서울중앙지법은 18일 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의 등으로 기소된 추경호 대구시장에게 무죄를 선고했다.

서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 18일 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해한 혐의 등으로 기소된 추경호 대구시장 에게 1심에서 무죄를 선고했다.

재판부 무죄 결정 근거와 주요 판단

재판부는 공소사실이 증명되지 않았다고 판단하며, 조은석 내란 특별검사팀이 징역 20년을 구형했던 주장과 달리 추 시장이 내란 중요임무에 가담했다는 사실을 인정하지 않았다.

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재판부는 피고인인 추경호가 계엄 선포 이후 윤석열 전 대통령과 전화 통화를 한 사실은 인정하면서도, 그 통화 내용은 윤 전 대통령이 계엄을 사전에 알리지 못한 것에 대해 사과하고 걱정하지 말라는 취지로 보인다며 단순한 전달일 뿐이었다고 밝혔다.

또한 윤 전 대통령이나 김용현 전 국방부 장관과 사전에 연락하거나 접촉한 증거가 없는 점을 근거로 들어, 계엄 해제 의결을 막아달라는 요청이 있었다고 보기 어렵다고 판단했다.

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의원총회 장소 변경과 국회 진입 논란

계엄 당시 국민의힘 원내대표였던 추 시장은 비상 의원총회 장소를 국회에서 당사로, 다시 국회로, 그리고 당사로 세 차례 변경한 행위에 대해 표결을 방해하려는 의도가 없었다고 주장했다.

재판부는 당시 경찰에 의해 국회 외곽이 봉쇄되어 진입이 차단되고 있었으며, 민주당과 달리 당사 내에서 의원총회를 개최하려고 했다는 점만으로 피고인의 주장을 배척할 수는 없다고 보았다.

추 시장이 국회 원내대표실에 머무르며 표결에 참여하지 않은 것은 혼란스러운 상황에서 의원들의 국회 진입과 향후 정국 대응을 고민했을 가능성이 높다는 취지로, 이는 의도적인 방해 행위라고 볼 수 없다고 평가했다.

부작위 내란 혐의 기각과 정치적 영향력

특검은 추 시장이 의원들의 표결을 적극적으로 방해하지는 않았더라도, 원내대표로서 계엄 해제를 위해 필요한 조치를 취하지 않은 것이 내란 가담이라고 주장했다.

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그러나 재판부는 당시 국민의힘 의석이 108석이었던 점을 제외하더라도 계엄 해제 의결이 가능했던 점과, 추 시장이 의원들의 표결 참여 여부를 실질적으로 지배했다고 보기 어렵다는 점을 들어 부작위에 의한 내란 행위도 인정하지 않았다.

선고 후 추경호의 입장을 밝혀

선고가 끝난 뒤 추경호 대구시장은 법원을 나서며 긴 시간 자신을 믿고 함께해 준 점에 감사함을 표했다.

그는 대구 시민들이 자신을 믿고 선택해 주었기 때문에 앞으로 시정을 챙기는 데 혼신의 힘을 다하겠다는 입장을 밝혔다.