치료라는 이름의 격리와 죽음, 울산 반구대병원 지적장애인 사망 사건의 실체

울산 반구대병원에서 발생한 지적장애인 환자들의 의문사와 폭행 사건을 통해, 정신병원의 '사회적 입원' 문제와 발달장애인 인권 유린의 실태를 고발하고 시스템 개선을 촉구한다.

대한민국은 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 자살률 1위라는 불명예를 안고 있으며, 대통령마저 이를 국가적 망신으로 언급할 만큼 심각한 상황이다. 하지만 정작 자살과 정신건강 문제의 최전선에서 치료를 담당해야 할 정신병원 내에서 벌어지는 참혹한 학대와 인권 침해 사실은 여전히 수면 아래 가라앉아 있다.

최근 울산 반구대병원에서 발생한 일련의 사건들은 우리 사회가 외면해온 정신병원의 어두운 단면을 적나라하게 드러냈다. 특히 지적장애인들이 치료라는 명목하에 수용되어 보호받지 못한 채 죽음에 이르는 과정은 단순한 의료 사고를 넘어선 구조적 폭력의 결과물이라고 볼 수 있다. 울산 반구대병원 폐쇄병동에서는 충격적인 사망 사건들이 잇따랐다. 2022년 1월, 지적장애인 김도진(가명) 씨는 다른 환자에게 목이 졸리는 치명적인 폭행을 당했다.

당시 CCTV 영상에는 건장한 환자가 왜소한 환자들을 구타하는 장면이 여러 차례 포착되었음에도 불구하고, 정작 환자들을 모니터링하고 보호해야 할 의료진은 어디에도 보이지 않았다. 또한, 2023년 1월에는 40대 여성 지적장애인 ㄱ씨가 외상성 경막하출혈로 사망한 채 발견되었다. 병원 측은 질병에 의한 사망이라고 주장하며 사고 보고서를 작성하지 않았으나, 간호기록지에는 외상성 뇌출혈이라는 기록이 남아 있어 구타나 추락 등 외부 충격의 가능성이 강하게 제기되었다. 이어 2025년 2월에는 20대 남성 지적장애인 ㄴ씨가 상세불명의 심장정지로 사망하는 사건이 발생했다.

병원 측은 갑상선 질환을 원인으로 꼽았으나 의학적 진단과는 거리가 멀어 경찰 수사가 진행 중이다. 이처럼 피해자의 대부분이 의사소통이 어렵고 취약한 지적장애인이라는 점은 이들이 병원 내에서 얼마나 무방비하게 방치되었는지를 보여준다. 더욱 심각한 문제는 지적장애인이 정신병원에 입원하게 되는 구조적 배경에 있다. 지적장애와 정신질환은 엄연히 다르지만, 많은 발달장애인이 가족의 돌봄 한계나 지역사회 복지시설의 수용 거부로 인해 최후의 수단으로 정신병원에 입원하게 된다.

이를 이른바 '사회적 입원'이라 부른다. 의료진들은 지적장애인의 도전적 행동이나 특이 행동을 치료가 필요한 정신질환 증상으로 규정하고, 모호한 진단명을 붙여 강제 입원을 정당화하는 경우가 많다. 실제로 반구대병원 입원 환자의 상당수가 발달장애인이며, 김도진 씨의 경우 10년 이상을 병원에 수용되어 있었다. 이는 치료를 위한 입원이 아니라 사회로부터의 격리에 불과하며, 약물 투여 위주의 관리는 오히려 환자의 회복과 지역사회 복귀를 가로막는 결과를 초래한다.

이러한 비극에도 불구하고 정신병원 내 인권 유린에 대한 사회적 관심은 매우 낮다. 시설에서 발생하는 성폭력이나 학대 사건에는 분노하는 여론이 형성되지만, 정신병원의 경우 '의학적 치료'라는 명분이 앞서기 때문에 인권 침해의 영역이 전문적 판단 뒤로 숨어버린다. 심지어 일부 의료계 내부에서는 다른 곳에서 받아주지 않는 중증 지적장애인을 받아준 병원이 억울하게 비난받고 있다는 동정론까지 나오고 있다. 하지만 치료라는 이름의 방임과 격리가 정당화될 수는 없다.

이제는 정신병원에 가두는 방식이 아니라, 행동중재 전문가와 작업 치료사가 중심이 된 국가 차원의 행동중재센터 시스템을 확충하여 발달장애인이 지역사회에서 인간답게 살 수 있는 환경을 조성해야 한다. 인권위의 고발과 경찰 수사를 통해 가려진 진실이 명백히 밝혀지고, 다시는 병원이 격리와 죽음의 공간이 되지 않도록 근본적인 제도 개선이 시급하다





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