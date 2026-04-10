충북교육청 '탄탄숲' 사업, 장학사 남편 업체 특혜 의혹…교육감 연루 논란

충북교육청이 추진한 '탄탄숲' 사업에서 실무 담당 장학사의 배우자(남편)가 운영하는 업체가 특혜를 받았다는 의혹이 제기됐다. 공직자 이해충돌 방지법 위반 소지, 교육감 연루 의혹, 교육부 및 감사원 감사 필요성 등이 논란의 핵심이다.

충북교육청 이 추진한 '탄탄숲' 사업이 실무 담당 장학사의 배우자(남편)가 운영하는 업체에 특혜를 제공했다는 의혹에 휩싸였다. 공직자의 이해충돌 방지 의무 위반 논란과 함께, 윤건영 충북도교육감의 사업 연루 여부 및 교육부, 감사원의 감사 필요성에 대한 목소리가 높아지고 있다. 교육청은 금전적 혜택은 없었다고 해명했지만, 사업 과정에서의 의혹은 쉽게 가라앉지 않고 있다. 2024년부터 충북교육청 과 A기업이 공동 개발, 추진한 탄탄숲 사업 은 학교 정원 조성 사업으로, 2025년 약 1억 5천만원을 들여 46개 학교에서 진행됐다. 이 사업은 A기업 한국지사의 협력업체가 학교별로 6각형 모듈 안에 정원을 만들고, A기업 지사장이 학교를 돌며 교육을 진행하는 방식으로 운영됐다. 2025년에도 1억 2천만원을 들여 49개 학교를 대상으로 동일한 사업이 진행될 예정이며, 이 사업의 실무를 담당한 장학사 C씨의 남편인 B씨가 A기업 아시아 지사장으로 사업에 깊이 관여한 사실이 드러났다.

교육청은 학교별로 예산을 배분하여 해당 업체와 계약을 맺도록 유도하는 등, '쪼개기 계약' 의혹도 제기되고 있다. 이 과정에서 A기업은 탄탄숲에 필요한 상토를 공급하여 수익을 얻었으며, 이는 공직자의 이해충돌 방지법 위반 소지가 있다는 지적이다. 특히, 윤건영 교육감은 해당 사업 관련 행사에 참여한 사실이 확인되면서, 교육감의 인지 여부와 책임에 대한 논란이 일고 있다. 교육청은 학교별 자율 사업이라 쪼개기 계약이 아니라고 주장하며, 금전적 혜택은 없었다고 해명했지만, A기업의 상토 판매로 인한 수익 발생은 의혹을 증폭시키는 요인으로 작용하고 있다. 해당 장학사는 교육감에게 사적 이해관계를 보고하지 않은 것으로 알려졌으며, 언론의 취재에 교육감에게 보고하겠다는 입장을 밝혔다. 하지만, 관련 당사자들의 해명은 여전히 부족하며, 교육부와 감사원의 감사가 필요한 상황이다.\충북교육청의 탄탄숲 사업은 학교 정원 조성이라는 취지에도 불구하고, 특정 업체에 대한 특혜 의혹과 이해충돌 방지 의무 위반 논란으로 인해 교육계의 비판을 받고 있다. 사업의 실무를 담당한 장학사의 남편이 운영하는 업체가 이 사업의 핵심적인 역할을 담당하고, 상토 공급을 통해 수익을 얻는 구조는 공정한 경쟁을 저해하고 공직자의 청렴성을 훼손할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 특히, 교육청이 학교별로 예산을 배분하여 특정 업체와 계약하도록 유도하는 행위는 '쪼개기 계약' 의혹을 더욱 증폭시키며, 법률 위반 가능성을 제기하고 있다. 교육감의 사업 관련 행사 참여 사실 또한 교육청의 책임 회피 의혹을 키우는 요인으로 작용하고 있다. 교육 현장에서는 탄탄숲 사업의 획일적인 방식과 교육적 효과에 대한 의문이 제기되면서, 사업의 타당성에 대한 근본적인 검토가 필요하다는 지적이 나오고 있다. 특정 업체에 대한 특혜 의혹, 이해충돌 방지 의무 위반, 교육감의 사업 연루 의혹 등 여러 문제점을 종합적으로 고려할 때, 교육부와 감사원의 철저한 감사를 통해 진실을 규명하고, 문제점을 개선해야 한다는 목소리가 높다.\이번 사태는 공공 사업의 투명성과 공정성에 대한 경각심을 일깨우는 계기가 되어야 한다. 교육청은 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 이해충돌 상황을 사전에 방지하고, 공정한 경쟁 환경을 조성하기 위한 노력을 강화해야 한다. 관련 법규와 규정을 준수하고, 객관적인 입찰 및 계약 방식을 통해 특정 업체에 대한 특혜를 방지해야 한다. 또한, 교육감 및 관련 공직자들은 사적 이해관계를 투명하게 공개하고, 필요한 경우 업무 회피를 통해 공정성을 확보해야 한다. 교육 현장의 의견을 적극 수렴하고, 사업의 효과성을 지속적으로 평가하여 개선점을 찾아야 한다. 이번 사건을 계기로, 충북교육청은 투명하고 공정한 사업 추진을 위한 시스템을 구축하고, 교육에 대한 국민적 신뢰를 회복해야 한다. 교육부와 감사원은 철저한 감사를 통해 진실을 규명하고, 관련자에게 책임을 물어야 한다. 더 나아가, 공공 사업의 투명성 및 공정성을 확보하기 위한 제도 개선 방안을 마련하여, 유사한 사태의 재발을 방지해야 한다. 이번 사건은 교육청, 교육 관계자, 그리고 국민 모두에게 공공 사업의 중요성을 다시 한번 상기시키고, 더욱 투명하고 공정한 사회를 만들어 나가기 위한 노력을 촉구하는 계기가 되어야 할 것이다





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