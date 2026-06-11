축구 산업의 화려함 뒤에 숨겨진 기후 위기와 지속 가능한 미래를 위한 도전

전 세계적인 인기를 누리는 축구 산업이 막대한 탄소 배출로 환경 위기를 심화시키고 있는 실태를 분석하고, 그린워싱의 위험성과 포레스트 그린 로버스의 진정한 친환경 경영 사례를 통해 지속 가능한 스포츠 모델의 방향성을 제시합니다.

전 세계적으로 축구는 단순한 스포츠를 넘어 하나의 거대한 문화적 현상으로 자리 잡았습니다. 약 35억 명의 팬을 보유한 축구는 단일 종목으로는 세계 최대 규모의 인기를 누리고 있으며, 이는 국제축구연맹(FIFA) 월드컵과 같은 대형 이벤트를 통해 증명됩니다. 2022년 카타르 월드컵의 경우 전 세계적으로 약 50억 명이 시청했고, 특히 아르헨티나와 프랑스의 결승전은 단일 경기로만 15억 명의 눈길을 끌었습니다.

하지만 이러한 화려한 성공과 폭발적인 대중성 이면에는 우리가 간과해서는 안 될 심각한 환경적 비용이 숨겨져 있습니다. 스포츠 산업의 거대 공룡이 된 축구가 지구 환경에 상당한 부담을 주고 있다는 사실이 여러 연구를 통해 드러나고 있기 때문입니다. 영국의 시민단체인 지구적 책임을 위한 과학자 연합과 씽크탱크 뉴 웨더 연구소의 분석에 따르면, 전 세계 축구 산업에서 발생하는 연간 탄소 배출량은 이산화탄소 환산량으로 약 6400만 톤에서 6600만 톤에 이르는 것으로 추산됩니다. 이는 오스트리아라는 국가 전체가 한 해 동안 배출하는 온실가스 양과 맞먹는 엄청난 수준입니다.

이러한 탄소 발자국은 경기장 운영, 팬과 선수단의 이동, 굿즈 생산 등 산업 전반에서 광범위하게 발생합니다. 특히 주목해야 할 점은 전체 배출량의 75% 이상이 스폰서십 계약과 연관되어 있다는 사실입니다. 환경 오염을 유발하는 기업과의 파트너십은 단순히 재정적 이득을 넘어, 수십억 명의 팬들에게 화석 연료 기반의 제품 소비를 간접적으로 조장하며 환경 파괴의 연쇄 고리를 형성하고 있습니다. 스폰서십을 제외하더라도 순수 축구 활동만으로 연간 1300만 톤에서 1500만 톤의 탄소가 배출되는데, 이는 코스타리카 한 국가의 연간 배출량과 비슷한 규모입니다.

최근 축구계에서도 이러한 문제점을 인식하고 친환경 경영이라는 ESG 가치를 도입하려는 움직임이 나타나고 있습니다. 잉글랜드 프리미어리그의 토트넘 홋스퍼는 경기장 내 모든 전기 설비를 100% 재생에너지로 가동하며 탄소중립 경기를 개최하는 등 선구적인 행보를 보이고 있습니다. 한국의 K리그 제주유나이티드 역시 환경 메시지를 담은 써드 유니폼을 제작하고 그 수익금을 지역 사회에 기부하며 환경 보호에 앞장서고 있습니다. 그러나 전문가들은 이러한 개별적인 시도들이 자칫 그린워싱, 즉 실질적인 변화 없이 친환경 이미지만을 구축하려는 마케팅 수단으로 전락할 수 있다고 경고합니다.

특히 FIFA가 추진하는 친환경 건축 인증(LEED) 경기장 조성의 경우, 운영 단계의 에너지 효율은 높일 수 있으나 건설 과정에서 투입되는 막대한 양의 콘크리트와 철강이 배출하는 탄소량, 그리고 대규모 대회 시 발생하는 항공 이동 탄소 배출량을 해결하기에는 역부족이라는 지적이 많습니다. 실제로 2026년 북미 월드컵 탄소 배출의 80% 이상이 이동 및 운송 부문에서 발생할 것으로 예측되는 만큼, 표면적인 인증보다는 구조적인 시스템 변화가 절실한 시점입니다. 이러한 한계를 극복하고 진정한 지속 가능한 모델을 제시하는 사례가 바로 영국의 포레스트 그린 로버스(FGR)입니다.

이 구단은 단순한 캠페인을 넘어 구단 운영의 모든 기본 설계를 친환경적으로 재구성했습니다. 가장 파격적인 시도는 식단입니다. FGR은 세계 최초의 비건 축구 클럽으로서 선수단과 경기장 내 모든 음식 메뉴를 식물성 식품으로 교체했습니다. 이는 축산업이 환경에 미치는 악영향을 줄이려는 신념과 선수들의 건강 증진이라는 두 마리 토끼를 잡은 전략이었습니다.

또한 홈구장인 뉴 론 경기장은 태양광 패널을 통해 전력의 상당 부분을 충당하며, 나머지 전력과 가스 역시 100% 재생에너지원으로 공급받습니다. 경기장의 잔디 관리 방식 또한 혁신적입니다. 합성 농약과 화학 비료를 일절 배제한 유기농 농법을 사용하며, 빗물과 정화된 폐수를 재활용해 관개 시스템을 운영합니다. 나아가 야생화 파종과 벌집 운영을 통해 경기장 주변의 생태계 보전까지 실천하고 있습니다.

포레스트 그린 로버스의 노력은 국제적인 인정으로 이어져 FIFA로부터 세계에서 가장 친환경적인 클럽으로 선정되었으며, 유엔 기후중립 서약의 공식 인증을 받은 최초의 탄소중립 축구 클럽이 되었습니다. 이들은 2030년까지 탄소 배출량을 50% 감축한다는 구체적인 로드맵을 설정하고 이를 투명하게 공개하며 실질적인 수치로 성과를 증명하고 있습니다. 결국 축구가 미래 세대에게도 사랑받는 스포츠로 남기 위해서는 일부 구단의 개별적 시도를 넘어, 리그 전체와 협회, 그리고 팬 문화에 이르기까지 전방위적인 전환이 필요합니다.

경기장의 에너지 전환부터 스폰서십의 윤리적 재검토, 이동 수단의 저탄소화까지 아우르는 통합적인 접근만이 축구 산업이 가진 거대한 영향력을 지구를 살리는 긍정적인 에너지로 바꿀 수 있는 유일한 길일 것입니다





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