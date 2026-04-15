치솟는 반도체 장비주, ‘수퍼 을’의 시간 오나… 전문가 3인이 꼽은 최선호주는?

삼성전자·SK하이닉스 등 글로벌 메모리 제조사들의 공장 증설 확대에 힘입어 반도체 장비주가 사상 최고가를 연일 경신하고 있다. AI·HPC·자율주행 등 첨단 산업의 발전으로 고성능 반도체 수요가 급증하면서, 초미세 공정에 필수적인 반도체 장비의 중요성이 더욱 커지고 있다. 본 기사에서는 반도체 장비 섹터 전문가 3인이 글로벌 경쟁력을 갖춘 장비주와 최선호주, 그리고 투자 시점을 심층 분석한다. 또한, 삼전·닉스보다 높은 수익률을 추구하거나 메모리 공장 증설 수혜 종목에 집중하고 싶은 투자자에게 유용한 정보를 제공한다.

주성엔지니어링, 피에스케이, 테스와 같이 전쟁으로 인해 삼성전자 와 SK하이닉스 의 주가가 직격탄을 맞았음에도 불구하고 파죽지세로 사상 최고가를 경신한 기업들이 있다.

이는 올해부터 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 글로벌 3대 메모리 제조사들이 새 공장 증설에 시동을 걸면서 반도체 장비주에도 봄이 찾아왔기 때문이다.

반도체 장비주는 반도체 생태계에 막강한 영향력을 행사하는 ‘수퍼 을(乙)’로 통한다. 네덜란드의 세계적인 반도체 장비 기업인 ASML이 대표적인 예인데, 웨이퍼 위에 나노미터급 회로 패턴을 찍는 극자외선(EUV) 노광장비를 독점 제조하며 대당 가격이 수천억원에 달한다.

이 장비 없이는 AI 데이터센터, 고성능 컴퓨팅, 자율주행 등에 필요한 첨단 반도체칩을 만드는 초미세 공정이 불가능하다. 미국이 중국의 첨단 반도체 기술 추격을 막기 위해 네덜란드와 손잡고 해당 장비의 대중 수출을 통제한 이유가 바로 이것이다.

2023년 ASML이 연례보고서를 통해 중국에 있는 전직 직원이 회사의 독점 기술과 관련한 데이터를 무단으로 부적절하게 취득하는 사건을 겪었다고 밝히자 ‘산업 스파이 활동(economic espionage)’ 의혹이 제기되기도 했다. 이는 장비 한 대가 가진 파워를 여실히 보여주는 대목이다.

한국에도 이러한 ‘수퍼 을’ 기업들이 존재한다. 삼성전자와 SK하이닉스가 글로벌 1, 2위 메모리 제조사로 우뚝 서면서 국내 장비 기업들도 세계적인 수준으로 함께 성장해왔다.

역대급 반도체 슈퍼사이클 속에 찾아온 ‘반도체 장비의 시간’을 맞아, 반도체 장비 섹터 연구에 매진해온 전문가 3명을 만나 심층적인 분석을 진행했다. 김록호 하나증권 연구원, 박준영 한화투자증권 연구원, 이민희 BNK투자증권 연구원이 그들이다.

이번 머니랩에서는 이들의 도움을 받아 글로벌 수준의 경쟁력을 갖춘 장비주, 공통적으로 꼽은 최선호주, 그리고 이러한 장비주에 대한 투자 시점을 집중적으로 분석하고자 한다. 본 기사는 삼성전자와 SK하이닉스보다 더 높은 수익률을 추구하는 투자자, 메모리 공장 증설 수혜 종목에 집중하고 싶은 투자자, 반도체 투자 종목을 다변화하려는 투자자에게 특히 유용할 것이다.

중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스인 ‘더중앙플러스’를 통해 더욱 깊이 있는 인사이트를 경험할 수 있다. 또한, 엔비디아 동맹 대접을 받기 위한 SK하이닉스의 뉴욕 상장 투자 포인트, AI 비서 시대에 CPU 시대를 재소환할 ARM이 찍은 삼성전자와 SK하이닉스의 후계자, 터보퀀트 쇼크에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스에 대한 매수 추천 전망, 배당금 1만 원 시대에 삼성전자와 삼성전자우 중 어떤 것이 유리한지에 대한 분석, 삼성전자와 SK하이닉스 주가 상승이 부담스러운 투자자를 위한 ‘반포자’ 탈출 전략, 마지막으로 ETF를 통한 투자, 중국 D램의 부상 속에서 삼성전자와 SK하이닉스의 위기 속 기회가 될 수 있는 소부장(소재·부품·장비) 기업 5곳에 대한 추천, 그리고 삼성전자와 SK하이닉스 주식을 사지 못한 투자자를 위한 막차 탑승 기회와 실적 대박이 예상되는 소부장 14개 기업에 대한 정보도 제공한다.

