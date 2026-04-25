층간소음 민원 10년 새 69.4%↑… 건설사, 설계 차별화 경쟁 돌입

층간 소음 문제가 심각한 사회 문제로 부상하며, 건설 업계가 설계 단계부터 충격음을 낮추는 기술 개발에 적극적으로 나서고 있습니다. 층간 소음 민원이 급증하는 가운데, 건설사들은 고성능 완충재 적용, 슬래브 두께 강화 등 차별화된 설계를 통해 분양 시장 경쟁력을 높이고 있습니다.

최근 층간 소음으로 인한 갈등이 심화되면서, 단순한 생활 불편을 넘어 구조적인 주거 문제로 부상하고 있다. 층간 소음 민원은 지난 10년간 69.4% 증가했으며, 봉천동 방화 사건과 같은 극단적인 사례도 발생하며 사회적 문제로 인식되고 있다.

국토교통부 층간 소음 이웃사이센터에 접수된 민원은 2015년 1만 9278건에서 2025년 3만 2662건으로 증가했다. 이는 국내 전체 주택의 약 80%를 차지하는 공동주택의 특성상, 층간 소음 문제가 일부 가구의 문제가 아닌 대다수 국민의 주거 생활과 밀접하게 관련되어 있음을 의미한다. 층간 소음은 생활 습관뿐만 아니라 건축 구조와도 밀접한 관련이 있다. 박판 구조, 충격음 전달 방식, 슬래브 두께, 완충재 성능 등이 층간 소음 발생에 영향을 미치며, 주택 준공 이후에는 구조 변경이 어려워 사후 민원 대응만으로는 한계가 있다.

이에 건설 업계는 설계 단계부터 충격음을 낮추는 구조를 반영하는 데 경쟁력을 높이고 있다. 정부 또한 층간 소음 관리 제도를 보완하여 설계 기준 충족 여부뿐만 아니라 시공 후 실제 성능까지 검증하는 방향으로 정책을 강화하고 있다. 주요 건설사들은 고성능 완충재 적용, 진동 저감 기술 개발, 바닥 구조 성능 강화 등 층간 소음 저감 설계를 전면화하고 있다. 현대건설, 삼성물산, DL이앤씨, 포스코이앤씨, 코오롱글로벌 등은 슬래브 두께 강화, 복합 구조 완충재 적용, 천장 및 벽체 구조 개선 등을 통해 층간 소음 문제를 해결하고자 노력하고 있다.

분양 시장에서도 층간 소음 저감 설계가 중요한 경쟁 요소로 부상하며, 코오롱글로벌의 ‘상주북천 하늘채 파크원’, DL이앤씨의 ‘아크로 드 서초’ 및 ‘e편한세상 동탄역 어반원’, 현대건설의 ‘힐스테이트 회룡역 파크뷰’ 등에서 층간 소음 저감 설계가 적용된 사례를 확인할 수 있다. 재건축 수주전에서도 대우건설과 삼성물산이 350mm, 370mm의 두꺼운 바닥 구조를 제안하는 등 건설사들의 경쟁이 치열하게 전개되고 있다.

건설 업계 관계자는 층간 소음 차단과 같은 실질적인 주거 품질이 분양 성적을 좌우하는 시대로 접어들었으며, 사후 검증 규제 강화로 인해 건설사들의 차음 기술 경쟁은 더욱 치열해질 것이라고 전망했다





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층간소음 민원 건설 설계 주거

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