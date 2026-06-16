축구 전술의 변수: 포백과 스리백 사이에서 한국 대표팀이 찾아야 할 일관성

이 기사는 축구에서 포메이션 선택이 경기력에 미치는 영향과 한국 대표팀의 전술적 고민을 다룬다. 홍명보호의 스리백 채택을 두고 논쟁이 뜨거운 가운데, 역사적으로 2002년 히딩크 감독도 스리백을 선택했던 점을 상기시킨다. 하지만 현재 일본과는 달리 한국은 감독에 따라 포백과 스리백을 혼용하며 일관성이 부족하다는 지적이 있다. 기사는 결과 중심의 축구 평가 문화와 전술적 실험 사이에서 한국 팀이 안정적인 시스템을 구축할 필요성을 강조한다.

신준봉 논설위원 축구만큼 데이터나 과학적 분석과 동떨어져 보이는 종목도 없다. 16일 조별리그 경기에서 이번 월드컵 우승 후보 중 하나인 스페인이 본선에 처음 출전한 최약체 카보베르데와 0-0으로 비겼다.

'공은 둥글다'는 축구 격언은 괜히 생겨난 게 아니다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀 역시 지난 12일 체코를 상대로 짜릿한 2-1 역전승을 거둬 경기력에 대한 그간의 우려를 잠재웠다. 결과를 두고 평가할 수밖에 없는 운동경기 특성상 '인심'은 표변한다. 체코전을 앞두고 '홍명보 감독이 전술적 믿음을 주지 못하고 있다'고 꼬집었던 영국의 공영방송 BBC는 체코전 승리 이후 '이래서 감독들이 거액의 연봉을 받는 것'이라며 용병술을 극찬했다.

물론 일관된 문제 제기도 있다. 축구 해설가 장지현씨는 '홍명보호의 스리백이 자리를 잡아 매우 강해졌다고 판단하기는 이르다'고 평했다. 최후방에 수비수 넷을 두느냐(포백) 셋을 두느냐(스리백)를 따지는 포메이션은 감독의 경기 운영 청사진이다. 수비수 숫자가 한 명 적지만 세 명 모두 센터백(중앙수비수)인 스리백이 센터백이 두 명뿐인 포백에 비해(나머지 두 명은 풀백) 수비 치중형이라는 게 일반적인 평가다. 2002년 히딩크 감독이 스리백을 채택했다.

지금도 그렇지만 유럽 축구는 20년 전에도 포백이 대세였다고 한다. 히딩크도 처음에는 한국 대표팀에 포백을 이식하려 했다. 하지만 스리백으로 돌아섰다. 체력·기술에서 열세인 한국이 월드컵에서 살길은 스리백이라는 판단이었을 거라는 게 축구계의 중론이다. 2014년에 이어 두 번째로 월드컵 대표팀을 맡은 홍명보 감독도 처음에는 포백을 선택했다.

더구나 2002년 월드컵 때와 달리 요즘 국내 프로리그는 포백 일색이어서 선수들이 스리백에 익숙지 않다고 한다. 그런데도 대표팀은 지난해 중반부터 스리백을 가다듬어 왔다. 세계적인 포백 유행에 초연하게, 이웃 일본 대표팀도 스리백을 쓴다. 하지만 한국 대표팀과 단순 비교는 곤란하다.

모리야스 하지메 감독이 2018년부터 조직력을 다져 왔다. 한국은 감독에 따라 포백·스리백을 왔다 갔다 한다. 포메이션보다 더 중요한 건 일관성 같다. 신준봉 논설위





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