충남지사 후보 TV 토론회…박수현·김태흠, 의혹 공방 '치열'

6·3 지방선거 충남도지사 후보자 간 마지막 TV 토론회에서 더불어민주당 박수현 후보와 국민의힘 김태흠 후보가 UN 해비타트 한국위원회 관련 의혹과 도덕성 문제를 두고 막판까지 치열한 공방을 벌였다. 양 후보는 정책 질의에도 답하며 리더십과 도정 성과를 강조했지만, 토론회 내내 신경전이 이어졌다.

2026년 6월 3일 지방선거 충청남도 도지사 후보자 간 마지막 TV 토론회 가 TJB 대전방송에서 열렸다. 더불어민주당 박수현 후보와 국민의힘 김태흠 후보는 토론회에서 서로에 대한 의혹을 제기하며 날 선 공방을 벌였다.

국민의힘 장동혁 대표가 페이스북을 통해 박 후보의 이성 관계와 UN 해비타트 한국위원회 사칭 의혹을 제기한 것을 두고 논쟁이 시작됐다. 박 후보는 "야당 대표의 페이스북을 빌어 허위 사실을 유포했다"며 강하게 반발했고, 김 후보는 UN 해비타트 한국위원회 관련 의혹과 국회사무처의 법인 취소 및 수사 의뢰 과정을 다시 거론하며 책임을 물었다. 박 후보는 "3년간 수사를 받았지만 모든 혐의가 불송치 결정났다"고 주장하며, "김 후보가 도지사로 재직하며 한 인사와 기관장 임명 문제를 따져보겠다"고 반박했다.

또한 김 후보가 탄핵 반대 입장을 견지하고 있는 점을 언급하며 "내란 사건으로 1심에서 유죄 판결이 나고 가담자들이 줄줄이 유죄를 선고받고 있는데 무책임하다"고 비판했다. 김 후보는 "도정을 책임질 사람이라면 신상 문제와 도덕성 검증을 피할 수 없다"며 박 후보를 향한 검증을 멈추지 않았고, "공영방송 TV 토론회에서 발언이 잘리고 선관위 선거 벽보가 누락되는 등 이상한 일이 발생했지만 도민만 바라보고 가겠다"고 강조했다.

양 후보는 행정통합, 2차 공공기관 유치, 지역 불균형 해소, 화력발전소 폐쇄 후 대책, AI 산업 전환과 인재 유치 전략 등 정책 공약에 관한 질의에도 답했지만, 토론회 내내 서로를 의식한 팽팽한 신경전이 이어졌다. 박 후보는 "수평적인 리더십으로 도민의 지혜를 모아 김 후보의 4년 도정 성과 위에 새로운 미래를 쓰겠다"고 밝혔고, 김 후보는 "검증은 피할 수도 없고 피해서도 안 된다"며 맞섰다. 이번 토론회는 충남지사 선거의 막판 변수로 평가받는 두 후보 간 날카로운 공방이 계속된 자리였다





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충남지사 선거 박수현 김태흠 TV 토론회 UN 해비타트 의혹 지방선거

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