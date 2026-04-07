추미애, 민주당 경기지사 후보 확정… 국민의힘은 추가 공모

6·3 지방선거를 앞두고 더불어민주당은 추미애 의원을 경기지사 후보로 선출한 반면, 국민의힘은 후보 선출에 어려움을 겪으며 추가 공모를 결정했다. 서울시장 경선에서는 여론조사 수치 공표 방식을 두고 논란이 일었으며, 전북지사 경선 후보 이원택 의원에 대한 긴급 감찰이 진행된다.

헌정 사상 최다선 여성 국회의원인 추미애 더불어 민주당 의원이 7일 6·3 지방선거 민주당 경기지사 후보로 선출되었다. 현직인 김동연 지사와 친명계의 지지를 받았던 한준호 의원은 아쉽게 탈락했다. 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 경기도 본경선 개표 결과를 발표하며, 최고 득표자가 과반 득표를 했기에 결선 없이 본경선 결과에 따라 최종 후보자가 확정되었다고 밝혔다. 기호 2번 추미애 후보가 경기지사 후보로 선출된 것이다. 이번 경선은 지난 5일부터 사흘간 당원투표 50%와 일반국민 여론조사 50%를 합산하는 방식으로 진행되었다. 여성 후보 가점 10%를 적용받은 추 후보는 예상과 달리 본경선에서 과반 득표에 성공하며 결선 투표 없이 본선에 직행하는 기염을 토했다. 결과 발표 직후 추 후보는 보내주신 성원에 감사드리며, 남은 기간 잘 준비하여 6월 3일 압도적인 승리로 보답하겠다고 다짐했다. 또한 민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들어가겠다고 포부를 밝혔다.

아울러 멋진 경쟁을 펼친 김동연, 한준호, 권칠승, 양기대 후보와 지지자들에게 깊은 위로와 감사의 인사를 전했다. 추 후보는 현역 최다선 의원 중 한 명이자 헌정 사상 최다선 여성 의원이라는 타이틀을 가지고 있다. 국회 법제사법위원장으로서 검찰개혁 등 주요 의제를 주도해왔으며, 민주당 당대표와 법무부 장관 등 요직을 거쳐 최대 인구 거주지인 광역지자체장 자리에 도전하게 된 것이다. 민주당의 후보 확정과 대조적으로 국민의힘은 경기지사 후보 선출에 어려움을 겪고 있다. 국민의힘 공천관리위원회는 이날 오전 회의를 열고 후보 추가 공모를 결정했다. 양향자 최고위원과 함진규 전 의원이 예비후보로 등록했지만, 공관위는 추가 인재 영입의 필요성을 강조했다. 박덕흠 공관위원장은 전국 최대 광역자치단체인 경기도의 정치적 상징성을 고려하여, 역량 있는 인재들에게 경쟁의 기회를 넓게 열어주고 치열하고 건전한 경선을 유도하는 것이 바람직하다고 밝혔다. 당 안팎에서는 중진 안철수 의원 등의 출마 가능성이 거론되었지만, 안 의원은 출마 의사가 없는 것으로 알려졌다. 국민의힘은 지난 대선에서 홍준표 당시 경선 후보의 대변인을 맡았던 이성배 전 MBC 아나운서의 출마를 설득하고 있다는 이야기도 나오고 있다. 한편 민주당 서울시장 후보 경선에서는 지지율 선두권인 정원오 후보의 여론조사 수치 공표 방식을 두고 논란이 일었다. 전현희·박주민 후보는 정 후보 측 홍보물이 공직선거법을 위반했을 가능성을 제기하며 지도부에 경선 일정 유예를 요구했다. 해당 홍보물은 여론조사 기관 3곳의 적합도 조사 결과에서 모름·무응답층을 제외하고 백분율로 재환산하여 수치를 기재했다. 경쟁 후보들은 이를 임의 가공을 통한 수치 왜곡이라고 비판했다. 전현희, 박주민 후보는 공동 입장문에서 중앙선거관리위원회의 유권해석이 나올 때까지 경선 일정을 유예하거나, 투표가 진행되기 전 명확한 경고 등 긴급한 조치가 필요하다고 주장했다. 정원오 후보는 라디오 인터뷰에서 대선 때도 언론에서 활용되었던 방법이며 민주당 경선 룰에 맞춰 무응답층을 제외하고 백분율로 맞춘 수치라고 해명했다. 법률 검토도 내부적으로 완료되었고 적법하다고 판단하여 진행한 일이라고 강조했다. 서울시장 경선 투표는 이날부터 9일까지 진행되며, 과반 득표자가 없을 경우 1, 2위 간 결선을 치르게 된다. 또한 정청래 민주당 대표는 전북지사 경선 후보인 이원택 의원에 대해 윤리감찰단에 긴급 감찰을 지시했다. 한 언론 보도에 따르면, 이 의원이 고액의 식사비와 음주 비용을 직접 결제하지 않고 제3자가 대납했다는 의혹이 제기되었다. 앞서 돈봉투 살포 의혹으로 김관영 전북지사가 제명되어 전북지사 경선 자격이 박탈된 사례가 있었기에, 이 사건에 대한 당의 대응에 관심이 집중되고 있다. 이원택 의원의 혐의가 사실로 드러날 경우, 민주당은 엄중한 징계를 내릴 것으로 예상된다. 이번 사건은 민주당의 도덕성 회복과 이미지 쇄신에 중대한 영향을 미칠 것으로 보인다. 당은 투명하고 공정한 조사를 통해 국민적 신뢰를 회복해야 할 과제를 안게 되었다





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