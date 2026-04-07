추미애, 민주당 경기지사 후보 확정…‘압도적 승리’ 다짐

추미애 의원이 6·3 지방선거 민주당 경기지사 후보로 확정, 당내 경선 압도적 승리, 헌정사상 첫 여성 광역단체장 도전, 국민의힘 대항마와 경쟁

추미애 더불어 민주당 의원이 7일 6·3 지방선거 민주당 경기지사 후보로 최종 확정되었습니다. 6선의 베테랑 정치인 추미애 의원은 당내 경선에서 압도적인 지지를 얻어 결선 투표 없이 후보로 선출되었으며, 이번 지방선거 에서 민주당 유일의 여성 광역단체장 후보로 이름을 올리게 되었습니다. 경기도는 민주당 지지세가 강한 지역으로, 추 의원의 당선 시 헌정사상 첫 여성 광역단체장 탄생이라는 역사적인 기록을 세울 수 있을지 귀추가 주목되고 있습니다. 추 의원의 강성 개혁적인 스타일은 국민의힘 과의 본선 경쟁에서 중요한 변수로 작용할 것으로 예상되며, 국민의힘 이 어떤 대항마를 내세울지 정계의 관심이 집중되고 있습니다. 소병훈 민주당 중앙당 선거관리위원장은 브리핑을 통해 추미애 후보의 경기지사 후보 선출을 공식 발표했으며, 추 의원은 페이스북을 통해 “압도적인 승리로 보답하겠다”는 굳은 의지를 밝혔습니다.

또한, 경선에서 함께 경쟁했던 김동연 현 지사, 한준호 의원, 권칠승, 양기대 후보에게 위로와 감사의 인사를 전하며, 민주당 당원들과 함께 경기도의 혁신적인 미래를 만들어갈 것을 다짐했습니다. 추 의원의 압도적인 승리에는 높은 권리당원의 지지와 6선 의원, 법무부 장관을 역임하며 쌓아온 정치적 경력이 크게 기여한 것으로 분석됩니다. 특히, 경기지사 출마 선언 직전까지 국회 법제사법위원장을 맡아 검찰개혁안 등 민주당 지지층의 관심이 높은 쟁점 법안을 처리하며 당원들의 굳건한 지지를 얻었습니다. 다만, ‘추다르크’라는 별명에서 보여지듯 당내에서도 강성 개혁파로 분류되는 만큼, 본선에서는 중도층의 지지를 얼마나 확보할 수 있을지가 중요한 과제로 남아 있습니다. \이번 경기지사 경선 마무리로 민주당은 총 7개 광역단체장 후보를 확정했습니다. 대구(김부겸 전 국무총리), 인천(박찬대 의원), 강원(우상호 전 청와대 정무수석), 경남(김경수 전 지방시대위원회 위원장), 울산(김상욱 의원), 경북(오중기 전 청와대 선임행정관) 지역 후보들은 이미 경선과 단수 공천 등을 통해 확정되었으며, 민주당은 지방선거 승리를 위한 본격적인 채비를 갖추고 있습니다. 한편, 국민의힘은 추미애 후보에 맞설 경기지사 후보를 찾기 위해 추가 공모를 진행하고 있습니다. 현재 양향자 전 의원과 함진규 전 한국도로공사 사장이 출마 의사를 밝힌 상태이며, 국민의힘 공천관리위원회는 경기도의 정치적 중요성을 고려하여 역량 있는 인재들에게 폭넓은 기회를 제공하고 경쟁을 유도하겠다는 입장을 밝혔습니다. 박덕흠 국민의힘 공천관리위원장은 브리핑을 통해 “전국 최대 광역자치단체인 경기도가 갖는 정치적 상징성을 고려할 때 역량 있는 인재들에게 경쟁의 문을 폭넓게 열어두고 치열하고 건전한 경선을 유도하는 것이 바람직하다 판단했다”고 밝혔습니다. 국민의힘은 경기도민들의 선택을 받기 위해 다양한 전략을 모색할 것으로 보이며, 추미애 후보와의 본선 경쟁에서 어떤 결과를 만들어낼지 주목됩니다. \추미애 후보의 경기지사 후보 확정을 통해 민주당은 지방선거 승리를 위한 유리한 고지를 선점했으며, 강성 개혁 이미지를 바탕으로 중도층 공략과 국민의힘 후보와의 경쟁에서 어떤 성과를 거둘지 기대가 모아지고 있습니다. 특히, 경기도는 대한민국의 정치, 경제, 사회 전반에 걸쳐 중요한 역할을 담당하는 지역이기 때문에, 이번 경기지사 선거 결과는 향후 정국에도 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 추미애 후보는 압도적인 지지를 바탕으로 경기도민들의 지지를 얻기 위해 정책 공약 발표, 유세 활동 등 본격적인 선거 운동에 돌입할 것으로 보이며, 국민의힘 후보와의 정책 대결과 더불어 유권자들의 마음을 사로잡기 위한 전략을 펼칠 것으로 예상됩니다. 이번 지방선거에서 추미애 후보가 헌정사상 첫 여성 광역단체장이 될 수 있을지, 또한 민주당이 경기도에서 압승을 거둘 수 있을지, 정치권의 뜨거운 관심이 집중되고 있습니다. 추미애 후보의 승리 여부는 단순히 경기도의 미래뿐만 아니라, 대한민국 정치 지형에도 상당한 영향을 미칠 것으로 예상되며, 앞으로 남은 선거 기간 동안 추미애 후보의 행보에 귀추가 주목됩니다





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