더불어, 반도체 대전망 시리즈를 통해 HBM 다음으로 올 HBF 시대와 삼성전자, SK하이닉스가 아직 늦지 않은 이유, SK하이닉스의 350% 상승, 삼성전자의 200% 상승에도 만족하지 못하고 1년간 1520% 오른 기업, 이번 AI 슈퍼사이클이 다르다고 보는 삼성전자와 SK하이닉스 엔지니어들의 시각, 증권사 보고서도 모르는 소부장 임원 3인의 내부 정보, 그리고 더 이상 예전의 삼성전자와 SK하이닉스가 아닌 ‘엔비디아처럼 간다’는 근거 등 다양한 반도체 관련 심층 분석 기사들도 함께 다룬다.

본 기사는 특히 중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스인 ‘더중앙플러스’ 전용 콘텐츠이며, 월 4,900원으로 어디에서도 볼 수 없는 깊이 있는 인사이트를 무제한으로 경험할 수 있다. 반도체 장비주가 최근 몇 달간 놀라운 상승세를 보이며 연일 사상 최고가를 경신하고 있다. 이는 단순히 시장의 일반적인 흐름과는 다른, 특정 산업 섹터의 폭발적인 성장을 보여주는 지표이다.

글로벌 메모리 제조사들의 대규모 투자 확대가 이러한 반도체 장비주의 급등을 견인하고 있으며, 특히 AI 기술의 발전과 자율주행, 고성능 컴퓨팅 등 첨단 산업 분야의 수요 증가는 초미세 공정에 필수적인 고성능 반도체 장비의 중요성을 더욱 부각시키고 있다. 이러한 상황 속에서 ASML과 같은 글로벌 선도 기업들은 독보적인 기술력과 시장 지배력을 바탕으로 막대한 수익을 창출하고 있으며, 이는 반도체 생태계 내에서 이들 기업이 차지하는 '수퍼 을'로서의 위상을 명확히 보여준다.

특히, 미국이 중국의 반도체 기술 발전을 견제하기 위해 ASML의 EUV 노광장비 수출을 통제하는 조치는 이러한 장비의 전략적 중요성을 여실히 드러낸다. 국내에서도 삼성전자와 SK하이닉스의 글로벌 경쟁력 강화에 발맞춰 다양한 반도체 장비 기업들이 세계적인 기술 수준으로 성장하고 있으며, 이는 한국 반도체 산업의 전반적인 경쟁력 향상으로 이어지고 있다.

본 기사에서는 이러한 트렌드를 면밀히 분석하고, 국내 반도체 장비 섹터에서 주목해야 할 핵심 기업들과 투자 전략에 대한 전문가들의 견해를 심도 있게 다룬다. 또한, 향후 반도체 시장의 전망과 함께 투자자들이 궁금해할 만한 여러 이슈들에 대해 집중적으로 파헤쳐, 투자 의사결정에 실질적인 도움을 제공하고자 한다.

반도체 시장은 2024년부터 새로운 국면을 맞이하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 주요 메모리 제조사들의 공격적인 신규 공장 증설 계획은 반도체 장비 산업에 직접적인 호재로 작용하고 있다. 이러한 대규모 투자는 기존의 메모리 생산 능력 확대를 넘어, AI, HPC, 자율주행 등 차세대 기술 수요에 대응하기 위한 첨단 공정 장비에 대한 수요 증가를 동반한다.

이로 인해 반도체 장비주는 '수퍼 을'로서의 입지를 더욱 공고히 하고 있으며, 독보적인 기술력을 갖춘 기업들은 사상 최고가 행진을 이어가고 있다. 특히, ASML이 독점 생산하는 EUV 노광장비는 수천억 원에 달하는 고가에도 불구하고 첨단 반도체 생산의 필수 불가결한 요소로 자리매김했다. 이러한 장비의 중요성은 국제적인 기술 통제 및 산업 스파이 활동 의혹으로까지 이어지며 그 파급력을 증명하고 있다.

