준히 내리막을 걸었다. 이에 2000년대 중후반 이후 연간 1억건이 넘었던 이용 건수는 2019년 9000만건 수준으로 감소했고 지난해에는 5511만9000건으로 줄어들었다. 변화된 환경에 발맞춰 카드사도 현금서비스 대신 카드론에 집중하고 있다.

카드업계 관계자는"카드사 건전성 측면에서도 초단기 대출인 현금서비스보다 분할 상환 방식의 카드론이 더 나을 수 있어 카드론에 역량을 모으고 있다"고 말했다. 다만 가계대출 규제에 나선 금융당국이 변수가 될 수 있다





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