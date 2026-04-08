충북지사 경선 후폭풍: 신용한 후보 '원팀 정신' 강조, 노영민 후보 재심 요청

더불어민주당 충북지사 후보 경선에서 신용한 후보가 승리했으나, 노영민 후보 측이 불공정 의혹을 제기하며 재심을 요청했다. 신 후보는 '원팀 정신'을 강조하며 당내 화합을 촉구했고, 노 후보는 투명한 재조사를 요구했다.

신용한 후보는 더불어민주당 충북지사 후보 경선에서 승리한 후, 노영민 후보 측이 제기한 불공정 의혹에 대해 ‘근거 없는 의혹 제기’라며 강력하게 반박하고, 당의 재심 결과를 수용하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 당내 화합과 ' 원팀 정신 '을 강조하며, 본선 승리를 위해 노력하겠다는 의지를 표명했다. 노영민 후보는 경선 결과에 불복하며, '2차 당원 명부 유출' 및 '특정 후보의 불법 선거 운동 의혹' 등을 제기하며 당에 재심을 요청했다. 그는 기자회견을 통해 “이번 충북지사 경선은 공정과 정의라는 민주주의 기본 가치가 무참히 짓밟힌 전대미문 사건”이라고 주장하며, 이재명 정부의 성공과 지방선거 승리를 위해 투명한 재조사를 촉구했다. 특히, 노 후보는 당원 명부 유출 의혹과 특정 후보의 선거법 위반, 허위사실 유포 의혹 등을 구체적으로 언급하며 신중한 조사를 요구했다.

노 후보는 “민주당 충북도당은 당원 명부 유출 사태로 도당위원장이 사퇴하고 전략 선거구로 지정되는 등 위기를 겪고 있는데 다시 조직적 불법 선거 운동 의혹이 제기됐다. 당원 명부는 2차 유출됐고, 경선 과정에서 특정 후보를 위해 조직적으로 활용된 의혹이 있다. 경선에 불공정한 영향을 끼쳤다”고 주장했다. 또한 특정 후보 캠프 내부고발자가 차명 휴대전화를 동원한 불법 선거 운동과 수행 비서 급여 대납 의혹 등에 관해 경찰에 고발했으며, 특정 후보 측이 ‘이재명 대통령 ㅇㅇ후보 공개 신임 표명’ 등 내용의 문자를 살포해 유권자 판단을 흐리게 했다고 주장했다. 이러한 노 후보의 주장에 대해 신 후보 측은 “노 예비후보 쪽이 제기한 2차 당원 명부 유출·차명 휴대전화 개설 등 주장은 모두 전혀 사실이 아니다. 근거 없는 의혹 제기·허위사실 유포 등에 대해 강력히 대처할 예정”이라고 밝히며 적극적으로 대응할 것을 시사했다.\신용한 후보 측은 노영민 후보 측의 의혹 제기에 대해 적극적으로 반박하며, '원팀 정신'을 강조하며 본선 승리를 위한 협력을 촉구했다. 신 후보 측은 “서운함·아쉬움 마음에 문제점을 지적할 수 있지만 네거티브·경선 불복으로 비치면 민주당 정체성과 정신에 부합하지 않을 수 있다. ‘3선 국회의원·대통령 비서실장 등을 지낸 노 후보가 지역 후배를 품고 경험·지혜를 살려 충북 발전을 이끌어 주길 바란다. 원팀 정신’으로 본선 승리에 힘써야 한다”고 강조했다. 이는 경선 결과에 대한 불만을 제기하기보다는 당의 화합을 도모하고, 본선에서 승리하기 위해 함께 노력하자는 메시지로 해석된다. 신 후보 측은 노 후보의 경험과 지혜를 존중하며, 충북 발전을 위해 힘을 합쳐야 한다는 점을 강조했다. 이러한 입장은 당내 분열을 최소화하고, 단합된 힘으로 본선에서 경쟁력을 확보하려는 전략으로 풀이된다. 신 후보 측의 이러한 '원팀 정신' 강조는 당내 갈등을 봉합하고, 성공적인 지방선거를 위한 중요한 요소로 작용할 것으로 보인다. 신 후보 측은 노 후보에게 지역 발전을 위해 함께 협력할 것을 제안하며, 긍정적인 관계를 유지하려는 노력을 보였다. \이번 충북지사 후보 경선을 둘러싼 갈등은 단순한 경선 결과에 대한 이의 제기를 넘어, 당의 공정성, 투명성, 그리고 민주주의 가치를 시험하는 계기가 될 것으로 보인다. 노 후보가 제기한 의혹들은 당원 명부 유출, 불법 선거 운동, 허위사실 유포 등 구체적인 내용들을 포함하고 있어, 철저한 진상 조사가 필요하다. 만약 의혹이 사실로 드러날 경우, 당의 이미지에 큰 타격을 줄 수 있으며, 다른 선거에도 영향을 미칠 수 있다. 따라서 당은 공정한 조사를 통해 의혹의 진위를 밝히고, 필요한 경우 엄중한 책임을 물어야 할 것이다. 신 후보 측의 '원팀 정신' 강조는 긍정적인 측면도 있지만, 의혹이 제대로 해소되지 않고 덮어질 경우, 당내 불신을 더욱 심화시킬 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 당은 이번 사태를 통해 공정하고 투명한 선거 문화를 정착시키고, 당원들의 신뢰를 회복해야 한다. 또한, 본선 승리를 위해서는 당내 모든 구성원들이 단합하여 적극적으로 선거에 임해야 할 것이다. 이번 사태는 더불어민주당에게는 중요한 시험대이며, 당의 미래를 결정하는 분기점이 될 수 있다





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