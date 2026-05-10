취미 발레 2.0 시대, 단순한 운동을 넘어 하나의 문화적 현상으로 진화하다

성인 취미 발레인인 취발러의 급증과 함께 발레가 단순한 신체 활동을 넘어 전문적인 학습과 공연, 해외 여행으로 확장되는 취미 발레 2.0 시대의 트렌드와 매력을 심층적으로 분석합니다.

과거에 성인이 되어 발레를 배운다는 것은 소수의 전유물이거나 혹은 매우 유난스러운 취미로 여겨지곤 했다. 하지만 시대가 변했다. 이제는 회사 동료나 친구들 사이에서 취미로 발레를 즐기는 사람들을 마주치는 것이 전혀 낯설지 않은 풍경이 되었으며, 이른바 취발러 라고 불리는 성인 취미 발레인들은 하나의 뚜렷한 사회적 카테고리로 자리 잡았다.

이러한 흐름은 단순한 유행을 넘어 취미 발레 2.0이라는 새로운 진화 단계로 접어들고 있다. 이러한 변화는 구체적인 수치로도 증명된다. 취미 발레인들이 모이는 온라인 커뮤니티인 레오타드를 입는 사람들의 회원 수는 불과 3년 전 1만 5천 명 수준에서 최근 3만 5천 명을 돌파하며 가파른 성장세를 보이고 있다. 또한 공연예술통합전산망의 데이터에 따르면 2025년 무용 장르의 티켓 판매액이 전년 대비 약 29.5% 증가하며 61억 원에 달했다.

이는 최근 방영된 무용 경연 프로그램 스테이지 파이터가 불러온 무용수 팬덤의 영향도 있겠지만, 근본적으로는 스스로 발레를 배우고 즐기는 취미 발레 시장의 파이가 커진 것이 결정적인 요인으로 분석된다. 그렇다면 수많은 현대인이 발레라는 다소 생소하고 어려운 예술 장르에 매료되는 이유는 무엇일까. 많은 취발러는 발레만이 가진 독보적인 특별함을 꼽는다. 출판사 플로어웍스의 윤지영 대표는 발레가 단순한 운동을 넘어 몸으로 감정을 표현하는 예술이라는 점에 주목한다.

아름다운 피아노 선율에 맞춰 자신의 신체를 움직이며 동작을 구현하고, 그 안에 담긴 감정을 전달하는 과정에서 오는 근본적인 희열은 다른 운동에서는 느끼기 힘든 발레만의 매력이다. 또한 근력 강화 위주의 훈련을 통해 무너진 신체 균형을 되찾고 자세를 교정하는 실질적인 건강상의 이점도 크다. 여기에 더해 레오타드와 같은 발레 전용 의상을 수집하는 시각적인 즐거움과, 프랑스어로 된 전문 용어를 학습하며 발레의 역사와 이론을 깊게 파고드는 지적 탐구심까지 충족시킬 수 있다. 이처럼 하는 발레와 보는 발레가 결합하면서 취미 발레는 단순한 신체 활동을 넘어 깊이 있는 문화적 취향으로 확장되고 있다.

발레의 또 다른 반전 매력은 화려한 무대 위의 모습과는 정반대 지점에 있는 지루할 정도의 반복 훈련에 있다. 처음 발레를 시작하는 이들은 나비처럼 가볍게 날아다니는 발레리나의 모습을 꿈꾸지만, 실제로 마주하는 현실은 기본 동작의 끝없는 반복이다. 세종대학교 전자정보통신공학과 배진수 교수는 이를 과학적인 시각에서 분석했다. 배 교수는 발레가 단순하고 직선적인 기본 동작을 체계적으로 반복함으로써 결국에는 풍부한 곡선과 복잡한 고난도 동작을 완성해가는 정교한 시스템을 갖추고 있다고 설명한다.

특히 발레는 신체의 모양과 기능이 밀접하게 연결되어 있어, 실력이 향상됨에 따라 외형적인 몸의 변화를 빠르게 체감할 수 있다는 점이 특징이다. 이는 요가나 필라테스가 개인의 특성을 유지하며 움직임을 개선하는 것과 달리, 발레는 훈련을 통해 신체 구조의 변화를 이끌어낸다는 점에서 성취감이 매우 크다고 볼 수 있다. 현재의 취발러들은 크게 두 가지 성향으로 나뉜다. 하나는 꾸준한 수련을 통해 몸의 변화와 건강을 추구하는 운동 중심형이며, 다른 하나는 콩쿠르나 공연 무대에 올라 자신의 기량을 뽐내는 짜릿함을 추구하는 성취 중심형이다.

취미 발레 2.0 시대의 가장 큰 특징 중 하나는 바로 이들이 설 수 있는 무대가 비약적으로 늘어났다는 점이다. 러닝이나 요가와 달리 발레는 타인 앞에서 자신의 성과를 보여줄 수 있는 공연 예술의 성격이 강하다. 단 몇 분의 짧은 작품을 위해 수개월간 땀 흘려 연습하고, 의상과 메이크업을 준비하며 가족과 지인을 초대하는 모든 과정은 취미 발레인들에게 잊지 못할 경험을 선사한다. 특히 이러한 무대 경험은 수련 과정에서 찾아오는 권태기인 이른바 발태기를 극복하게 하는 강력한 동기부여가 된다.

이러한 열풍은 발레메이트라는 새로운 관계 맺기로 이어진다. 와이즈발레단이 주관하는 발레메이트 페스티벌은 취미 발레인들이 모여 기량을 겨루고 축제를 즐기는 대표적인 장이다. 2017년 24팀으로 시작했던 이 축제는 올해 210팀이 참가하며 약 10배 가까이 규모가 커졌다. 참가자들의 연령대 또한 20대부터 60대까지 매우 다양하며, 최근에는 남성 참가자들과 3대가 함께 참여하는 가족 단위의 모습도 쉽게 볼 수 있다. 이는 발레가 전공자들만의 전유물이라는 편견을 깨고 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 대중적인 생활체육으로 자리 잡았음을 시사한다.

이제 취미 발레의 영역은 국내를 넘어 세계로 뻗어 나가고 있다. 이른바 원정 발레라고 불리는 트렌드가 확산하면서 일본이나 프랑스 파리 등 발레 문화가 발달한 도시로 테마 여행을 떠나는 이들이 늘고 있다. 현지 클래스에 참여해 그 나라만의 발레 교수법을 경험하고 특색 있는 발레 용품을 쇼핑하는 문화적 탐험이 이루어지고 있는 것이다. 박연경 작가는 일본 도쿄를 발레라는 관점으로 바라보았을 때, 발레가 생활체육으로 깊숙이 뿌리내린 일본 사회의 새로운 단면을 발견할 수 있었다고 전한다.

아버지와 아들이 나란히 발레를 배우는 모습처럼, 발레는 이제 고정관념을 깨는 새로운 라이프스타일의 도구가 되었다. 이처럼 취미 발레는 단순한 운동의 영역을 넘어 학습, 공연, 여행, 그리고 인간관계로 끊임없이 가지를 뻗으며 우리 삶 속에 깊이 뿌리내리고 있다. 앞으로 발레가 어떤 새로운 방식으로 발견되고 진화할지 그 가능성은 무궁무진하다





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