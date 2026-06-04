출구조사 정확도 논란…전문가들이 분석한 원인과 과제

지방선거 출구조사와 실제 결과가 엇갈리며 정확도 논란이 일고 있다. 전문가들은 사전투표 반영의 어려움, 무응답 처리 방식, 지역별 표본 대표성 등을 원인으로 지목하며, 특히 서울시장 선거에서는 부동산 이슈가 표심을 움직인 것으로 분석했다.

이번 지방선거와 국회의원 재보궐선거에서 출구조사 와 실제 개표 결과가 크게 엇갈리면서 정확도 논란이 일고 있습니다. 배종찬 인사이트케이 연구소장과 윤희웅 오피니언즈 대표가 출연해 그 원인을 분석했습니다.

배종찬 소장은 출구조사와 여론조사의 차이를 설명했습니다. 여론조사는 의견 조사지만 출구조사는 실제 투표자를 확인하는 과정인데, 사전투표율이 역대 최고인 23.51%에 달하면서 사전투표자들을 직접 확인할 수 없어 성별, 연령 등으로 보정해야 했습니다. 또한 투표소에서 나오는 사람들 중 무응답 비율이 지역에 따라 10%에서 40%까지 달라, 이를 통계적으로 추정하는 과정에서 오차가 발생할 수 있습니다. 게다가 경남처럼 지역이 넓고 투표소 샘플이 대표성을 갖기 어려운 경우도 영향을 미쳤습니다.

윤희웅 대표는 서울시장 선거를 사례로 들어, 출구조사에서는 더불어민주당 정원오 후보가 5.4%포인트 앞섰지만 실제로는 오세훈 후보가 역전승을 거둔 이유를 분석했습니다. 그는 자산선거, 즉 부동산 관련 이슈가 핵심 변수였다고 지적했습니다. 강남 일부 동의 투표율이 70%를 넘었고, 강북에서도 재개발·재건축 이슈가 있는 곳에서 오세훈 후보의 득표율이 높았습니다. 공시지가 상승, 세금 부담, 전월세난, 대출 규제 등으로 주거 불만이 커지면서 오세훈 후보의 부동산 공약이 유권자들에게 효과적으로 어필했다는 분석입니다.

전문가들은 출구조사가 완벽할 수 없음을 인정하면서도, 이번 결과를 계기로 사전투표 반영 방식과 표본 설정의 개선이 필요하다고 강조했습니다. 방송사와 조사 기관들이 더 정확한 예측을 위해 기술적 노력을 기울여야 한다는 지적입니다





YTN24 / 🏆 2. in KR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

출구조사 선거 정확도 오차 사전투표

United States Latest News, United States Headlines