충남 지방선거 결과: 국민의힘 우세지만 민주당 일부 지역에서 세를 회복

충남 지방선거 결과, 국민의힘이 공주·보령·서산·논산·계룡·부여·청양·홍성·예산·태안 등 10개 시·군에서 승리했지만, 민주당은 천안·아산·당진·금산·서천 등 5곳을 확보했다. 민주당은 2022년 지방선거 당시 3곳에 불과했던 기초단체장을 5곳으로 늘리며 일부 지역에서 세를 회복했다.

충남 지방선거 에서 국민의힘 이 우세를 이어가지만 민주당 이 일부 지역에서 세를 회복했다. 국민의힘 은 공주·보령·서산·논산·계룡·부여·청양·홍성·예산·태안 등 10개 시·군에서 승리했지만, 민주당 은 천안·아산·당진·금산·서천 등 5곳을 확보했다.

민주당은 2022년 지방선거 당시 3곳에 불과했던 기초단체장을 5곳으로 늘리며 일부 지역에서 세를 회복했다. 반면 국민의힘은 의석 수가 12곳에서 10곳으로 줄었지만, 여전히 과반을 크게 웃도는 지역을 확보하며 충남 기초단체장 지형의 주도권을 유지했다. 이번 결과는 2022년 지방선거와 비교해 국민의힘의 독주가 다소 완화된 모습으로 평가된다. 지역별로는 북부권과 산업도시에서 민주당 강세가 두드러졌다.

충남 최대 도시인 천안과 아산, 산업단지가 밀집한 당진을 지켜낸 데 이어 금산과 서천까지 확보하며 외연을 넓혔다. 반면 국민의힘은 공주·논산·계룡 등 내륙권과 홍성·예산 등 내포신도시권, 보령·태안 등 서해안권에서 우위를 유지하며 충남 전역의 조직력을 재확인했다





kyunghyang / 🏆 14. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

충남 지방선거 국민의힘 민주당 기초단체장 충남지사

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'학폭 논란' 안우진, 김광현 제치고 투수 골글 따낼까?'학폭 논란' 안우진, 김광현 제치고 투수 골글 따낼까? 프로야구 이대호 김광현 KBO 안우진 케이비리포트

Read more »

�������� ù 10%�� ���߶�������� ������ ���� ���� �巯�� �͡������� ����� �������� 2022�� 5�� 10�� ���� ���� ó������ 10%��� �����ɾҴ�.�ѱ������� ������ 29~31�� ���� ��18�� �̻� 100...

Read more »

[단독] 명태균과 박완수 지사, 2022년 지방선거 전부터 소통했다윤석열·김건희 부부의 공천개입 의혹 사건 핵심인물인 명태균씨와 박완수 경남도지사 쪽이 지난 2022년 지방선거 전부터 친밀하게 소통했다는 것을 보여주는 전화 통화 녹취록이 나왔다. 한겨레는 10일 전화 통화 녹취록 2건을 입수했다. 2건 모두 2022년 4월23일 통화

Read more »

'나라살림게임' 해보니…최악의 경우, 국가채무 비중 491%23일 민간 연구기관 정책평가연구원(PERI)의 분석에 따르면 세금 등 수입의 변화 없이 사회복지비용 지출이 지금보다 20% 증가하는 경우 30년 뒤 국내총생산(GDP) 대비 나라빚이 202%까지 상승하는 것으로 나타났다. 사회복지비용 지출 20% 증가를 전제로 소득세율과 법인세율을 각각 10% 낮추면 GDP 대비 나라빚은 228.4%까지 높아진다. 미래 세대(2022년 이후 태어난 사람)와 현재 세대(2022년 기준 생존자)의 세금 부담 차이를 의미하는데, 2022년 기준으로 31.8%다.

Read more »

이재명 “감사원 독립성 부여”…김문수 “권한 더 강화”이재명 더불어민주당 대통령 후보와 김문수 국민의힘 후보가 지난 12일 발표한 ‘대선 10대 공약’에는 감사원 관련 내용이 모두 담겨 있다. 2022년 대선 때는 10대 공약에 없었던 감사원 개혁이 양당 모두의 정책 이슈로 부상한 것이다. 윤석열 정부 임기 중에 이뤄진

Read more »

‘금 3’ 목표 달성했지만…“한국, 에어매트 하나 없는 불모지”대한체육회가 금메달 3개로 종합 순위 10위 안에 들겠다는 목표를 설정했을 때 부정적인 전망이 많았다. 2022 베이징 대회에서 금메달 2...

Read more »