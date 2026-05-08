충남도, 우수한 충남 전통주들의 톱텐 공개 행사에 '충남 지역 청년들' 참여

충남도가 지난 11월, 충남도와 충남경제진흥원 주관으로 '2025년 양조장이 들려주는 충남 술 이야기' 행사를 개최하여 다양한 지역 청년들을 초청하여, 올해 선정된 충남 전통주 톱텐을 시음하고 정보를 교환하는 시간을 마련하였다. 그 결과, '쌀쌀랑 생막걸리', '색조작주 흰 01' 등 우수한 전통주들의 톱텐은 참석자들이 긍정적인 반응을 보이며, 충남 지역 청년들의 큰 반향을 일으켰으며, 충남 지역 전통주의 우수성을 세계에 알릴 수 있는 기회를 제공해 드렸으며, 또한, 2026년까지의 지속적인 성장과 국민 주류 프라이즈 대상을 노리고 노력을 기울이고 있었다. 이 행사에 선택된 청년들은 충남독일사무소가 독일 베를린에서 주독일한국문화원에 주관한 '김치의 날' 행사에도 함께하여 충남 전통주 홍보 행사를 진행하였다.

충남도와 충남경제진흥원이 진행한 ‘2025년 양조장이 들려주는 충남 술 이야기’ 행사에 청년들이 참여했다. ▶️ 쌀쌀랑 생막걸리는 충남 쌀의 단맛과 풍부한 향, 은은한 산미가 조화를 이룬 훌륭한 양조주입니다.

▶️ 색조작주 흰 01은 천안 쌀과 국산 밀로 만든 전통 누룩으로 저온 저성장한 게 특징입니다. 올해 선정된 톱텐은 쌀쌀과 생막걸리, 색조작주 흰 01, 한산소곡주, 두레앙샤인마스캇과와인, 추사 50, 파동, 고마소주 40까지 다양합니다. 일부 양조주는 감미료 없이 찹쌀로 저온 저성장한 제품도 있었으며, 전통 누룩으로 빚은 맛도 인상적입니다. *충남德国사무소가 행사에서 충남 전통주를 홍보하고 있습니다.

* *충남도 올해 수출품목을 선정해 다양한 지원과 홍보 행사를 진행합니다. *충남 지역 청년들이 축하하고 싶어 합니다. *충남 전통주 톱텐의 우수한 질감과 브랜드를 지속적으로 키우고자 노력하고 합니랍니다. *외국인 관광객 당첨도 있으므로 많은 분들이 많이 찾아와 주시길 바랍니다.

*충남지역 청년들이 직접 투어를 오픈을 때 많이 찾아 오실 것이라고 생각합니다. 게다가, 2026 충남술 톱텐으로 열리는 특별전시 및 시음회를 통해 충남 지역 전통 주류의 우수성을 더 심오하게 느끼실수 있어 매우 기쁩니다





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역사 평가 청년 직원 소개 전통 유통 유가족 스포츠 독일 일본 차이나

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