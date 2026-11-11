충남 공산성에서 최초 백제 왕궁 터 확인

충남 공주시와 도가 공개한 공산성 발굴 결과, 백제 왕궁터가 최초로 확인됐다. 핵심 유구와 방형대지 규모가 확인되면서 백제 역사 연구에 새로운 전개가 예상된다.

충남 도 와 공주시 가 11일 공산성 에서 최초로 백제 왕궁 터가 확인됐다고 밝혀, 발굴 성과를 공개했다. 이번 발굴은 공주대학교 와 국가유산청이 주관한 학술 연구의 결과이며, 백제 왕궁 에 대한 역사적 이해를 한 단계 끌어올린다.

공산성 발굴의 핵심 결과

공산성 내 발굴 현장에서는 왕궁지 공간구조가 명확히 드러났다. 쌍수정 일대에서는 다수의 백제 와당이 출토돼 초기 왕궁지 추정이 이루어졌으며, 장랑식 건물지는 길이 26~34m, 정면 7칸, 측면 3칸으로 구성되어 있다. 이는 부여 관북리와 익산 왕궁리의 건물지와 유사한 구조를 보이며 백제 왕궁 건축양식의 상호 관련성을 시사한다.

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왕궁지 중앙에는 깊이 약 3~7m의 골짜기가 메워졌으며, 남북 길이 약 104m, 동서 너비 약 87m의 대규모 방형대지가 조성되었다. 북쪽과 서쪽 경사면에는 흙으로 쌓은 토단이 설치되어 있어 왕궁 지형의 완성도가 높음을 보여준다.

학술적·역사적 가치와 시사점

공주시는 이번 발굴을 통해 백제 왕성인 웅진성 내 왕궁 위치를 명확히 입증했다고 전했다. 서정석 공주대 박물관장은 "왕궁 터가 발견된 것은 전체 백제시대를 두고 봤을 때 최초의 사례"라며, '한성 백제'와 '사비 백제' 시대에서도 왕궁지를 찾아내지 못한 점을 강조했다.

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공산성에서 출토된 옻칠 갑옷과 마갑 재현품은 공주대 박물관에 전시되어 있으며, 보존 처리와 자료 분석을 통해 전통 기술이 체계적으로 규명되었다. 이는 백제 문화재 보존 및 연구에 새로운 기회를 제공한다.

향후 연구 및 보존 계획

공주시는 "이번 발굴을 통해 공산성 왕궁지의 실체가 세상에 드러났다"며, 앞으로도 왕궁지를 면밀히 규명해 백제왕도 "공주의" 역사·문화적 위상을 강화할 계획이라고 밝혔다. 세부 일정은 아직 공개되지 않았으나, 추가 발굴과 국제 학술 교류가 예상된다.

발굴 조사는 1980년부터 부분적으로 진행되었으며, 2015년 세계유산 등재 이후 '발굴조사 기본 계획(마스터플랜)'에 따라 본격적인 학술 발굴이 추진되었다. 이번 성과는 백제 역사 연구자들에게 중요한 출발점이 될 것으로 보인다.