친밀한 관계라는 이름의 족쇄, 페미사이드 판결문 108건이 말하는 비극의 구조

최근 5년간의 여성 살인 판결문을 분석한 결과, 피해자의 88%가 친밀한 파트너에 의해 살해되었으며 법적 보호 조치조차 보복 범죄를 막지 못한 실태가 드러났습니다.

강남역 살인사건이 발생한 지 어느덧 10년이라는 시간이 흘렀지만, 우리 사회에서 여성이라는 이유로, 혹은 친밀한 관계라는 이름 아래 자행되는 폭력과 살인은 여전히 현재진행형이다. 최근 광주 도심에서 발생한 17세 고교생 피살 사건은 이러한 비극이 멈추지 않고 있음을 다시 한번 일깨워주었다.

가해자가 다른 여성을 노리다 피해자를 대상으로 삼았다는 점에서 이 사건은 단순히 우발적인 범죄가 아니라, 여성 전체를 향한 혐오와 공격성의 연장선에 있다는 분석이 나온다. 강남역 사건 이후 여성혐오 범죄에 대한 논의가 시작되었음에도 불구하고, 지난 10년간 우리 사회는 이를 제도적으로 정의하거나 실태를 정확히 파악하는 데 실패했다. 그 결과 여성의 죽음은 이상동기 범죄나 묻지 마 범죄라는 모호한 이름 뒤에 숨겨졌고, 범죄의 구조적 특성은 지워진 채 개별적인 사건으로만 치부되어 왔다.

이러한 반복되는 비극의 실체를 규명하기 위해 최근 5년간 남성이 여성을 살해하거나 살해하려 한 사건의 판결문 108건을 심층 분석한 결과, 충격적인 사실이 드러났다. 유엔 통계위원회의 페미사이드 국제 통계 프레임워크를 기준으로 분석했을 때, 피해자의 88%에 달하는 95건이 배우자나 연인 등 소위 친밀한 파트너에 의해 발생했다. 이는 여성이 가장 안전해야 할 관계 내에서 가장 위험한 상황에 놓여 있음을 시사한다. 특히 주목해야 할 점은 이러한 살인 범행이 갑작스럽게 일어나는 것이 아니라, 상당수 사건에서 사전 징후가 뚜렷했다는 사실이다.

분석 대상 사건 중 27%에서는 신체적 폭력뿐 아니라 협박, 감시, 정서적 학대, 스토킹 등 전조 증상이 명확히 확인되었다. 한 판결문에서는 피해자가 죽음의 순간에 오히려 피고인으로부터 벗어나 자유로워질 수 있겠다고 생각했다는 절망적인 진술이 기록되어 있어, 친밀한 관계 내 학대가 피해자에게 얼마나 극심한 고통을 주는지를 여실히 보여주었다. 범행의 장소와 동기 또한 가해자의 비뚤어진 소유욕과 통제 심리를 극명하게 드러낸다. 전체 사건의 72%가 피해자의 주거지에서 발생했다.

가장 편안해야 할 집이 말다툼과 폭행, 그리고 결국은 죽음의 장소로 변한 것이다. 범행 동기로는 외도 의심으로 인한 집착이 27건으로 가장 많았으며, 이별 통보를 받아들이지 못한 교제 폭력이 13건에 달했다. 이는 상대방을 동등한 인격체가 아니라 자신의 소유물로 여기는 가해자들의 인식에서 비롯된 것이다. 또한 친밀한 관계가 아닌 경우에도 성차별적 동기가 작동한 사건들이 12%를 차지했다.

특히 성 산업 종사 여성에 대한 편견을 근거로 표적 범죄를 저지른 사례들은 젠더 기반 범죄의 전형적인 특징을 보여준다. 가해자들은 법정에서 자존심이 상했다거나 무시당했다는 감정적인 이유를 대며 자신의 범행을 정당화하려 했지만, 이는 결국 자신의 권력이 부정당했을 때 폭력으로 응징하려는 가부장적 사고의 발현이라 할 수 있다. 더욱 심각한 문제는 국가의 법적 보호 조치가 실제 범행을 막는 데 무력했다는 점이다. 접근금지 명령이나 임시조치 등의 보호 조치가 내려졌음에도 불구하고 살인이 발생한 사건이 다수 확인되었다.

어떤 경우에는 법원의 보호 조치 결정 자체가 가해자의 분노를 자극하는 트리거가 되어 보복 살인으로 이어지기도 했다. 화성시에서 발생한 사실혼 관계 여성 살해 사건의 경우, 접근금지 결정이 내려진 지 불과 3시간 만에 가해자가 피해자의 집에 불을 질러 살해하는 끔찍한 일이 벌어졌다. 이는 현재의 스토킹처벌법이나 가정폭력처벌법상의 잠정조치가 가해자를 가중 처벌하는 근거는 될 수 있을지언정, 실시간으로 피해자의 생명을 보호하는 실질적인 방패가 되지 못하고 있음을 증명한다.

피해 여성들의 연령대는 10대부터 80대까지 전 연령층에 분포해 있었으며, 60대가 가장 높은 비중을 차지한 점은 노년층 여성 또한 친밀한 관계 내 폭력과 살인의 사각지대에 놓여 있음을 보여준다. 흉기를 이용한 살해뿐 아니라 질식, 둔기, 방화 등 범행 수법 또한 매우 잔혹했다. 결국 이번 분석 결과는 여성 살해 범죄가 개별적인 일탈이나 우발적 분노가 아니라, 성차별적 구조와 통제 욕구, 그리고 이를 방치한 제도적 허점이 결합하여 나타나는 구조적 범죄임을 말해준다.

이제는 묻지 마 범죄라는 모호한 용어에서 벗어나 페미사이드라는 정확한 개념을 정립하고, 피해자의 생명을 실질적으로 보호할 수 있는 강력하고 촘촘한 안전망 구축이 시급하다





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