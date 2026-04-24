춤으로 하나 된 강서장애인가족지원센터 '오! 댄스데이'

강서장애인가족지원센터가 장애인의 날을 기념하여 개최한 '오! 댄스데이' 행사 소식입니다. 장애인과 가족들이 나이트클럽에서 자유롭게 춤을 추며 스트레스를 해소하고 즐거운 시간을 보냈습니다.

오마이뉴스는 '모든 시민은 기자다'라는 모토를 가지고 있으며, 시민들의 일상 이야기를 뉴스로 다루고 있습니다. 서울 강서구 화곡동의 호박나이트에서 강서 장애인 가족지원센터가 주최한 ' 오! 댄스데이 ' 행사가 성황리에 개최되었습니다.

성인 장애인과 가족, 돌봄 종사자 약 250명이 참여한 이 행사는 평소 문화생활 기회가 부족했던 장애인들에게 자유로운 흥을 발산할 기회를 제공했습니다. 나이트클럽이라는 이색적인 장소에서 펼쳐진 행사에는 라이브 DJ의 댄스 타임과 TRIXX, ONE'S의 콘서트가 이어졌습니다. 참가자들은 형형색색의 의상과 야광봉으로 멋을 내고 음악에 맞춰 스트레스를 해소하며 즐거운 시간을 보냈습니다. 특히 강서구직업재활센터 이용인 씨는 음악과 춤을 통해 활력을 되찾았으며, 장애인들이 세상 밖으로 나와 즐거움을 누릴 수 있기를 희망했습니다.

강서장애인가족지원센터는 장애인과 가족들의 든든한 지원을 넘어, 서로의 아픔을 나누고 연대하는 '사랑방' 역할을 하고 있습니다. 운영위원회를 통해 현장의 목소리를 구정에 반영하고, 활동 지원 서비스 확대 등 실질적인 정책 제안에도 적극적으로 참여하고 있습니다. 심리 상담, 교육 세미나, 복지 네트워크 구축 등 다각적인 활동을 통해 장애인 가족을 지원하고 있으며, 2026년에는 '다가치', 발달장애인 돌봄 지원, '소확행' 등의 프로그램을 통해 따뜻한 동행을 이어갈 예정입니다.

조승아 센터장은 장애인이 행복한 세상은 모두가 행복한 세상이라며, 장애와 비장애의 벽을 허물고 소통하는 소중한 시간이 되었기를 바란다고 밝혔습니다. 시민들은 센터 사무실을 통해 봉사 활동에 참여할 수 있습니다. 이 행사는 단순한 축제를 넘어 장애인들의 사회 참여와 행복 증진을 위한 의미 있는 발걸음으로 평가받고 있습니다. 장애인들이 일상생활에서 겪는 어려움을 해소하고, 사회 구성원으로서 당당하게 살아갈 수 있도록 지원하는 것이 강서장애인가족지원센터의 중요한 역할입니다.

앞으로도 다양한 프로그램을 통해 장애인과 가족들에게 희망과 용기를 주고, 지역 사회와의 연대를 강화해 나갈 것입니다. 또한, 오마이뉴스는 이러한 의미 있는 행사를 통해 시민들의 목소리를 전달하고, 사회적 관심을 촉구하는 역할을 지속적으로 수행할 것입니다. 장애인과 비장애인이 함께 어울리고 소통하며, 서로를 이해하고 존중하는 사회를 만들어가는 데 기여하는 것이 오마이뉴스와 강서장애인가족지원센터의 공동 목표입니다. 이러한 노력은 더 나아가 모든 시민이 행복하게 살아갈 수 있는 사회를 만드는 데 중요한 밑거름이 될 것입니다.

장애인들의 삶의 질 향상을 위한 지속적인 관심과 지원이 필요하며, 사회 구성원 모두가 함께 노력해야 할 과제입니다. 강서장애인가족지원센터는 앞으로도 장애인과 가족들의 든든한 동반자로서, 그들의 행복을 위해 최선을 다할 것입니다





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