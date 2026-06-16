춘천지법, 허위 망상 기반 살인범 A씨에게 징역 30년 및 20년 전자발찌 명령

27세 남성 A씨가 성폭력 망상에 사로잡혀 원주 아파트에서 40대 남성을 살해한 사건에 대해 춘천지법 원주지원이 징역 30년과 20년 전자발찌 부착을 선고했다. 재판부는 피고인의 반사회적 성격장애와 재범 위험성을 강조하며 중형을 확정했다.

춘천지법 원주지원은 27세 남성 A씨에게 살인·특수주거침입·특수상해·감금치상 혐의로 징역 30년을 선고하고, 출소 후 20년 동안 전자발찌 착용을 명령했다. 검찰에 따르면 A씨는 2024년 1월 원주시 태장동의 한 아파트에서 40대 남성 B씨를 흉기로 살해하였다.

범행 전 A씨는 B씨의 집에 불법 침입해 70대 여성 C씨(피해자 B씨의 어머니)를 폭행하고 약 두 시간 가량 감금한 뒤, 귀가한 B씨를 기다렸다가 칼부림을 가했다. A씨는 성범죄 복역 중 "B씨가 자신의 가족을 성폭행했다"는 근거 없는 망상에 사로잡혀 있었으며, 출소 후 복수를 결심하고 흥신소를 통해 피해자의 주소를 알아낸 뒤 과일 배달 기사인 척 접근해 범행을 저질렀다고 밝혀졌다. 재판부는 A씨가 범행을 인정하고 즉시 스스로 경찰에 자수한 점을 감경 사유로 고려했지만, 사전 계획에 따른 잔혹한 수법과 피해자의 신체·정신적 고통을 감안하면 중형이 불가피하다고 판단했다.

법원은 "피고는 피해자에게 어떠한 귀책 사유도 없는데도 허위 주장을 반복해 고인의 명예를 훼손하고 유가족에게 심각한 정신적 고통을 초래했다"며, 피해자와 유가족이 겪은 고통을 "상상하기 어려울 정도"라고 지적했다. 또한 A씨는 반사회적 성격장애 성향을 보이며 재범 위험성이 높은 것으로 확인돼, 형량 외에도 전자발찌 부착을 통한 위치 추적을 명령했다. 법원은 피해자 측의 용서를 얻지 못했으며, 피해 회복을 위한 어떠한 노력도 없었다는 점과 유가족이 엄벌을 강력히 탄원한 점을 고려해 형량을 크게 늘렸다.

이번 판결은 허위 망상에 기반한 폭력 사건에 대해 법적 책임을 명확히 하고, 재범 방지를 위한 전자장치 부착 등 예방 차원 조치를 강조한다는 점에서 의미가 크다. 재판부는 "피고인의 주장은 전혀 증거가 없으며, 같은 주장을 반복함으로써 고인의 명예를 훼손하고 유가족에게 지속적인 고통을 주고 있다"고 밝히며, 향후 유사 사건에 대한 법적 경각심을 일깨우는 계기가 될 것이라고 전했다





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살인 반사회적 성격장애 전자발찌 원주 법원 판결

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