추경호 대구시장이 12·3 비상계엄 사태 당시 국회 표결 방해 혐의로 기소된 사건에서 서울중앙지법이 1심에서 무죄를 선고했습니다. 윤석열 전 대통령과의 통화 내용과 국회 의사소통 정황에 대한 법원의 판단을 상세히 전합니다.

서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)는 2026년 11월 18일, 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의로 기소된 추경호 대구시장을 내란중요임무종사 혐의로 무죄로 선고했습니다. 이번 판결은 비상계엄 선포 직후 국회 내부의 혼란스러운 의사소통 과정과 핵심 인물들의 행동 취지를 재구성하며, 당시 여당 원내대표였던 인물이 대통령과의 통화 및 국회 방문 일정에서 의도적으로 표결을 저지하려 했다는 특수수사팀의 주장을 전면적으로 배제하는 결과를 낳았습니다.

재판부, 윤전 대통령 협조 요청 주장 배제

재판부는 공소장 핵심인 '윤석열 전 대통령이 추시장에게 표결 저지를 요청했다'는 주장을 인정하지 않았습니다. 법원은 윤 전 대통령이 추시장과 나눈 전화 통화의 내용을 '미리 알려주지 못해 죄송하다'는 사과와 '비상계엄을 자발적으로 조기 해제할 것이니 걱정하지 말라'는 안심시키는 취지로 해석했습니다. 이는 추시장에게 어떤 특정 행위를 요구하거나 협조할 것을 요청한 것으로 보기 어렵다는 결론에 도달했으며, 특수수사팀이 제시한 증거만으로는 대통령이 해제 요구안 의결 저지를 요구했다고 단정할 수 없다는 판단을 내렸습니다.

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국회 장소 변경과 당 대표 대화 해석

추시장이 비상 의원총회 장소를 국회에서 대표พรรค 사옥으로, 다시 국회로 변경했던 일련의 조치는 '임시로 공지했다가 경찰의 국회 봉쇄가 해제되면 다시 국회로 공지하려 했다'는 항변이 합리적이라고 인정했습니다. 또한 추시장이 한동훈 당시 국민의힘 대표가 '신속히 국회로 가야 한다'고 독촉한 것에 대해 '중진 의원들이 당사로 올 테니 의견을 들어보자'고 답한 사실은 있었으나, 이를 대표의 요구를 거절하는 의도로 단정할 수는 없다고 봤습니다. 이 같은 판단은 당시 혼란스러운 상황 속에서 행정적 대응과 의사소통이 이루어졌음을 전제로 합니다.

여당 의원들의 표결 가능性及ب 추시장 위치

추시장이 계엄 해제 요구안이 가결된 후인 이튿날 오전 2시 6분까지 원내대표실에 머물렀다는 점도 의도적인 방해 행위로 보기 어렵다고 판결했습니다. 법원은 피고인이 원내대표실에서 국회 외곽의 혼란 상황에 대한 대응 방안을 고민하고, 신속하게 당론을 모으려고 노력하는 도중 계엄군의 국회 본관 진입과 본회의 조기 개의로 인해 부득이하게 국회에 참여하지 못했을 가능성이 높다고 보았습니다. 또한 당시 국민의힘의 의석수만으로는 비상계엄 해제 요구 의결이 가능했음에도, 피고인이 원내대표실에 있었던 데 특별한 의도가 있었다고 보기 어렵다는 입장입니다.

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12·3 비상계엄 내란성 인정의 이례적 판결

이례적으로 재판부는 판결문에서 '피고인과 대통령 윤석열의 관계', '비상계엄 선포 및 그 이후 조치들의 위헌 위법성과 내란 해당성' 등을 언급하며 12·3 비상계엄이 내란에 해당한다고 명시했습니다. 내란죄 기소 사건에서 법원이 물리적 가담 여부인 객관적 구성요건과 위헌 위법성 인식이라는 주관적 구성요건을 모두 따져온 점을 고려할 때, 대통령 측의 행위를 내란으로 평가하면서도 여당 원내대표의 행위는 무죄로 본 것은 사법적 판단의 중요한 분기점이 될 수 있습니다.

법정 의견과 향후 시정 방향

판결 이후 추경호 대구시장은 법과 원칙에 따라 공정한 판결을 내린 재판부에 감사의 뜻을 표하며, 앞으로 대구광역시 시정을 챙기는 데 혼신의 노력을 다할 것이라고 밝혔습니다. 반면 조은석 내란특검팀은 재판부가 공소사실의 핵심 부분에 대한 판단을 누락했다고 볼 수 있는 대목이라며 이견을 보일 수 있는 상황입니다. 특히 추시장 측이 12·3 비상계엄이 국헌 문란 목적으로 이뤄졌다고 인식하지 않았다는 점을 구체적으로 다투지 않아 재판부가 별도로 다루지 않았다는 해석도 가능합니다. 이번 1심 무죄 선고는 향후 상급심에서의 논쟁과 사회적 파장을 예고합니다.