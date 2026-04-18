치료제 있는 희귀질환, SMA의 희망과 절망 사이

법적으로 1,389종에 달하는 희귀질환. 2만 명 이하 환자 수에도 불구하고, 그 고통은 결코 희귀하지 않습니다. 최근 이재명 정부의 희귀질환 국가책임제 도입으로 관심이 높아진 가운데, 희귀질환을 겪는 환자들의 생생한 목소리가 전해집니다. 이 글에서는 흔치 않지만 치료제가 있는 희귀질환인 척수성 근위축증(SMA) 진단 과정과 부모들의 고충, 그리고 희귀질환 전반의 어려운 현실을 조명합니다.

법적으로 유병 인구가 2만 명 이하인 희귀질환 은 1,389종에 달합니다. 개개인의 질병명은 생소할 수 있지만, 고통받는 환자들의 전체 규모는 결코 ‘희귀’하지 않습니다. 이재명 정부의 희귀질환 국가책임제 시작과 함께 희귀질환 에 대한 인식과 정보의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 이에 건강한겨레는 한국희귀·난치성질환연합회의 도움을 받아 희귀질환 에 대한 생생한 목소리를 연재합니다. 편집자 주 드물지만, 희귀질환 환자 단체 에 몸담고 있음을 아는 지인으로부터 연락이 왔습니다. 평소 희귀질환 에 관심이 많았으나 질병명을 정확히 알지 못했던 그는, 저 역시 마찬가지인 상황에서 생소하게만 느껴지는 질병에 대해 물었습니다. 수천 가지에 달하는 희귀질환 은 이름조차 어렵고 외우기 쉽지 않지만, 다행히 이름 정도는 아는 ‘ 척수성 근위축증 ’(Spinal Muscular Atrophy, SMA )에 대한 문의였습니다. SMA 는 유전자 변이를 원인으로 하는 신경계 질환입니다.

경기도에 거주하는 한 친구의 아이가 15개월이 지나도 걷지 못하자, 지역 거점 대학병원인 중대형 종합병원에 방문했습니다. 재활치료로 호전될 수 있다는 설명을 들었지만, 안심이 되지 않아 다른 병원을 더 찾아보기로 결정했습니다. 결국 서울의 이른바 ‘빅5’ 병원 중 한 곳을 방문했고, 그곳에서 SMA 진단을 받았습니다. 18개월 된 아이가 생전 처음 들어보는 희귀질환 진단을 받았을 때, 30대 젊은 부모의 마음은 어떠했을까요. 얼마나 당황스러웠을지는 말할 나위가 없었겠지만, 우선 주변에 사정을 알렸고 그 소식이 저에게까지 닿았습니다. 처음에는 바로 연락이 오지 않았습니다. 이틀 정도 지난 후, 지인의 친구로부터 연락이 왔습니다. SMA 진단 후 치료 방법에 대한 의사의 설명을 들었지만, 다른 병원을 추가로 예약해둔 상태였기에 새로운 병원 진료 후 연락하려 했다는 설명과 함께, 방금 두 번째 병원에서 진료를 마치고 나왔다고 전했습니다. SMA는 신생아 선별검사 단계에서 발견될 수 있는 유전자 질환으로, 조기 진단이 가능합니다. 혹시 검사를 받았는지 물었습니다. 출산 병원에서 안내는 받았으나, 양쪽 집안 모두 유전력이 없고 검사 비용이 150만 원이 넘는다는 이유로 그냥 지나쳤다고 합니다. 유전자 변이는 예상치 못한 일이었습니다. 이제 아이를 어떻게 키워야 할지 막막하다는 그에게, SMA는 치료제가 있으니 다행인 줄 알라고 말하는 것은 오히려 더 큰 절망감을 안겨줄 것 같았습니다. 희귀질환의 95%는 치료제가 없는 현실을 설명하는 대신, SMA 자녀를 키우는 환우회 대표에게 도움을 요청했습니다. 20년 넘게 SMA와 함께 살아온 고참 환우의 생생한 이야기는 18개월 된 신참 아이의 부모에게 큰 용기와 희망을 주었습니다. 이후 아이의 목소리에서 이전보다 훨씬 씩씩해진 기운이 느껴졌습니다. 희귀질환은 종류에 따라 조금씩 다르지만, 평균 서너 군데 이상의 병원을 방문하고 3~5년의 진단 방랑을 거쳐 진단받는다는 통계가 있습니다. 위 사례의 경우, 진단 전 한 병원만 방문했고 두 번째 병원에서 진단을 받아 진단 방랑은 겪지 않았습니다. 하지만 진단 이후에도 빅5 병원 중 하나로 병원을 두 번이나 더 옮겼습니다. 왜일까요? 희귀질환처럼 어려운 질환일수록, 부모의 마음은 더욱 신중하고 꼼꼼하게 병원을 찾고 싶어 하는 것이 당연한 심정일 것입니다. 이러한 현실을 모르는 사람들이 많은 것 같습니다





hanitweet / 🏆 12. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

희귀질환 척수성 근위축증 SMA 국가책임제 환자 단체

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[사설] 방위비 협상, ‘한국인 근로자 인건비’부터 해결해야한-미 ‘방위비 분담금 협상’이 난항을 거듭하고 있다. 한-미는 17일부터 사흘간 미국에서 제11차 방위비분담특별협정(SMA) 체...

Read more »

한·미, 방위비 1년 아닌 5년 ‘다년계약’ 합의양측은 10차 한·미 방위비분담금협정(SMA)때와 달리 유효기간 1년이 아닌 다년계약에 합의했으며, 당초 미국 측이 요구한 40억달러 규모에 비해선 대폭 낮춰진 것으로 알려졌다.

Read more »

하필 지금···에이브럼스 '김칫국 마시다' 트윗 논란공교롭게도 이날 로버트 에이브럼스 주한미군사령관이 자신의 트위터에 한 트위터 이용자가 올린 ‘김칫국 마시다’ 문장이 적힌 사진을 리트윗했습니다.

Read more »

로이터 '트럼프, '방위비 분담금 최소 13% 인상' 한국 측 제안 거부'로이터는 한국의 제안과 트럼프 대통령의 거부 결정은, 코로나19 발생으로 인해 북한으로부터의 위협에 대비하기 위한 한·미 군사 대비 태세가 약화될 위험에 처했음에도 한·미를 교착 상태에 계속 남겨두었다고 전했다.

Read more »

20억원짜리 ‘세계에서 가장 비싼 약’…다음달부터 건보 적용 ‘598만원’으로약 20억원에 달하는 초고가 척수성 근위축증(SMA) 치료제 ‘졸겐스마주’에 건강보험이 적용된다. 척수성 근위축증 질환은 유전자의 돌연변이로 인해 근육의 움직임과 힘 조절에 필수적인 운동신경세포가 상실되는 희귀 유전질환이다. 국내 환자는 약 200명으로 추산된다.

Read more »

트럼프 의식? 韓美 방위비 협상, 23일 하와이서 개시2026년 적용 12차 SMA 호놀롤루서 논의 시작

Read more »