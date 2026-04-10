충남, 드라마·영화 촬영 명소로 봄날의 추억을…보령·논산 등 다채로운 볼거리

드라마 촬영지 보령 청보리밭, 청소역, 오천항, 논산 선샤인랜드 등 충남의 숨겨진 명소들을 소개하며, 벚꽃 만개 시즌을 맞아 방문객들에게 특별한 경험을 선사한다. 봄의 감성과 어우러진 다양한 촬영지에서 드라마 속 주인공이 된 듯한 추억을 만들 수 있으며, 2025~2026 충남 방문의 해를 맞아 관광객 유치를 위한 노력을 강조한다.

드라마 '그해 우리는'과 '이재, 곧 죽습니다' 촬영지 인 충남 보령시 천북면의 청보리밭 은 드라마 와 영화 팬들에게 잊을 수 없는 풍경을 선사한다. 관람객들은 이곳에서 드라마 속 주인공이 된 듯한 기분을 느끼며, 푸른 보리밭의 낭만적인 분위기에 흠뻑 빠진다. 특히 4월 중순부터 5월 초까지 청보리가 절정을 이루며, 바람에 일렁이는 푸른 물결은 보는 이들의 마음을 사로잡는다. 폐목장을 개조한 언덕 위 카페에서는 탁 트인 보리밭 전경을 감상하며 여유로운 시간을 보낼 수 있다. 보령시에는 이처럼 드라마 와 영화 촬영지 로 유명한 숨은 명소들이 곳곳에 자리하고 있어, 봄을 맞아 벚꽃과 함께 잊지 못할 추억을 만들 수 있는 기회를 제공한다.\보령시 청소면의 청소역 은 1929년 문을 연 장항선 구간의 간이역으로, 영화 '택시 운전사' 촬영지 로 널리 알려졌다. 소박하고 예스러운 간이역사의 건축 양식을 그대로 간직한 청소역 은 등록문화재로 지정되어 그 가치를 인정받았다.

1980년대 거리 풍경을 재현한 주변 환경은 영화 속 장면을 생생하게 떠올리게 하며, 포토존과 조형물은 방문객들에게 특별한 사진 촬영 경험을 선사한다. 오천항은 드라마 '동백꽃 필 무렵'의 촬영지로, 아름다운 서해 바다와 어우러진 풍경을 자랑한다. 포구 위 언덕에 자리 잡은 충청수영성은 조선시대 서해안 방어를 책임지던 군사기지로, 영보정에서 바라보는 오천항의 모습은 한 폭의 그림과 같다. 야간에는 성벽 조명이 켜져 더욱 낭만적인 분위기를 연출하며, 보령시를 대표하는 또 다른 관광 명소로 자리매김했다.\보령 외에도 충남에는 봄의 정취를 만끽하며 드라마와 영화 속 주인공이 된 듯한 경험을 할 수 있는 다양한 촬영지들이 있다. 당진 삽교호놀이공원은 드라마 '선재 업고 튀어', '대도시의 사랑법' 등에 등장하며, 다채로운 포토존과 야경으로 여행객들의 발길을 사로잡는다. 논산 선샤인랜드는 드라마 '미스터 선샤인' 촬영지로, 고즈넉한 거리와 호텔 2층 카페에서 즐기는 커피 한 잔이 특별한 낭만을 선사한다. 인근 반야사는 과거 석회광산을 활용해 건축한 독특한 사찰로, 협곡과 폐광을 개조한 동굴법당의 신비로운 분위기가 인상적이다. 논산 온빛자연휴양림은 이국적인 풍광을 자랑하며 드라마 '아무도 없는 숲속에서' 촬영지로, 메타세콰이어 길과 호숫가 산책로, 호수에 비친 반영이 아름다운 풍경을 선사한다. 충청남도는 2025~2026 충남 방문의 해를 맞아 도내 촬영지들을 적극적으로 홍보하고, 5000만 관광객 시대를 열기 위한 노력을 기울일 예정이다. 다양한 콘텐츠 산업과의 연계를 통해 지역 명소들이 촬영지로 더욱 주목받을 수 있도록 지원을 강화할 계획이다





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