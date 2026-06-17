취업난 속 2030 편의점 점주 증가… 본사 지원 확대 but 시장 포화 '경고'

극심한 취업난 속에서 20·30대의 편의점 창업이 늘고 있다. 프랜차이즈 본사의 공동 투자형 모델과 금융·교육 지원으로 초기 비용이 낮아지며 젊은 점주 유입이 증가했으나, 국내 편의점 시장은 이미 포화 상태이며 수익성도 낮아 편의점 창업을 쉽게 볼 수 없다는 지적도 있다.

취업난이 심화되면서 2030 청년층의 편의점 창업 이 증가하고 있다. 프랜차이즈의 공동 투자형 모델을 통해 초기 투자비용을 4000만 원 수준으로 낮출 수 있어 젊은 점주 유입이 늘고 있으며, GS25, CU, 세븐일레븐 등 주요 편의점 본사들은 금융·교육 지원을 확대하며 청년 점주를 적극적으로 유치 중이다.

그러나 국내 편의점 시장은 이미 포화 상태에 접어들었고, 점포 수가 감소하는 추세이며, 수익성도 낮아 편의점 창업을 단순한 해결책으로 보기에는 무리가 있다는 지적도 있다. 편의점 업계에 따르면 올해 1~5월 GS25의 신규 경영주 중 2030세대 비중은 30.7%로 전년 대비 상승했고, CU는 30.5%, 세븐일레븐은 32%를 기록하는 등 3대 편의점의 신규 점주 3명 중 약 1명이 20·30대로 나타났다. 본사들은 청년 창업자를 대상으로 운영지원금 지급, 본부보증금 면제, 가맹비 할인 등 다양한 혜택을 제공하며 군 전역자나 대학생 등 특정 계층을 겨냥한 지원 프로그램을 운영하고 있다.

이러한 흐름은 장기화된 취업난과 함께 MZ세대의 주체적인 경제활동 선호 성향이 결합된 결과로 분석된다. 그러나 편의점 창업이 만병통치약은 아니다. 산업통상부 데이터를 보면 지난해 국내 4대 편의점 점포 수는 5만 3266개로 전년 대비 감소했으며, 이는 편의점 도입 이후 처음으로 전체 점포 수가 줄어든 것이다. 업계 관계자는 점포 입지와 운영 능력에 따라 수익 차이가 크며, 한 점포만으로 최저임금 수준의 소득을 올리기도 어렵다고 지적한다.

취업난 속에서 편의점 창업이 새로운 대안으로 부상하고 있지만, 시장 포화와 경쟁 심화로 인해 신중한 판단이 필요하다





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편의점 창업 청년 취업 공동 투자형 프랜차이즈 지원 시장 포화

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