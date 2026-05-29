칠성시장 상인들 "박근혜 유세, 장사 방해"... "대구, 이번엔 바뀌어야"

대구 칠성시장 상인들은 박근혜 전 대통령의 선거 유세에 냉소적 반응을 보이며, "상왕"이던 전직 대통령이 지금처럼 돌아다니는 모습을 비난하고 "국민의힘에 득 될 게 없다"고 지적했다. 일부는 경제적 어려움 속에서 정치적 이용에 대한 피로감을 드러내며 김부겸 후보 지지를 선언하는 등 대구 정치 지형의 변화 조짐을 보이고 있다.

대구 칠성시장 을 중심으로 전국을 돌며 선거운동을 벌이고 있는 박근혜 전 대통령에 대한 상인들의 반응은 냉소와 시큼둥함이 주를 이룬다. 일부 상인은 "상왕"이던 전직 대통령이 지금처럼 돌아다니는 모습을 "조무래기들보다 더 못하다"며 어른다운 행동을 요구했다.

또 "국민의힘에 득 될 게 없다"는 시선과 함께 "애처롭다"는 평가도 나왔지만, 이는 정치적 이용당함에 대한 냉소에 가깝다. 40년 넘게 젓갈을 팔고 있는 오태관씨는 "박 전 대통령"이라는 호칭을 거부하며 "선거의 여왕? 정치를 잘해야지"라며 박 전 대통령을 불러내는 행위 자체를 비판했다. 그는 "국민의힘 지지자들끼리만 놀다 갔다"며 상인들의 무관심을 강조했고, 닭집 운영자 여씨는 "장사에 방해만 됐다"며 오히려 추경호 후보를 찍지 않을 것이라고 말했다.

건어물집 류씨는 "당이 나서서 나이 먹은 사람을 유세에 나서게 하는 건 좀 아닌 것 같다"며 안타까움을 드러냈고, 같은 가게 김씨는 국민의힘 책임당원이지만 이번에 김부겸 후보를 지지한다고 밝혔다. 그는 "대구 people들이 오랫동안 국힘에 매달렸지만 달라진 게 없다"며 지역 숙원사업 해결을 위해 여당 후보가 필요하다고 주장했다. 보리밥집 이씨도 "(박씨가) 왔다고 마음이 흔들리지 않을 것"이라며 대구의 보수층도 중도로 돌아서고 있다고 진단했다.

반면 70대 여성 두 명은 "대구에서라도 국민의힘을 지켜야 한다"며 추경호 후보 지지를 공공연히 밝혔다. 10년째 부정선거를 연구했다는 상인 이씨는 "물이 잘못 들어 김부겸 된다 카더라"는 음모론을 언급하기도 했다. 한편 김부겸 후보는 29일 칠성시장을 찾아 상인들을 만났고, 일부는 "기 한 번 받아가이소"라며 반가워했다. 상인이 "요번에 좀 바뀌어야 하는데"라고 말하자 김 후보는 "사장님만 결심하믄 되에"라고 답했다. 이번 칠성시장 방문과 상인들의 반응은 박근혜 전 대통령의 선거 유세가 지역 경제에 미치는 영향, 그리고 대구의 정치 지형이 변하고 있음을 보여준다.

상인들은 경제적 어려움 속에서 정치적 이용에 대한 피로감을 드러내며, 단순한 당파적 지지를 넘어 실질적 변화를 원하는 목소리를 내고 있다. 이는 대구가 더 이상 "보수의 성지"로만 머물지 않을 수 있다는 신호로 해석될 수 있다





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박근혜 대구 칠성시장 추경호 김부겸 선거유세 상인반응 지역정치 보수층변화 정치피로감

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