누적 적자와 운영비 부담으로 충북도, 대전시, 경남 고성군 등이 택시 기본요금을 올린다. 상하수도, 도시가스, 공영주차장 요금도 함께 인상되며 서민 생활비 부담이 가중될 전망이다.

충북특별자치도와 대전광역시, 경상남도 고성군 등 지방자치단체들이 장기간 동결되었던 택시 기본요금 을 연말부터 단계적으로 인상한다. 29일 입수에 따르면 각 지자체는 누적 적자 해소와 운영비 부담 경감을 위해 요금 현실화에 나선다. 특히 충북도 는 다음 달부터 기존 4,000원이었던 택시 기본요금 을 4,700원으로, 대전시 는 4,300원에서 4,800원으로 인상한다.

충북 대전 택시요금 동시 인상 및 요금 체계

경남 고성군도 다음 달부터 택시 기본요금을 5,000원에서 5,500원으로 올릴 예정이며, 전남권 22개 시·군을 관할하는 전남광주통합특별시도 4,300원에서 4,800원로의 인상을 추진 중이다. 이는 중동 전쟁으로 인한 물가 불안과 경기 침체로 인해 인상을 미뤄오다 한계에 도달한 결과다. 지자체들은 서민들의 생활비 부담 완화를 위해 인상 시기를 분산하고 단계를 나누어 적용하는 등의 대책을 강구하고 있다.

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상하수도 요금 인상 및 생산원가 격차 문제

상하수도 요금 또한 인상 대열에 합류했다. 경기도 용인시는 다음 달 부과분부터 가정용 상수도 요금을 톤(t)당 460원에서 480원으로, 하수도 요금은 700원에서 780원으로 각각 인상한다. 경기도 안성시는 내년 1월 고지분부터 하수도 요금을 평균 12.9% 인상할 계획이며, 세종시는 내년 가정용 상수도 요금을 톤당 710원에서 750원으로 올릴 계획이다.

요금 인상의 핵심 원인은 장기간 동결에 따른 누적 적자와 생산원가 대비 요금 현실화율 저하다. 인건비, 연료비, 시설 유지·관리비 등 운영 원가는 꾸준히 상승했지만 물가 안정 이유 등으로 요금 인상이 억제되며 격차가 커졌다. 경남 함안군의 경우 상수도 요금 현실화율이 수돗물 생산원가의 42.9%에 불과할 정도로 손실이 누적되어 있다. 함안군은 노후 상수관 정비 재원을 확보하기 위해 내년 3월부터 2029년까지 상하수도 요금을 매년 15%씩 인상하는 방안을 추진 중이다.

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도시가스 공영주차장 종량제봉투 가격 압박과 대책

도시가스와 쓰레기 종량제봉투, 공영주차장 요금도 예외가 아니다. 전북과 대구는 각각 9월과 8월 도시가스 요금을 인상했으며, 전남광주통합특별시에서도 인상이 추진되고 있다. 경기 평택시는 올해 20년 만에 종량제봉투 가격을 인상한 데 이어 내년에도 추가 인상을 검토 중이며, 전북 전주시, 충남 아산시, 충북 제천시도 이를 따르고 있다.

충북 제천시는 공영주차장 요금이 10분당 200~300원으로 20년 전 수준에 머물러 있어 위탁 운영자를 구하기 어려운 상황이다. 최소 인건비 확보를 위해 30~50% 인상해야 한다는 주장이 나온다. 울산시 5개 기초자치단체는 주차장 한 면 조성 비용이 약 1억 2,000만원에 달해 재정 부담이 커지고 있다며 요금 현실화를 요구하고 있다. 제주도는 공영주차장 요금 체계 개편을 통해 도심 상업지역 기본요금은 40% 올리지만 주거지역 등은 40% 낮춰 지역별 부담을 차등화할 계획이다.

지자체별 단계적 인상 전략 및 부담 완화책

지자체들은 한꺼번에 요금을 올릴 경우 서민 부담이 가중될 것을 우려해 인상 폭과 시기를 세밀하게 조정하고 있다. 경남 고성군은 택시 요금 할증액을 기존 1,000원에서 900원으로 낮춰 실제 인상 폭을 600원에서 500원으로 축소했다. 충북도는 택시 기본요금을 17.5% 인상하되, 이동 거리가 길수록 인상률을 낮추는 방식으로 요금 체계를 개선했다.

인상 시기를 미루거나 여러 해에 걸쳐 나눠 올리는 방식도 적극 활용된다. 경남 사천시는 당초 올해 7월로 예정했던 가정용 하수도 사용료 인상 계획을 내년 7월로 1년 연기했다. 충북 충주시는 상수도 요금 인상 주기를 격년으로 변경하여 올해 톤당 650원에서 700원으로 올린 뒤, 2028년에는 750원으로 인상할 계획이다. 경기도 안성시는 내년부터 5년간 하수도 요금을 단계적으로 인상하며, 평택시는 올해부터 2028년까지 3년에 걸쳐 종량제봉투 가격을 매년 평균 8%씩 올리는 계획을 시행 중이다.