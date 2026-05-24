충북 증평군, 마을 단위 노인돌봄센터 설립…어르신 맞춤형 서비스 강화

충북 증평군은 2024년부터 마을 단위 통합돌봄 실험을 시작하며 온마을돌봄센터를 설립하여 노인 돌봄 서비스를 강화하고 있습니다. 온마을돌봄센터는 농기계 창고를 개조하여 건강 체조, 이·미용 봉사, 문해교실, 인지 능력향상 노래교실 등 다양한 프로그램을 운영하는 시설입니다. 센터에 들어서 어르신들은 '내 나이가 어때서'에 맞춰 율동을 배우고 건강 체조를 즐기며, 돌봄사는 어르신들의 건강 상태, 집안 사정 등을 챙겨주고 맞춤형 공공 서비스를 제공합니다.

충북 증평군은 2024년부터 마을 단위 통합돌봄 실험을 시작하며 온마을돌봄센터 를 설립하여 노인 돌봄 서비스를 강화하고 있습니다. 온마을돌봄센터 는 농기계 창고를 개조하여 건강 체조, 이·미용 봉사, 문해교실 , 인지 능력향상 노래교실 등 다양한 프로그램을 운영하는 시설입니다.

센터에 들어서 어르신들은 '내 나이가 어때서'에 맞춰 율동을 배우고 건강 체조를 즐기며, 돌봄사는 어르신들의 건강 상태, 집안 사정 등을 챙겨주고 맞춤형 공공 서비스를 제공합니다. 온마을돌봄센터는 참송이버섯 재배 농장에서 어르신들이 참나무 상태를 확인하고 있으며, 센터에서 열리는 수업 일정을 짜고 전문 강사를 섭외하는 역할도 맡고 있습니다. 마을 유휴 시설을 리모델링하여 만드는데 사회복지사도 한 명 상주하며, 어르신들의 일상을 맞춤형으로 관리하는 '온마을돌봄사(사회복지사)'가 한 명 상주합니다. 센터에서 열리는 수업 일정을 짜고 전문 강사를 섭외하는 역할도 맡고 있습니다.

온마을돌봄센터에서는 어르신의 수요를 반영한 건강·여가 프로그램이 수시로 열린다. 뜨개 교실, 건강체조, 문해교실, 인지 능력향상 노래교실 등이다. 정기적인 이·미용 봉사와 지역 병원과 연계한 정기 건강검진도 이뤄진다. 증평군약사회 소속 전문 약사들이 찾아와 복용 중인 약품의 오남용을 막는 복약 지도 수업도 마련했다.

용강리에선 시설 하우스를 활용한 어르신 공동체 생산 활동도 이뤄지고 있습니다. 지난해 12월 참송이버섯 1400㎏을 재배·판매해 총 1400만 원의 수익을 올렸다. 조만간 개인별 배당금이 지급될 예정입니다.





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