추경호 대구시장의 12·3 비상계엄 표결 방해 무죄 선고에 더불어민주당이 강력 반발하며 사법부 비판과 탄핵 논의로 나아가고 있다.

추경호 대구광역시장의 12·3 비상계엄 해제 표결 방해 혐의에 대한 1심 무죄 선고 결과가 공개되자, 여당인 더불어민주당 은 즉각적인 강경 비판에 나섰다.

18일 서울중앙지법에서 열린 선고 공판에서 추 시장은 무죄를 선고받았으며, 이에 따른 정치적 여파가 벌써부터 거세게 일고 있다.

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여권 강경 비판과 조희대 대법원 탄핵 주장

더불어민주당은 이번 판결을 역사적 반역으로 규정하며 사법부를 강력히 규탄했다.

김민석 대표는 페이스북을 통해 법원이 어이없게도 추경호의 내란 가담을 인정하지 않았다고 비난하며, 내란과 국정농단 피의자들에 대한 잇단 무죄 및 감형 판결이 민주주의를 퇴보시키고 있다고 지적했다.

박성준 수석대변인 역시 브리핑을 통해 도저히 납득할 수 없는 판결이며 분노를 넘어 참담함을 금할 수 없다고 밝혔다.

민주당 내부에서는 조희대 대법원장에 대한 탄핵 논의가 구체화되고 있다.

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정청래 전 대표와 이성윤 최고위원은 조희대 사법부가 내란 면죄부를 발행하고 있다며 즉각적인 탄핵을 촉구했다.

조국혁신당의 신장식 대표 또한 조희대 사법부가 윤석열 전 대통령의 내란에 부역하려는 의도라고 주장하며 민주당의 탄핵안 발의를 요청했다.

국회 법제사법위원회의 재판부 압박

국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들도 법원 측에 강한 질타를 가했다.

서영교 위원장은 노경필 법원행정처장을 상대로 윤석열 전 대통령이 추경호에게 한 전화 내용을 추론하며, 국회의원들을 구금하고 해제 꿈을 꾸지 말라고 지시했을 것이라고 단정했다.

서 위원장은 이러한 상황은 너무 뻔한 일이라고 지적하며 재판부의 판단이 사실 관계를 외면하고 있다고 비판했다.

김동아 의원은 재판부가 국민의힘 국회의원 108명이 없더라도 계엄 해제가 가능하다고 판단한 것에 대해 의문을 제기했다.

김 의원은 민주당만으로 계엄이 해제될 수 있었음에도 불구하고, 국민의힘 의원들에게 해제 의무가 없는 것으로 오해할 수 있는 판결이라고 목소리를 높였다.

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사법부 판단과 정치적 공방의 심화

이번 사건은 단순한 법적 쟁점을 넘어 사법부의 정치적 중립성에 대한 의문을 제기하는 계기가 되었다.

박성준 수석대변인은 특검이 즉각 항소하여 상급심에서 헌정 파괴 범죄의 실체를 단죄해야 한다고 강조했다.

민주당은 이번 판결이 국민의 자유와 민주주의를 해친다고 믿으며, 사법부의 움직임에 대한 우려가 현실이 되었다고 판단했다.

한덕수 전 국무총리의 선고 결과도 함께 검토하겠다는 입장을 밝히며, 사법부의 전반적인 경향을 주시하고 있다.

앞으로 상급심 재판부와 대법원의 최종 판결이 어떻게 내려질지에 대해 사회적 관심이 집중되고 있다.

정치권은 이번 사건을 통해 민주주의 수호의 본질을 다시 한번 확인하는 계기로 삼고 있다.

사법부와 입법부 간의 갈등이 심화되는 가운데, 국민들의 기대와 우려가 교차하고 있는 상황이다.

향후 진행되는 법원 proceedings와 정치적 대응이 한국의 민주주의 발전에 어떤 영향을 미칠지 주목된다.