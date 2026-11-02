추미애 경기도지사, 구삼회 등 전직 군인 무죄 판결 비판 '내란 독려'

추미애 경기도지사는 서울중앙지법이 구삼회 전 육군 2기갑여단장 등 전직 군인 8명에게 내란 혐의 무죄를 선고한 데 대해 '내란 독려 판결'이라고 강하게 비판했습니다.

추미애 경기도지사는 지난 12·3 비상계엄 관련 혐의로 기소된 전직 군인 8명에게 1심에서 무죄가 선고된 것을 강력히 비판하며 이를 '내란 독려 판결'로 규정했습니다.

추 지사는 2일 밤 자신의 페이스북을 통해 이러한 입장을 밝히며, 더불어민주당 소속으로 12·3 내란 진상조사단장을 맡고 있는 입장에서 내란전담재판부의 판단에 동의할 수 없는 점이 많다고 명시했습니다.

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법원의 무죄 판단 배경과 추 지사의 반박

앞서 서울중앙지법 형사합의38-2부, 정수영 최영각 장성진 부장판사들은 지난달 30일 구삼회 전 육군 2기갑여단장(준장)과 방정환 전 국방부 혁신기획관(준장) 등 전직 군인 8명 모두에게 국헌문란 목적이 있었다는 점이 입증되지 않았다는 이유로 무죄를 선고했습니다.

추미애 지사는 이에 대해 위헌적이고 위법한 계엄의 목적을 인식하고 가담했다는 점이 입증되지 않았다는 법원의 논리가 문제라고 지적했습니다. 그는 이 논리가 적용될 경우, 내란을 꾀하는 자는 목적을 감추고 임무만 나누면 되고, 명령을 받은 자는 이유를 묻지 않고 따르기만 하면 된다는 모순이 발생한다고 반박했습니다.

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추 지사는 '묻지 않는 복종'은 보호하면서 헌법을 지키려는 판단을 위축시키는 '내란 독려 판결'이라고严厉하게 평가했습니다. 그는 이러한 판결이 통할 경우, 위헌적인 작전은 임무를 잘게 쪼개고 전체 목적을 감추는 것만으로 책임을 피해 갈 수 있게 되어, 내란에 가담한 이들은 모두 '몰랐던 사람'이 될 것이라고 우려했습니다.

분절된 행적과 증거인멸 정황에 대한 의문

추미애 지사는 2024년 12월 20일 정보사 '수사2단'의 실체를 공개한 바 있음을 상기시키며, 계엄 당일 오후 구삼회와 방정환이 안산 롯데리아에서 노상원 전 국군정보사령관을 만났다는 점을 강조했습니다.

이 만남에서 두 전직 군인은 수사단의 단장 및 부단장 임명 사실, 선관위원장 확보 지시, 그리고 민간인의 직접조사 계획 등을 들었으나 현역 장성이 임무의 성격을 파악하기 어려웠다는 재판부의 판단을 납득하기 어렵다고 묻습니다.

또한 추 지사는 계엄 선포 이후 구 전 여단장과 방 전 기획관이 판교 정보사 부대에서 인사 명령을 기다린 점, 그리고 방 전 기획관이 노 전 사령관의 비화폰을 김용현 전 장관 보좌관에 전달해 증거인멸에 가담한 점 등을 문제 삼았습니다.

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그는 재판부가 이들의 행적을 분절해서 보면 누구도 내란에 가담하지 않은 것으로 보일 수 있지만, 이는 기이한 판단이라고 지적합니다. 재판부가 각 장면을 떼어 놓고 '몰랐다'는 설명을 받아들였지만, 이는 전체적인 맥락에서 내란 가담 정황을 외면한 것이라고 주장했습니다.