칩플레이션 대응: PC·노트북 지원 확대 및 사교육 관리 강화

메모리 반도체 가격 상승으로 인한 칩플레이션 심화에 대응하여 정부가 취약계층의 PC·노트북 지원을 확대하고, 학원 교습비 관리 및 통신비 절감 정책을 발표했습니다. 저소득층 학생 지원, 불용 PC 재활용, 통신 요금제 개편 등을 통해 민생 안정을 도모합니다.

메모리 반도체 가격 급등으로 인한 칩플레이션 심화로 정부가 취약계층의 PC 및 노트북 지원을 확대한다. 9일 민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF) 6차 회의에서 발표된 ‘PC·노트북 가격 동향 및 대응 방향’에 따르면, D램 가격 상승과 주요 전자기기 가격 인상으로 디지털 양극화 우려가 커짐에 따라 저소득층 학생들을 위한 PC·노트북 구매 지원을 강화한다. 주요 제조사의 PC 및 노트북 가격은 7개월 만에 최대 18.1% 상승했으며, 컴퓨터 소비자물가상승률도 지난 2월 10.8%, 3월 12.4%를 기록하며 고공행진했다. 정부는 추가경정예산안에 편성된 지방교육재정교부금 증액분 4조8000억원을 활용하여 저소득층 학생 지원을 확대할 계획이다. 현재 시도교육청에서 진행 중인 저소득층 학생을 위한 PC·노트북 구매지원 사업을 확대하도록 유도하며, 1인당 지원단가 기준금액 상향을 추진한다. 이는 가격 상승분을 반영하기 위한 조치이다.

지난해 1인당 지원단가는 104만2000원이었다. 또한, 내용연수 5년이 지난 국가기관 PC의 무상양여를 확대하여 취약계층 지원을 강화한다. 지난해 불용 처리된 PC 중 2만2000대가 폐기되었으나, 이 중 약 58%는 수리 및 정비를 거치면 기본 업무에 사용이 가능할 것으로 추정된다. 이에 따라, 향후 불용 PC는 폐기 대신 재활용을 우선 검토하고, 이를 지방정부에 무상양여하여 취약계층 지원에 활용할 예정이다. 지방정부는 사랑의 그린 PC, 인공지능(AI) 디지털 배움터 사업 등을 통해 기기를 정비하여 취약계층에 전달하고 있다. 노트북과 태블릿은 배터리 수명 문제로 인해 지원 대상에서 제외된다.\정부는 학원 교습비 관리 방안도 함께 발표했다. 교육청과 협력하여 교습비 초과징수 등 편법 행위에 대한 특별점검을 실시한 결과, 3일 기준 2394건의 위반 사례가 적발되었다. 이 중 58건은 고발 및 수사의뢰, 24건은 등록말소, 69건은 교습정지 처분을 받았다. 정부는 학원의 불법행위로 인한 부당이득 환수를 위해 매출액의 50% 이내의 과징금을 신설하고, 교습비 거짓 표시 등 학원법 위반행위에 대한 과태료 상한을 300만원에서 1000만원으로 대폭 인상한다. 사교육 불법행위에 대한 신고포상금도 대폭 강화된다. 교습비 초과징수 신고포상금은 현행 10만원에서 100만원 이내로, 무등록 교습행위 신고포상금은 20만원에서 200만원 이내로 상향 조정된다. 이러한 조치들은 사교육 시장의 투명성을 확보하고 학부모들의 경제적 부담을 덜어주기 위한 노력의 일환이다.\통신비 절감을 위한 요금제 개편안도 발표되었다. 통신 3사는 LTE와 5G 요금제를 통합하고, 3만원 후반대 5G 요금제를 2만원대로 낮춰 출시할 계획이다. 또한, ‘데이터안심옵션(QoS)’을 모든 요금제에 도입하여, 월간 데이터 소진 후에도 기본 속도 데이터를 제공한다. 이를 통해 약 717만 명의 이용자가 연간 약 3221억원의 통신비 절감 혜택을 볼 것으로 예상된다. 65세 이상 이용자를 위한 음성 및 문자 제공량도 확대하며, 연령별 요금제는 신청 없이도 자동으로 혜택이 적용되도록 개선된다. 이와 더불어, 중동전쟁 지속에 따른 수급 불안이 가격 인상으로 이어지지 않도록 43개 품목별 가격 및 수급 동향을 특별 관리하고 있다. 10일 0시부터 적용될 3차 석유류 최고가격은 이날 오후 7시에 발표될 예정이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 민생물가 TF 회의에서 “최근 중동전쟁이 2주간 휴전에 돌입하면서 금융 및 외환 시장의 변동성이 다소 완화되는 모습”이라고 언급하며, “높은 대외 불확실성이 지속되고 있지만, 정부는 긴장감을 늦추지 않고 대내외 거시경제 안정에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다. 또한, “민생 밀접 품목의 유통 구조 개선, 업계 애로 해소, 공정한 시장 질서 확립 등을 통해 민생 부담을 줄이는 데 최선을 다하겠다”고 강조했다





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칩플레이션 PC·노트북 지원 저소득층 학원 교습비 통신비 절감

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