축농증과 천식, 하나의 호흡기로 연결된 질환

축농증 환자 4명 중 1명이 천식을 동반하며, 두 질환은 밀접한 연관성이 있어 통합 치료가 필요하다는 연구 결과가 나왔다.

축농증 (부비동염)은 코 주변의 빈 공간인 부비동에 염증이 생겨 고름이 차는 질환으로, 누런 콧물, 코막힘, 얼굴 통증, 후각 저하 등의 증상이 나타난다. 최근 하나이비인후과병원이 지난해 1월부터 12월까지 축농증 수술을 받은 환자 944명의 데이터를 분석한 결과, 이 중 219명(23.2%)이 천식을 함께 앓고 있는 것으로 밝혀졌다.

이는 축농증 환자 4명 중 1명꼴로 천식을 동반한다는 의미다. 이상덕 하나이비인후과병원 병원장은 상기도 질환인 축농증과 하기도 질환인 천식이 별개의 질환이 아니라 코에서 기관지를 거쳐 폐로 이어지는 하나의 호흡기라는 개념인 원 에어웨이(One Airway) 이론에 따라 밀접하게 연결되어 있다고 설명했다. 호흡기는 하나의 연속된 통로이기 때문에 상기도의 염증이 하기도에 영향을 미치고, 반대로 하기도의 문제가 상기도를 악화시킬 수 있다는 것이다. 천식은 기도에 만성 염증이 생겨 기관지가 좁아지고 과민해지는 질환으로, 주요 증상은 기침, 천명음(숨 쉴 때 쌕쌕거리는 소리), 가슴 답답함, 호흡 곤란 등이다.

축농증 환자가 코막힘으로 입으로 숨을 쉬게 되면 차갑고 건조한 공기가 여과 없이 폐에 직접 들어가 천식을 악화시킨다. 반대로 천식 환자는 염증 반응이 코점막까지 퍼져 비부비동염을 유발하거나 증상을 악화시킨다. 특히 천식을 동반한 축농증 환자는 질환의 중증도가 훨씬 높다. 이러한 환자는 코 안에 물혹(비용종)이 광범위하게 퍼져 있을 가능성이 크고, 수술 후 재발 위험이 천식이 없는 환자보다 높다.

또한 아스피린을 포함한 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)에 과민반응을 보일 확률이 커, 감기나 통증으로 함부로 진통제를 복용하면 급성 천식 발작이나 호흡기 부작용이 발생할 위험이 크다. 따라서 축농증과 천식 중 한쪽에만 집중해 치료해서는 안 된다. 코막힘만 치료하고 천식을 방치하면 기침과 호흡 곤란이 지속되고, 기침만 치료하고 콧속 염증을 무시하면 콧물(후비루)이 기관지를 자극해 천식이 좀처럼 낫지 않는 악순환이 반복된다.

이상덕 병원장은 축농증 수술을 위해 내원한 환자 중 천식 진단을 받는 경우가 적지 않다며, 만성 기침을 동반한 축농증 환자나 누런 콧물과 코막힘을 호소하는 천식 환자는 이비인후과와 호흡기내과 전문의의 통합 진료가 필요하다고 강조했다. 두 질환을 동시에 관리하는 것이 치료의 핵심이며, 약물 치료, 수술, 생활 습관 개선 등을 통해 호흡기 건강을 종합적으로 관리해야 한다. 이 같은 통합 접근은 환자의 삶의 질 향상에 큰 도움을 줄 수 있다. 또한 정기적인 검진으로 증상을 조기에 발견하고 관리하는 것이 중요하며, 축농증이나 천식 진단을 받은 환자는 반드시 전문의와 상담해 자신의 상태에 맞는 치료 계획을 세워야 한다





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