충청 유세 신경전 펼쳐, 정청래 대표·장동혁 대표 충남 고향 찾기

정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 충청 유세에 나선 뒤 충남 공주를 찾은 두 대표가 신경전을 벌였다. 정 대표는 윤용근 국민의힘 후보 등의 지지를 호소하던 장 대표와 공주-부여-청양 국회의원 보궐선거에 출마한 장 대표가 있던 길을 지나뜨리는 등 신경전을 낼 수밖에 없었던 것은 6·3 지방선거 공식 선거운동이 개시된 지이자 경선이 가속화되는 데 작용한 배경을 가진 것으로 해석된다.

정청래 더불어민주당 대표가 21일 경기도 성남 서현역에서 열린 추미애 경기지사 후보 지원 유세에서 선거운동원들과 인사하고 있다. 6·3 지방선거 공식 선거운동이 개시된 21일 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표가 나란히 충청 유세에 나섰다.

충남 공주를 찾은 두 대표는 산성시장에서 조우해 신경전을 벌였다. 장 대표가 유세차를 타고 공주-부여-청양 국회의원 보궐선거에 출마한 윤용근 국민의힘 후보 등의 지지를 호소하던 도중 같은 장소를 지나던 정 대표와 만나서였다. 정 대표가 장 대표에게 환하게 웃으며 손 인사를 건네자 장 대표는 지지자들에게 윤 후보 등의 이름을 외치도록 유도하며 기싸움을 했다. 장 대표는 정 대표가 떠나자 ‘민주당 사람들이 쭉 지나가니까 들으라고 한 것’이라고 너스레를 떨었다.

같은 날 장동혁 국민의힘 대표가 대전역에서 열린 합동 출정식에서 지지를 호소하고 있다. 금산(정청래)·보령(장동혁) 출신인 두 사람이 첫날부터 고향 충남을 찾은 건 김태흠 국민의힘 후보가 박수현 민주당 후보를 추격하며 충남지사 선거 판세가 요동치고 있어서다.

KBS가 한국리서치에 의뢰해 지난 16~20일 충남 유권자 800명을 대상으로 무선전화면접 방식으로 진행한 결과에 따르면 박수현 후보 41%, 김태흠 후보 37%로 오차범위(±3.5%포인트) 내 접전이었다. 21일 서울·경기·충남·대전을 종횡무진하며 10개 일정을 소화한 정 대표는 ‘여당 프리미엄’을 강조하며 국민의힘을 겨냥해 ‘내란 세력 심판’ 등을 외쳤다. 장 대표는 ‘대통령이 되더니 자기 죄를 없애겠다는 게 인간의 탈을 쓰고 할 수 있는 행동이냐’며 이재명 대통령을 직격했다





joongangilbo / 🏆 11. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

정청래 대표 장동혁 대표 충남 유세 충청 유권자 박수현 후보 김태흠 후보 충청지사 선거 여당 프리미엄 대통령 정동영 통일부 장관 김정은 김진혁 후보 박민식 후보 대전 출정식

United States Latest News, United States Headlines