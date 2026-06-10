치과의사 이지, 17년 만에 트로트로 가요계 복귀 '우리 오빠야' 발표

2003년 데뷔한 가수 겸 치과의사 이지가 17년 만에 신곡 '우리 오빠야'를 발표하며 가요계에 다시 돌아왔습니다. 데뷔 후 절절한 발라드를 선보였던 그는 이번 경쾌한 트로트 장르로 변신해 새로운 매력을 선사합니다. 치과의사로서의 경험을 가사에 녹여낸 이번 곡은 신인수 작곡가가 프로듀싱을 맡았고 뮤직비디오는 유튜브 차트 30위권에 진입하는 등 좋은 반응을 얻고 있습니다.

노래하는 치과의사 로 널리 알려진 이지 본명 이지영 54세가 17년 만에 신곡 우리 오빠야 를 통해 가요계에 복귀했습니다. 2003년 앨범 Storm으로 가수로 데뷔한 그는 맑은 음색과 호소력 있는 발라드 아파도 사랑합니다로 대중의 사랑을 받았으나 2009년 드라마 태양을 삼켜라의 OST 꿈의 조각 이후 새로운 음악보다 치과의사 로서의 본업에 집중해 왔습니다. 2000년대 그의 절절한 발라드를 기억하는 팬들에게 이번 트로트 장르 도전은 새로운 모습일 수 있습니다.

통통 튀는 멜로리와 애교 섞인 목소리 그리고 핑크빛 앨범 자켓까지 데뷔 이후 처음으로 선보이는 밝고 경쾌한 트로트곡입니다. 이지는 최근 연합뉴스와의 전화 인터뷰에서 진료실에서 환자를 치료하는 일도 뿌듯했지만 TV에서 가수들이 노래하는 모습을 보며 부러웠다며 마지막 노래 이후 17년이 흘렀는데 사람으로 치면 태어나 고등학생이 되는 긴 시간이었다 진료실에서 간직한 열망이나 피다 만 꽃이 이제야 만개한 느낌이라고 소감을 전했습니다. 우리 오빠야는 어깨를 들썩이게 하는 경쾌한 리듬과 색소폰 연주가 조화를 이룬 트로트 곡입니다. 핑클 S.E.

S. H.O. T. 김범수 등 많은 스타들의 히트곡과 겨울연가 발리에서 생긴 일 같은 인기 드라마 OST를 만든 작곡가 신인수가 총괄 프로듀서를 맡았습니다. 배우 조재윤과 트로트 가수 조정민이 출연한 뮤직비디어는 유튜브 음악 뮤직비디오 차트에서 30위권 안에 들며 K팝 스타들과 어깨를 나란히 했습니다. 이지는 신인수 프로듀서가 할 수 있는데 왜 못한다고 그러느냐 하면 된다고 독하게 가르쳤다며 연습을 거듭하다 보니 트로트에 맞는 창법이 자연스럽게 됐고 그동안 환자들에게 밝은 트로트가 어울릴 것 같다는 말을 자주 들었는데 대중의 귀가 정확했나보다고 말했습니다.

또한 같은 트로트 장르에서 활동하는 천록담이라는 이름의 선배 가수 이정에게 조언을 구하기도 했습니다. 바쁜 진료 일정을 쪼개 연습에 매진하면서 목이 트이고 보컬 역량이 높아지는 느낌을 받았다고 합니다. 치과 사랑니 진통제 신경 치료 등 사랑의 감정을 치과 진료에 비유한 재치 있는 가사는 치과의사인 그의 경험이 자연스럽게 녹아들어 더욱 친근하게 다가옵니다. 실제로 가사에 참여한 가수 박구윤은 충치로 신경 치료를 받을 때 머리가 띵 하고 어지러웠던 경험을 바탕으로 생생한 표현을 완성했습니다.

이지는 요즘 뉴스를 보면 기분 좋은 소식을 찾기 어려운 세상이라며 첫사랑의 설렘을 담은 이 노래가 사랑을 고백할 때 많이 쓰였으면 좋겠다며 이승기의 내 여자라니까처럼 많은 사람들이 불러주길 바란다고 밝혔습니다. 이지는 1998년 서울대학교 치과대학을 졸업하고 인턴과 레지던트 과정을 거친 후 가수로 데뷔했습니다. 치과대학 재학 시절 살벌한 학사 일정으로 음악 활동에 많은 시간을 할애하지 못했지만 간단한 가요제에 참가하며 음악에 대한 열정을 유지했습니다.

그는 음악이 없었다면 쳇바퀴를 도는 듯한 평범한 일상만 있었을 것이라며 이번에 트로트 도전과 안무 창작을 하면서 느낀 점처럼 음악은 그에게 끊임없는 열정을 불어넣어 주었기 때문에 가수를 포기할 수 없었다고 말했습니다





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이지 우리 오빠야 트로트 치과의사 신인수 작곡가 가수 복귀

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