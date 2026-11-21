추미애 경기도지사가 조희대 대법원장 탄핵을 즉각 요구하며 사법 파탄을 비판했습니다. 한덕수 전 총리 파기환송 판결에 대해 헌법 파괴적이라며 강력히 지적했습니다.

추미애 경기도지사 가 조희대 대법원장 에 대한 즉각적인 탄핵을 강력히 촉구했습니다. 추 지사는 21일 자신의 페이스북을 통해 사법 부패와 헌법 파괴 상황에 경종을 울려야 한다고 강조하며, 여당의 정치적 계산에 연연하지 말 것을 촉구했습니다.

조희대 대법원장 탄핵 요구와 근거

추미애 지사는 "지금은 사법 파탄 사태에서 분명한 경고를 해야 할 때"라고 단언하며 "여당이 정치적 유불리를 계산할 때가 아니다"라고 명확히 선을 그었습니다. 그는 지난 19일 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 혐의 일부에 대해 무죄 취지의 파기환송 판결이 나온 것과 관련해, 다수 대법관의 주장보다 소수 대법관의 의견이 국민들의 상식적 이해에 더 부합한다고 평가했습니다.

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한덕수 전 총리 판결에 대한 강도 높은 비판

추 지사는 한 전 총리가 계엄 선포 계획을 사전에 통보받고 계엄 문건을 열람함으로써 구체적 인식을 가졌다고 봤습니다. 그는 한 전 총리가 단순한 사내가 아니라 법적으로 특정 행동을 해야 할 의무가 있는 '보증인의 지위'에 있다고 설명했습니다. 따라서 계엄의 위험성을 알리고 위법성을 제기하며 국무위원들이 계엄 요건을 제대로 심의할 수 있도록 보장해야 할 구체적 의무가 있었는데, 이를 이행하지 않은 부작위가 위법하다는 주장입니다.

또한 추 지사는 다수 대법관이 한 전 총리가 병력 동원 규모나 주요 기관 봉쇄까지 알았어야 결과를 용인하는 '구체성'이 증명된다고 판단한 것에 대해 '순 억지'라고 혹평했습니다. 이러한 판결이 권한과 책임이 있는 공직자가 내란에 협조하면서도 나중에 결과를 용인하지 않았다고 면책될 수 있다는 파괴적 메시지를 전달한다고 우려했습니다.

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사법 파탄과 헌법 파괴에 대한 경고

추미애 경기도지사는 "상식과 정의를 부정하고 내란공범에 면죄부를 주는 사법 파탄 사태를 역사적으로도 방치하고 지나갈 수는 없다"고 강력하게 말했습니다. 그는 앞서 전날에도 "조희대 주도 대법원의 어수룩하고 노골적인 헌법 파괴적 판결이다"라고 지적하며, 내란범을 사법적으로 세탁하는 공장장인 조희대 대법원장을 일찍이 탄핵했어야 했다고 재차 비판했습니다.

민주당의 탄핵 소추안 발의 전망

이러한 비판의 물결 속에서 더불어민주당은 12·3 비상계엄 2주기인 다음 달 3일 조희대 대법원장에 대한 탄핵 소추안을 발의할 것으로 전망됩니다. 추 지사의 요구가 여당과 보수 진영의 정치적 반응을 어떻게 이끌어낼지, 그리고 사법부의 독립성과 책임에 대한 논란이 어떻게 수렴될지 주목됩니다.