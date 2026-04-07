추미애, 민주당 경기도지사 후보 확정... 6선 의원 경력과 강성 개혁 이미지로 본선 승리 도전

추미애 더불어민주당 의원이 6·3 지방선거에서 경기도지사 후보로 확정, 헌정사상 첫 여성 광역단체장 탄생을 노린다. 6선 의원, 법무부 장관 역임 등 풍부한 정치 경력과 ‘추다르크’라는 별명에서 보여지듯 강성 개혁 이미지로 본선 승리를 노리는 추 후보와 국민의힘 대항마 간의 치열한 경쟁이 예상된다.

추미애 더불어 민주당 의원이 6·3 지방선거 에서 민주당 경기도지사 후보로 최종 확정되었습니다. 이는 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어 민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회 참석 이후 나온 결과입니다. 이번 선거에서 추 의원은 당내 유일한 여성 광역단체장 후보가 되었으며, 민주당 지지세가 높은 경기도에서 헌정사상 첫 여성 광역단체장 탄생을 기대하게 합니다. 추미애 의원은 한준호 의원, 김동연 경기지사와의 본경선에서 과반수를 득표하여 결선 없이 최종 후보로 확정되었습니다. 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 여의도 당사에서 브리핑을 통해 추미애 후보의 경기지사 후보 선출을 공식 발표했습니다. 추 의원은 후보 확정 후 페이스북을 통해 지지자들에게 감사의 뜻을 전하며, 6월 3일 압도적인 승리로 보답하겠다는 의지를 밝혔습니다.

또한, 경선에서 함께 경쟁했던 후보들과 지지자들에게 위로와 감사의 인사를 전하며, 민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들겠다는 포부를 밝혔습니다. 추미애 의원은 국회 법제사법위원장을 역임하며 검찰개혁안 등 민주당 지지층의 관심이 높은 쟁점 법안 처리에 앞장섰으며, ‘추다르크’라는 별명처럼 당내 강성 개혁파로 분류됩니다. 이번 경선 과정에서 추 의원의 높은 권리당원 지지와 6선 의원, 법무부 장관 역임 등 풍부한 정치 경력이 주효했던 것으로 보입니다. \이번 경기도지사 경선 마무리로 민주당은 총 7명의 광역단체장 후보를 확정했습니다. 대구에는 김부겸 전 국무총리, 인천에는 박찬대 의원, 강원에는 우상호 전 청와대 정무수석, 경남에는 김경수 전 지방시대위원회 위원장, 울산에는 김상욱 의원, 경북에는 오중기 전 청와대 선임행정관이 이미 후보로 확정되었습니다. 국민의힘은 추미애 의원의 대항마를 찾기 위해 고심하고 있습니다. 현재 양향자 전 의원과 함진규 한국도로공사 전 사장이 경기지사 출마 의사를 밝혔습니다. 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 경기도 지역에 대한 추가 공모를 실시하기로 결정하며, 경쟁력 있는 인재들에게 폭넓은 기회를 제공하여 치열하고 건전한 경선을 유도하겠다는 입장을 밝혔습니다. 국민의힘은 경기도가 갖는 정치적 상징성을 고려하여, 당의 경쟁력을 높이고 유권자들의 선택지를 넓히기 위해 노력할 것으로 예상됩니다. 이번 선거에서 추미애 의원이 당선될 경우, 여성 정치인의 리더십과 경기도의 발전에 대한 기대감이 높아질 것으로 예상됩니다. 추 의원의 경기지사 후보 확정은 민주당의 지방선거 전략에도 큰 영향을 미칠 것으로 보이며, 향후 선거 과정에서 어떤 전략과 정책을 펼칠지 주목됩니다. \추미애 의원의 후보 확정을 계기로 경기도를 비롯한 전국 광역자치단체장 선거에 대한 관심이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 특히, 여성 후보의 경쟁력과 정치적 역할에 대한 사회적 논의가 활발하게 이루어질 것으로 보입니다. 추 의원의 강성 개혁 스타일이 본선에서 어떻게 작용할지, 국민의힘 후보와의 경쟁 구도가 어떻게 전개될지, 그리고 경기도민들의 선택은 어떻게 이루어질지 등 다양한 변수들이 선거 결과를 좌우할 것으로 예상됩니다. 이번 선거는 민주당과 국민의힘 모두에게 중요한 시험대가 될 것이며, 각 정당의 지지율과 향후 정치적 입지를 가늠하는 중요한 지표가 될 것입니다. 유권자들은 후보들의 정책과 비전을 꼼꼼히 검토하고, 지역 발전에 기여할 수 있는 후보를 선택해야 할 것입니다. 이번 지방선거는 대한민국의 미래를 결정하는 중요한 선거이며, 유권자들의 적극적인 참여와 관심이 필요합니다. 민주당은 이번 선거에서 승리하기 위해 당내 결속을 강화하고, 유권자들의 지지를 얻기 위한 다양한 노력을 기울일 것입니다. 국민의힘 역시 경쟁력 있는 후보를 내세워, 선거에서 승리하기 위해 최선을 다할 것입니다. 이번 지방선거는 각 정당의 정치력과 리더십을 시험하는 중요한 기회가 될 것이며, 대한민국의 정치 발전에 기여하는 계기가 될 것입니다





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