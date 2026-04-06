치솟는 물가, 소비는 얇게… ‘거지맵’ 인기, 생필품 사재기, 소비 절감 움직임

고물가 시대에 소비자들이 지출을 줄이기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다. 가성비 식당 정보를 제공하는 '거지맵'이 인기를 얻고, 드라이클리닝 비용 상승에 집에서 세탁하는 소비자가 늘고 있으며, 생필품 사재기 현상도 나타나고 있다. 카드사, 유통업체는 생활비 절감에 초점을 맞춘 상품과 서비스를 제공하며 소비자를 공략하고 있다.

앱 개발자 최성수 씨는 가성비 식당 정보를 제공하는 ' 거지맵 '을 개발하여 큰 호응을 얻고 있습니다. 최근 급증한 물가 상승 에 대한 부담을 줄이기 위해 많은 소비자들이 지출을 줄이려는 움직임을 보이고 있으며, 이러한 사회적 분위기에 맞춰 다양한 서비스와 상품들이 등장하고 있습니다. 특히, 드라이클리닝 비용 상승으로 인해 가정용 세제를 구매하여 직접 세탁하는 소비자들이 늘어나는 등, 생활비 절감을 위한 다양한 노력이 나타나고 있습니다. 서울 강남구에 거주하는 이모 씨는 겨울 코트 한 벌의 드라이클리닝 비용이 3~4만원에 달하는 것을 보고 놀라, 셔츠나 니트류는 집에서 세탁하기로 결정했다고 밝혔습니다. 세탁용 유기용제 가격 상승이 이러한 현상의 주요 원인으로 작용하고 있으며, 세탁소 운영자 김모 씨는 세탁용제의 가격이 20L당 3만원에서 5만원으로 급등했다고 전했습니다.

또한, 4인 가족의 겨울 외투 11벌을 세탁소에 맡겼다가 28만원의 비용을 지불해야 했던 소비자는 모자에 달린 털만 떼어내 집에서 세탁하기로 결정하기도 했습니다.\중동전쟁의 영향으로 생활물가가 급등하면서, 소비자들은 가격이 저렴한 대체재를 찾기 시작했습니다. 나프타 등 석유화학 원료 가격 상승과 원화 가치 하락으로 인한 수입 물가 상승이 이러한 현상을 더욱 부추겼습니다. '거지맵' 개발자 최성수 씨는 밖에서 식사할 때 물가 상승을 체감하고, 절약하고 싶은 사람들이 한 번에 여러 식당 정보를 얻을 수 있는 플랫폼의 필요성을 느껴 '거지맵'을 개발했다고 밝혔습니다. '거지맵'은 출시 2주 만에 50만 명의 방문자를 기록하고 5,000개 이상의 식당 정보를 제보받는 등, 2030세대를 중심으로 큰 인기를 얻고 있습니다. 또한, 생활용품 수급 불안정성에 대한 우려로 인해 생수, 비닐, 물티슈, 주방세제, 지퍼백 등 생필품을 사재기하는 현상도 나타났습니다. 온라인 커뮤니티에서는 생필품 사재기 관련 게시글이 잇따라 올라오고 있으며, 당근 등 지역 커뮤니티에서는 중고 거래는 물론 절약 정보를 공유하는 모임이 활발하게 운영되고 있습니다. 이러한 소비 심리에 발맞춰 기업들은 다양한 할인 혜택과 저렴한 가격의 상품을 출시하며 소비자를 공략하고 있습니다. 신한, 삼성, BC 등 주요 카드사들은 생활비 절감에 특화된 신용카드를 출시하고 있으며, 노브랜드버거는 2,000원대 불고기 버거를, 이랜드이츠 피자몰은 2,990~3,990원짜리 조각 피자를, 선양소주는 990원짜리 소주를 선보이는 등 유통업계도 가격 경쟁에 뛰어들었습니다.\소비자들의 지출 절감 노력과 기업들의 대응은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 전문가들은 석유류 제품 등의 공급 상황을 주시하며, 상황이 악화될 경우 유연한 세제 정책 적용과 수입국 다변화를 통해 대체재를 모색해야 한다고 강조했습니다. 물가 상승과 소비 심리 위축은 경제 전반에 걸쳐 다양한 영향을 미칠 수 있으며, 이에 대한 적절한 대응이 필요합니다. 정부는 물가 안정을 위한 정책 마련과 함께, 소비자들의 부담을 덜어줄 수 있는 지원 방안을 모색해야 할 것입니다. 기업들은 가격 경쟁력 확보와 더불어, 소비자들이 필요로 하는 가치 있는 상품과 서비스를 제공하기 위해 노력해야 합니다. 소비자는 합리적인 소비 습관을 통해 지출을 효율적으로 관리하고, 절약 정보를 공유하며 함께 어려움을 극복하려는 자세를 가져야 할 것입니다. 이러한 노력들이 함께 이루어질 때, 우리는 어려운 경제 상황을 슬기롭게 헤쳐나갈 수 있을 것입니다. 지속적인 물가 상승 압박 속에서, 소비자, 기업, 정부 모두가 합심하여 지혜로운 해결책을 찾아야 할 시점입니다





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