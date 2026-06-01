충북 교육감 선거 본색 논란

충북 교육감 선거가 본색 논란으로 번졌습니다. 민주, 진보, 실용 등을 자처한 후보 3명이 출마했는데, 저마다 교육 본질에서 벗어난 정치 행보를 한다는 비판을 쏟아냈습니다. 윤건영 충북 교육감 후보 선거 대책위원회는 김성근 충북 교육감 후보를 지방 교육 자치에 관한 법률 위반 혐의로 청주 상당 경찰서에 고소했습니다. 윤 후보 쪽은 "교육감 선거가 정당 선거가 아닌데 특정 정당 후보 선거 사무소를 방문해 후보, 국회의원 등과 찍은 사진, 카드 뉴스 등을 반복 게시했다. '내란 잔재 청산' 이란 특정 정당의 핵심 구호를 플래카드에 게시하는 등 정당 정치 행태를 보인다. 교육의 정치적 중립성과 독립성을 훼손한 행위"라고 밝혔다.

충북 교육감 선거 가 본색 논란 으로 번졌다. 충북 교육감 선거 에 민주, 진보, 실용 등을 자처한 후보 3명이 출마했는데, 저마다 교육 본질 에서 벗어난 정치 행보를 한다는 비판을 쏟아낸다. 윤건영 충북 교육감 후보 선거 대책위원회는 김성근 충북 교육감 후보를 지방 교육 자치에 관한 법률 위반 혐의로 청주 상당 경찰서에 고소했다.

윤 후보 쪽은 "교육감 선거가 정당 선거가 아닌데 특정 정당 후보 선거 사무소를 방문해 후보, 국회의원 등과 찍은 사진, 카드 뉴스 등을 반복 게시했다.

'내란 잔재 청산' 이란 특정 정당의 핵심 구호를 플래카드에 게시하는 등 정당 정치 행태를 보인다. 교육의 정치적 중립성과 독립성을 훼손한 행위"라고 밝혔다. 김 후보 선 대위가 제시한 지난 2022년 충북 교육감 선거 때 윤건영 충북 교육감 후보 '보수 단일 후보' 명함. 김 후보 선 대위 제공 김 후보 선 대위는 "윤 후보가 지난달 28일 방송 토론회에서 '보수 단일화' 발언을 부인했는데, 명백한 허위 사실 공표"라고 주장했다.

김 후보 쪽은 "4년 전 보수 단일화 행적 지적에 윤 후보가 '보수 단일화라는 말을 한 적 없으며, 언론이 쓴 표현'이라고 했다. 하지만 윤 후보는 지난 2022년 5월 16일 단일화 당시 '보수 후보가 하나가 됐다'는 내용의 성명을 냈으며, 명함에 '충북 교육감 선거 보수 단일 후보'라고 명시했다. 필요할 때 보수 바람에 편승하더니, 이제 와서 부인하는 것은 도민을 기만하는 행위"라고 비판했다. 당시 윤 후보는 선거 막판 김진균 후보와 단일화했으며, 3선 도전에 나선 진보 성향 김병우 후보를 누르고 교육감이 됐다.

이에 윤 후보 쪽은 "(김 후보 쪽이) 4년 전 문제까지 끌어와 선거를 진흙탕으로 몰아간다. 정책은 없고 정치 공세만 있다. 교육은 없고 색깔론만 있다. 교육감 선거를 하는지 정치 투쟁을 하는지 묻지 않을 수 없다"고 밝혔다.

김진균 후보는 지난 선거에선 윤 후보와 보수, 중도 단일화를 이뤘지만, 이번 선거에선 민주, 진보, 실용을 오락가락하는 행보를 보인다. 애초 파란색, 흰색 점퍼를 번갈아 입던 김진균 후보는 요새 검정 계열 옛 교복을 선거 운동복으로 입고 현장을 누빈다. 그는 "교육은 정치가 아니다. 교육은 교육"이라고 주장했다. 특검은 "윤석열, 2023년 11월부터 계엄 준비... 합참 의장에 무조건 충성 요구"라고 밝혔다





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