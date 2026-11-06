충남도, AI 접목 디스플레이 초격차 기술 확보 위해 3688억 투입

충남도가 인공지능을 결합한 차세대 디스플레이 기술 선점을 위해 7년간 3688억원을 투입하는 연구원을 설립한다. 중국 추격에 대비한 초격차 기술 확보와 글로벌 시장 주도권 재장악을 위한 국가적 차원의 대응책이다.

충청남도 는 인공지능을 접목한 차세대 디스플레이 기술의 초격차 확보와 글로벌 시장 선점을 위한 핵심 기반을 마련했다. 박수현 지사는 2026년 11월 6일 충청남도 청 프레스센터에서 열린 기자회견을 통해, 과학기술정보통신부가 주관하는 '첨단 디스플레이 국가연구플랫폼 구축사업'이 국가연구개발사업평가 총괄위원회의 예비타당성 조사를 최종 통과했다고 공식 발표했다. 이번 사업은 단순한 시설 구축을 넘어, 한국 디스플레이 산업의 경쟁력을 재편할 국가적 연구 인프라의 토대를 닦는 것으로 평가된다.

첨단 디스플레이 연구원 설립 규모와 계획

충청남도는 2027년부터 2033년까지 총 7년 동안 3688억 7000만 원의 예산을 투입하여 첨단 디스플레이 연구원을 구축할 계획이다. 아산 탕정테크노산단 내에 위치할 이 연구원은 연면적 8000㎡ 규모로, 연구동, 클린룸동, 유틸리티동 등 주요 시설을 포함한다. 박수현 지사는 이를 통해 인공지능 기반의 차세대 유기발광다이오드(OLED)와 꿈의 디스플레이로 불리는 차세대 무기발광(iLED) 등 독보적인 원천 기술을 연구할 수 있는 물리적 기반을 갖추게 되었다고 강조했다.

Also read “괜히 탔다” 10분만에 후회하는 車…친구가 사면 배아픈 ‘성공의 아이콘’ [최기성의 허브車]

이 플랫폼은 초고해상도 및 초고색재현 유기발광다이오드(OLED) 기술과 나노 발광다이오드(LED) 기술 확보를 골자로 한다. 전주기 혁신 생태계를 조성하기 위해 연구개발(R&D), 기반시설 구축, 기업 지원이 통합된 형태를 띠고 있다. 충청남도는 이번 사업을 통해 디스플레이 산업과 연계된 반도체, 소재, 광학 등 연관 산업 전반의 기술 고도화를 촉진할 예정이며, 디스플레이 공정을 그대로 재현한 디지털 가상 실험실도 구축할 계획이다.

중국의 추격과 글로벌 시장 점유율 변화

이번 연구원 설립 배경에는 급변하는 글로벌 디스플레이 시장의 현실이 자리 잡고 있다. 2012년 한국 기업의 글로벌 시장 점유율은 48.4%에 달했으나, 현재는 중국 기업에 밀려 위기를 맞고 있다. 중국은 정부의 강력한 지원과 거대한 내수 시장, 그리고 액정 화면(LCD)에서의 주도권을 바탕으로 2025년 전체 시장 점유율의 53.4%를 장악했고, 한국 기업의 점유율은 31.7%로 낮아졌다.

Advertisement

특히 차세대 핵심 기술로 부상할 것으로 예상되는 유기발광다이오드(OLED) 시장에서도 상황은 심각하다. 2025년 기준 중국은 OLED 시장에서 31.2%의 점유율을 기록하며 한국(68.7%)을 맹추격하고 있다. 글로벌 1위의 골든타임이 종료되기 전, 초격차 기술의 수성과 차세대 신시장 지배력 확대를 위한 국가 차원의 대응책 마련이 시급한 실정이다. 이에 충청남도는 첨단 디스플레이 연구원을 국가 연구개발 핵심기술의 기획 및 개발 센터로 위치짓고, 기술개발 성과의 지적재산권(IP)화 및 민간 기술이전을 위한 기업 지원 플랫폼으로 구축한다.

산업 연계 효과와 향후 전망

충청남도는 이번 사업이 단순히 연구에 그치지 않고 지역 경제와 글로벌 경쟁력 강화로 직결될 것이라고 예측한다. 박수현 지사는 삼성디스플레이의 67조원 규모 투자계획과 연계하여 지역 투자 기반을 강화하고 첨단산업을 육성할 것이라고 밝혔다. 이를 통해 충남은 글로벌 기술혁신 거점이자 대한민국 인공지능 수도로 도약한다는 청사진을 제시했다.

향후 계획에는 국가 디스플레이 연구개발 거버넌스 강화와 국제 협력 플랫폼 구축도 포함된다. 충청남도는 인공지능 최첨단 디스플레이 기술을 총망라하는 연구개발 전주기 완성형 프로세스를 통해 세계 최대 디스플레이 산업 메카로서의 입지를 더욱 공고히 할 방침이다. 이번 플랫폼 구축은 한국 기업이 중국을 완벽하게 따돌리고 초격차 기술을 선점할 주춧돌이 될 것으로 기대된다.