출퇴근 대중교통 혼잡 완화 종합대책 발표…버스·지하철 증편, 요금 환급 확대

정부가 중동발 고유가 여파로 심화된 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡을 해소하기 위해 버스·지하철 증편, K-패스 환급 확대, 유연 근무 강화 등 종합 대책을 발표했습니다. 원유 자원안보 위기경보 단계에 따라 추가 증편 및 배차 확대 계획도 포함되어 있습니다.

정부가 중동발 고유가 로 인한 대중교통 이용 증가와 그로 인한 출퇴근 시간대 심각한 혼잡 상황에 대응하기 위해 대중교통 증편 및 요금 환급 확대 등 다각적인 종합 대책을 발표했다. 국토교통부는 28일 청와대 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 ‘ 대중교통 혼잡 완화 종합대책’을 보고하며, 시민들의 불편 해소에 총력을 기울일 것을 약속했다.

이번 대책은 단순히 단기적인 혼잡 완화에 그치지 않고, 장기적인 관점에서 대중교통 이용의 효율성을 높이고, 시민들의 출퇴근 부담을 경감하는 것을 목표로 한다. 구체적으로, 정부는 버스와 지하철의 증편을 추진한다. 서울 시내버스 196개 혼잡 노선과 신분당선 정자-신사 구간은 이미 하루 4회씩 증차를 시행하고 있으며, 경인선 급행열차는 출퇴근 수요가 높은 대방, 신길 등 5개 역에 하루 15회 추가 정차를 실시한다. 특히, 원유 자원안보 위기경보가 현재 ‘경계’ 단계에서 ‘심각’ 단계로 격상될 경우, 시내버스 파업에 준하는 수준으로 배차 간격을 더욱 좁혀 혼잡을 최소화할 계획이다.

이는 유가 상승으로 인한 대중교통 이용 증가 추세가 지속될 경우, 시민들의 불편을 조기에 해소하기 위한 선제적 조치로 풀이된다. 또한, 대중교통비 환급 카드인 ‘모두의카드(K-패스)’의 환급 혜택을 대폭 확대한다. 이달부터 정액제 환급 기준을 50% 인하하여 더 많은 시민들이 환급 혜택을 누릴 수 있도록 하고, 출퇴근 전후 지정된 시차 시간(오전 5시 30분~6시 30분, 오전 9시~10시, 오후 4시~5시, 오후 7시~8시)에 대중교통을 이용할 경우 환급률을 30%포인트 추가 인상하여 출퇴근 시간 분산 효과를 유도한다.

이러한 환급 혜택 확대는 시민들의 경제적 부담을 줄이고, 대중교통 이용을 장려하는 효과를 가져올 것으로 기대된다. 정부는 공공 부문의 유연 근무를 단계적으로 강화하여 출퇴근 시간대 혼잡을 완화하는 방안도 추진한다. 공공기관에는 시차 출퇴근을 최소 30% 이상 적용하도록 권고하고, 위기 상황 발생 시에는 50%까지 확대 적용할 예정이다. 또한, 재택근무를 적극적으로 권장하여 사무실 출근 인원을 줄이고, 출퇴근 시간대 교통량 감소에 기여할 수 있도록 한다.

민간 부문에도 유연 근무를 적극적으로 권고하고, 장려금 등을 지원하여 참여를 유도할 계획이다. 이와 더불어, 공공 부문에서 시행 중인 차량 2부제의 실효성을 높이기 위해 부제 참여 차량에 대해 자동차 보험료를 할인하는 특약 상품을 5월 내 출시할 예정이다. 위기 단계가 심각해질 경우, 차량 2부제를 민간까지 단계적으로 확대하는 방안도 검토하고 있다. 한편, 출퇴근 시간대 혼잡도를 낮추기 위한 대안으로 거론되었던 출퇴근 시간대 어르신 대중교통 무료 이용 제한은 사회적 합의가 필요하다는 판단 하에 이번 대책에 포함되지 않았다.

정부 관계자는 “사회적 합의가 선행되어야 할 사항이라 신중하게 접근해야 한다”고 설명했다. 이번 종합 대책을 통해 정부는 출퇴근 시간대 대중교통 혼잡을 완화하고, 시민들의 불편을 최소화하는 데 최선을 다할 것이라고 밝혔다





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