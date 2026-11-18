12·3 비상계엄 사태 관련 혐의에 대한 추경호 대구시장의 1심 무죄 판결이 나왔다. 시민과 정치권은 시정 안정성을 긍정적이면서도 향후 재판 과정을 우려하는 반응을 보이고 있다.

12·3 비상계엄 사태 당시 소속 의원들의 계엄 해제 표결 방해를 이유로 기소되었던 추경호 대구시장 이 18일 서울중앙지법 에서 열린 1심 선고 공판에서 무죄를 선고받았습니다.

이로 인해 사법 리스크에 따른 부담이 줄어들면서 추 시장이 시정 운영에 더욱 집중할 수 있게 되었다는 긍정적인 반응이 대구시와 국민의힘 등지에서 나왔습니다.

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시정 안정성 긍정적 평가

익명을 요청한 대구시청 공무원 A씨는 민선 9기 시정이 의지를 갖추고 추진하던 신공항, 기업 유치, 미래 로봇 등 핵심 사업 모두 동력을 얻게 되었다며 다행이라는 입장을 밝혔습니다.

특히 정부 여당의 협조가 필수인 사업들에 대한 협상력이 한층 높아지지 않겠느냐는 기대감도 함께 전했습니다.

국민의힘의 한 대구 정치인 역시 추 시장이 한결 가벼운 마음으로 시정 운영에 집중할 수 있게 되었다고 주장했습니다.

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이 정치인은 정부의 각종 지원 사업에서 TK 지역이 패싱되고 있다는 우려가 많은 가운데, 추 시장이 지역 정치권과 합심해서 대응할 수 있는 계기가 마련된 판결이라고 평가했습니다.

시민 및 시민사회 반응

직장인 박모 씨는 대구를 위해 시장의 역할이 어느 때보다 중요한 시기에 무죄를 받아 다행이라고 생각한다고 말했습니다.

박 씨는 대구 경제가 침체기에 머물고 있고 정부 지원에서도 뒷순위로 밀린 것 같은데 시장마저 공석이 되면 어쩌나 하는 걱정을 털어놓았습니다.

조광현 대구경제정의실천시민연합 사무처장은 추 시장 본인으로서 자신감을 가지고 시정을 운영하게 되었다고 평가했습니다.

또한 시청이나 산하 기관 공무원들도 단체장의 지위가 일단 흔들리지 않게 되었기 때문에 보다 더 적극적으로 업무에 임하게 될 것으로 예상된다고 덧붙였습니다.

야당 및 시민단체의 우려

더불어민주당 박형룡 대구시당위원장은 대법원까지 재판이 이어질 것으로 예상된다고 내다보며 비판의 목소리를 높였습니다.

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박 위원장은 당장 직무 수행 자체에 큰 문제는 없겠지만 시정 불확실성은 여전하며, 대구 발전을 위해 대구시정에 전념을 다 해야 하는 시장이 재판에 회부된 것 자체가 바람직하지 않다고 주장했습니다.

조영태 대구참여연대 정책부장은 이번 1심 판결로 추 시장이 갖고 있던 사법 리스크가 완전히 해소된 것은 아니라고 보았습니다.

특검팀의 입장을 봐야겠지만 항소와 상고까지 재판이 계속 이어질 것으로 본다고 설명하며, 유무죄와 상관없이 추 시장이 1심과 마찬가지로 서울에서 재판받기 위해 매주 대구를 비워야 한다고 지적했습니다.

향후 시정 운영 방향

조 부장은 시정 운영 차질이 완전히 해소되었다고 볼 수도 없고 그로 인한 피해는 대구 시민들에게 돌아갈 것이라고 경고했습니다.

추경호 대구시장은 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고 공판에 출석하며 국민의힘 장동혁 대표와 인사를 나누었습니다.

무죄 판결 이후 추 시장은 국민의힘 장동혁 대표와 기쁨의 포옹을 하며 감회를 나눴습니다.

앞으로 추 시장의 향후 시정 운영과 사법적 쟁점의 최종적인 해결 과정에 관심이 집중되고 있습니다.