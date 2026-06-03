축구 등번호 7번과 10번의 역사와 스타 플레이어들

축구 팬이라면 누구나 7번과 10번을 생각할 때 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시, 손흥민, 크리스티아누 호날두, 비니시우스 주니오르, 우스만 뎀벨레, 네이마르, 홀란, 케인, 주드 벨링엄 등 다양한 스타 플레이어들의 등번호와 그들을 통해 월드컵 역사에 남긴 기록과 활약상을 소개한다.

축구 팬이라면 누구나 7번과 10번을 생각할 때 크리스티아누 호날두 (포르투갈)와 리오넬 메시 (아르헨티나)를 가장 먼저 떠올릴 정도로 등번호 는 특정 선수들의 '아이덴티티'가 됐다. 손흥민 은 2014년 브라질 대회를 통해 월드컵 에 입문한 이후 3골(1도움)을 넣어 안정환, 박지성과 함께 한국 선수 역대 월드컵 최다 득점 공동 1위를 달리고 있다.

크리스티아누 호날두는 2014년 브라질 대회, 2018 러시아 대회, 2022 카타르 대회까지 5회 연속 출전에 5개 대회 연속 득점(22경기 8골)의 대기록을 세웠다. 비니시우스 주니오르는 2022 카타르 대회를 통해 월드컵 무대를 처음 밟은 이후 1골 1도움의 활약을 펼쳤으며, 우스만 뎀벨레는 최소의 전성기를 구가한 이후 20골을 터트렸다. 홀란은 노르웨이가 28년 만에 본선 무대에 오르면서 월드컵 데뷔전을 치르게 됐다. 케인은 2025-2026 분데스리가에서 36골을 쏟아내며 2위 데니츠 운다프를 무려 17골 차로 앞서며 독보적으로 득점왕에 올랐다.

네이마르는 A매치 79골(128경기)로 브라질 역대 최다 득점자 자리를 지키고 있으며, 월드컵에선 8골을 작성했다. 주드 벨링엄은 두 번째 월드컵 무대를 밟는다





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