한국의 반도체 장비 기업들 또한 글로벌 시장에서 경쟁력을 인정받으며 동반 성장하고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 성공적인 글로벌 시장 장악은 국내 장비 기업들에게도 세계 무대에서 활약할 기회를 제공했다. 이에 따라 본 기사는 반도체 장비 섹터의 전문가들을 초청하여 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업들과 이들에 대한 최적의 투자 시점을 분석한다. 또한, 투자자들의 다양한 니즈를 충족시키기 위해 삼성전자, SK하이닉스 등 기존 반도체 대형주를 넘어선 높은 수익률 추구, 메모리 공장 증설 수혜 집중, 그리고 투자 종목 다변화 등의 관점에서 맞춤형 투자 전략을 제시한다. 이는 단순히 개별 기업에 대한 분석을 넘어, 한국 반도체 산업의 현재와 미래를 조망하고 투자자들이 장기적인 관점에서 성공적인 투자를 할 수 있도록 돕는 것을 목표로 한다.

향후 HBM 다음으로 주목받을 HBF 시대의 도래 가능성, AI 슈퍼사이클에 대한 엔지니어들의 통찰, 그리고 소부장 기업들의 숨겨진 잠재력에 대한 분석 등 심층적인 정보들이 독자들에게 제공될 예정이다. 본 콘텐츠는 중앙일보의 프리미엄 유료 구독 서비스인 '더중앙플러스'를 통해 제공되며, 월 4,900원이라는 합리적인 가격으로 깊이 있는 인사이트를 경험할 수 있다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

반도체 장비주 삼성전자 SK하이닉스 AI 반도체 투자 전략

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SK그룹, AI 시대를 대비한 데이터센터 구축에 집중SK그룹은 AI 시대를 대비해 데이터센터 구축에 집중하고 있다. 최태원 회장은 'SK AI 서밋 2024'에서 AI를 구동시키기 위한 데이터센터 구축의 중요성을 강조했다.

Read more »

챗GPT 개발사 오픈AI 샘 올트먼 CEO, 한국서 광폭 행보오픈AI CEO 샘 올트먼은 한국에서 삼성, SK, 카카오, 크래프톤 등 주요 기업들과 AI 협력 논의를 진행하며 오픈AI 중심의 AI 생태계 구축을 위한 전략을 구사하고 있다.

Read more »

처음으로 산업 현장 찾은 李대통령…키워드는 ‘AI강국’SK 울산 데이터센터 출범식 李 “한국, 깔딱고개 넘는 중 정부가 AI 총력 지원하겠다”

Read more »

SK와 아마존이 손잡은 ‘AI 데이터센터 울산’ 착공…비수도권 최대 규모국내 비수도권 최대 규모의 인공지능(AI) 전용 데이터센터인 ‘SK AI 데이터센터 울산’의 건설이 본격 시작됐다. SK텔레콤과 SK에코플...

Read more »

엔비디아, 한국 정부·삼성·SK·현대에 최신 AI 칩 26만장 공급엔비디아가 한국에 최신 인공지능(AI) 칩 ‘블랙웰’을 26만개 이상 공급한다. 한국 정부의 AI 주권 확보와 함께 삼성·SK·현대차 등 ...

Read more »

KISTI, 엔비디아·HPE와 슈퍼컴 6호기 ‘한강’ 기반 AI·HPC 협력 본격화두 협약은 올 하반기 서비스 개시 예정인 국가 슈퍼컴퓨터 6호기 ‘한강(HANGANG)’(이하 슈퍼컴 6호기)을 중심으로 차세대 컴퓨팅 연구 협력을 확대하고, AI와 HPC 기반 과학 연구 역량을 강화하는 것을 주요 내용으로 한다. KISTI와 HPE는 슈퍼컴 6호기 기반 AI·HPC 연구 협력을 위해 전략적 기술 협력체계를 구축한다. KISTI는 축적된 슈퍼컴퓨터 서비스 기술 역량을 바탕으로 슈퍼컴 6호기 서비스 고도화와 국내 연구 커뮤니티 활성화를 담당하고, HPE는 글로벌 기술 역량과 시스템 아키텍처 전문성을 바탕으로 기술 자문과 최적화 지원을 제공한다.

Read more »