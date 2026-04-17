치솟는 전셋값, 매매가 자극하는 복합적 요인 분석

최근 급격한 전세의 월세화로 임차인의 주거비 부담이 커지면서 부동산 매매 가격에 미치는 영향과 그 추세, 그리고 예외적인 상황들에 대해 심층적으로 분석합니다.

최근 전세 가격의 월세 전환이 가속화되면서 임차인의 주거비 부담이 눈덩이처럼 불어나고 있습니다.

이러한 주거비 상승은 결국 부동산 매매 가격을 자극하는 요인이 되어 돌아온다는 것이 전문가들의 분석입니다.

일반적으로 전세가와 매매가는 서로 앞서거니 뒤서거니 하는 선행 후행 관계를 형성하며, 나란히 함께 움직이는 경우는 드뭅니다.

이러한 관계는 전월세 시장과 매매 시장의 근본적인 성격 차이에서 비롯됩니다.

전월세 시장은 100% 실거주, 즉 실수요자 중심으로 형성되어 투자 관점이 개입할 여지가 거의 없습니다. 반면 매매 시장은 거주라는 주택의 본질적인 가치 외에 투자, 투기 등 다양한 인간의 욕망이 혼재된 복합적인 시장입니다.

정부는 주택 소유 욕구를 억제하기 위해 주택을 ‘사는(Buy) 곳’이 아닌 ‘사는(Live) 곳’으로 의미를 부여하지만, 실제로는 내 집 마련이 자산의 상당 부분을 차지하는 현실에서 오직 거주만을 목적으로 주택을 구매하는 경우는 찾아보기 어렵습니다.

따라서 실수요 중심의 전월세가는 투자 성향이 가미된 매매가에 대한 선행 지표로 해석하는 것이 타당합니다.

전월세 가격이 불안정하면 2~4년마다 이사해야 하는 무주택자들의 스트레스가 커지고, 이는 ‘이번 기회에 집을 사자’는 심리를 자극하여 매매 전환 수요를 누적시키는 결과를 낳습니다.

이러한 전월세가와 매매가의 연동성은 금융위기와 같은 예외적인 시기를 제외하고는 대부분 일관되게 나타납니다.

지난 몇 년간의 전세가와 매매가 추세를 살펴보면, 2014~2015년 전세가 상승은 2019년까지 매매가 상승으로 이어졌고, 2020년 전세가 폭등은 이듬해 매매가 상승을 견인했습니다. 그리고 2024년 현재의 전세가 상승세는 2025년 매매가 상승으로 연결될 가능성이 높습니다.

물론 이러한 일반적인 관계에서 벗어나는 예외적인 상황도 존재합니다. 2008년 글로벌 금융위기 이후가 대표적인 예입니다.

미국에서 시작된 금융위기는 유럽 재정위기로 확산되었고, 당시 국내에는 17만 가구에 달하는 미분양 아파트가 쌓였습니다. 이명박 정부의 보금자리주택 계획 발표는 주택 수요를 매매 시장에서 임대차 시장으로 유인하는 결과를 초래했고, 2008년부터 2013년까지 매매가는 장기간 하락했지만 전세가는 폭등하는 ‘따로 노는’ 시장이 형성되었습니다.

이러한 상황이 누적되면서 ‘갭’(매매가와 전세가의 차이)을 이용한 갭 투자가 성행하기도 했습니다.

2020년에는 정치적 요인이 전세·매매 관계를 일시적인 동행 관계로 변화시키는 이례적인 사건이 발생했습니다. 4·15 총선 이후 정부가 임대차 3법(전·월세 상한제 등)을 시행하면서 기존 계약까지 소급 적용하여 2년 단위의 전세 계약 기간이 4년으로 변경되었습니다.

임대인들은 신규 계약 시 4년 치 임대료를 한꺼번에 받으려는 경향을 보이면서 전세가가 폭등했습니다. 2020년 전국 전세가는 12~14% 상승했으며, 이러한 오름폭의 상당 부분이 하반기에 집중되었습니다.

이처럼 단기적인 전세가 폭주는 즉각적으로 매매가 폭등을 불러오며 선·후행 관계가 급격히 동행 관계로 변질되었는데, 이는 정치적 이벤트가 시장 흐름에 왜곡을 초래한 결과입니다.

급격한 제도 변화의 후폭풍은 금리 인상이 시작된 2022년과 2023년 전세가 급락으로 이어졌고, 매매가 역시 급격한 조정기를 겪었습니다. 떨어진 전세가로 인해 전세 사기나 역전세 문제 등 사회적 이슈가 불거지기도 했습니다.

하지만 최근 들어 전세가와 매매가는 다시 본래의 선·후행 관계로 회귀하는 움직임을 보이고 있습니다.

한편, 실수요 중심의 전월세가는 당장의 신규 입주 물량에 매우 민감하게 반응하는 특징이 있습니다. 상대적으로 매매가는 입주 물량에 둔감한 편인데, 이는 입주 물량의 많고 적음에 관계없이 시장 분위기가 긍정적이라면 대규모 입주 단지가 오히려 지역 가격을 끌어올리는 경우가 많기 때문입니다.

지난해를 기점으로 올해와 내년까지 서울의 신규 입주 물량은 급격히 감소할 것으로 예상됩니다. 특히 서울뿐만 아니라 경기·인천 지역의 물량 감소도 두드러질 것으로 보여, 전월세가 상승 추세가 내년까지 이어질 가능성이 높습니다.

물론 매매가가 오직 전월세가 추세만으로 결정되는 것은 아닙니다. 하지만 무주택자의 주거비 상승과 직결되는 핵심 선행 지표인 만큼, 앞으로 매매가가 어떤 방향으로 움직일지 예측하는 것이 크게 어렵지 않습니다.

결국 무주택자들은 크게 오른 전월세가와 주택담보대출 원리금 상환 부담 사이에서 신중한 계산을 통해 최선의 선택을 해야 할 시점입니다





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