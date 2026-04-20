춘천 약사천 로컬 메이커들의 특별한 도전, 돌멩이 식탁 오픈

춘천의 18개 메이커가 모인 사회적협동조합 Made by 약사천이 로컬 브랜딩의 일환으로 식당과 선물 가게 돌멩이 식탁을 개점한다.

춘천의 지역 가치를 재발견하고 이를 브랜드로 승화시키려는 움직임이 활발하다. 춘천지역에서 활동하는 18개 로컬 메이커들이 연합해 결성한 사회적협동조합 'Made by 약사천 '은 오는 11월 9일부터 약사명동 소재의 수공업팩토리를 리모델링하여 '돌멩이 식탁'이라는 새로운 공간을 운영한다고 밝혔다. 이 공간은 단순히 제품을 판매하는 상점을 넘어 식당과 선물 가게를 결합한 복합문화공간으로 기획되었다. 방문객들은 이곳에서 오월 된장 우동과 오월의 숲 음료와 같이 지역의 특색을 담은 메뉴를 맛볼 수 있으며, 동시에 메이커들의 수작업 제품들을 직접 만져보고 구매할 수 있다. 이러한 시도는 단순한 상업적 운영을 넘어, 지역 주민과 방문객이 서로 소통하며 약사천 만의 독특한 문화를 형성해 나가는 거점 역할을 할 것으로 기대된다. 사회적협동조합 Made by 약사천 은 2023년 행정안전부의 생활권 단위 로컬브랜딩 사업을 통해 본격적으로 시작되었다.

초기 5개 메이커로 시작했던 조합은 현재 18개까지 늘어나며 지역 내 탄탄한 결속력을 보여주고 있다. 사회적협동조합은 영리만을 추구하는 기업과는 달리 지역사회의 권익을 증진하고 취약계층에 일자리를 제공하는 등 공익적 목적을 가진다. 이들은 향 제품, 비누, 전통주 등 다양한 카테고리의 상품을 개발하며 로컬 브랜딩을 강화하고 있다. 특히 단순히 상품을 진열해 판매하는 방식에서 벗어나 방문객들이 직접 상품을 제작해 보거나 식물을 관리하고 음식을 만드는 체험 중심의 프로그램을 운영함으로써, 지역의 정체성을 오감으로 경험할 수 있는 장을 마련하고 있다. 이는 경리단길과 같은 성공한 로컬 명소들이 그러했듯, 지역다움을 어떻게 살리고 경험하게 할 것인가에 대한 깊은 고민의 결과물이다. 약사천 일대는 약사천 생태공원의 자연환경과 죽림동 성당의 역사적 가치, 그리고 박수근 화가와 권진규 조각가의 예술적 발자취가 어우러진 특별한 공간이다. 춘천사회혁신센터 김이조 팀장은 이곳의 지역다움을 두고 과거의 자산과 현재의 삶, 그리고 새로운 시도가 중첩되어 만들어지는 경험으로 축적되는 생활양식이라고 강조했다. 실제로 Made by 약사천은 이러한 인문학적 자원을 콘텐츠화하여 지역 내 다양한 주체들을 연결하고 있다. 이러한 노력은 가시적인 성과로도 이어져 각종 지역 판매 행사와 팝업스토어를 통해 6천여만 원의 매출을 기록했으며, 2023년에는 행정안전부 주관 로컬브랜딩 사업 우수사례로 선정되어 국무총리상을 받는 영예를 안았다. 이제 새롭게 문을 여는 돌멩이 식탁은 느리지만 단단한 걸음으로 춘천의 지역 활성화를 견인하는 또 하나의 상징적인 공간이 될 것이다





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