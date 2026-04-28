추경호 후보 과거사 보도에 국민의힘, MBC에 전면 공세… 민주당 등 ‘언론 겁박’ 비판

국민의힘 대구시장 후보 추경호 의원의 과거 ‘내란 혐의’ 기소 사실을 보도한 MBC에 국민의힘이 강하게 반발하며 공세를 펼치고 있다. 민주당 등 야당은 이를 ‘언론 겁박’으로 규정하고 비판했다.

국민의힘 대구시장 후보로 선출된 추경호 의원의 과거 ‘내란 중요임무 종사 혐의’ 기소 사실을 보도한 문화방송( MBC )에 대해 국민의힘 이 강하게 반발하며 공세를 펼치고 있다. 더불어민주당 등 야당은 국민의힘 의 이러한 언론 공격을 ‘적반하장식 언론 겁박’이라 비판하며 즉각 중단을 촉구했다.

김현정 민주당 원내대변인은 MBC 뉴스 클로징 멘트를 문제 삼아 국민의힘이 ‘민주당 선대위 방송’이라 비난하며 취재 거부를 위협하는 행태를 지적했다. 김 대변인은 추 의원이 과거 의원총회 장소를 수차례 변경하며 계엄 해제 표결 불참을 주도한 점을 상기시키며, ‘내란 피고인’을 광역단체장 후보로 내세운 국민의힘의 오만함을 비판했다. 또한, 언론이 ‘내란 피고인’을 후보로 내세운 의미에 대한 질문을 던진 것은 당연한 공적 검증이며, 이를 선거 개입으로 규정하고 취재를 거부하는 것은 독재적 발상이라고 맹렬히 비판했다. 사건의 발단은 지난 26일 MBC ‘뉴스데스크’의 클로징 멘트였다.

김초롱, 김경호 앵커는 12·3 비상계엄 당시 추경호 당시 원내대표가 의원총회 장소를 변경하며 계엄 해제 투표 불참을 유도한 과거 행적을 언급하며, ‘내란 중요임무 종사 혐의로 기소된 피고인을 광역시장 후보로 내세운다는 게 어떤 의미인지’ 질문했다. 이에 국민의힘은 즉각적으로 반발하며 MBC를 향한 공세를 시작했다. 최수진 원내수석대변인은 ‘공영방송의 선을 넘은 MBC는 사과하십시오’라는 논평을 발표했고, 최보윤 수석대변인은 법적·행정적 조치를 포함한 엄중한 책임을 묻겠다고 밝혔다.

이상휘 당 미디어특별위원장은 ‘노골적인 선거개입’이라 규정하며 즉각적인 사과를 요구했고, 박충권 원내수석대변인은 방송통신심의위원회 제소 및 법적 대응을 예고했다. 김민수 최고위원 또한 페이스북을 통해 MBC를 비판하며 선거 개입이라고 주장했다. 진보당 역시 국민의힘의 언론 공격에 비판적인 입장을 표명했다. 손솔 진보당 수석대변인은 언론의 공적 검증은 당연한 의무이며, 이를 방해하는 국민의힘의 행태는 민주주의의 근간을 흔드는 폭거라고 비판했다.

또한, 국민의힘이 ‘윤어게인’의 숙주로 전락했다며, 언론 탓을 할 시간에 과거 과오를 참회해야 한다고 덧붙였다. 이번 사태는 과거 정치적 사건에 대한 언론의 보도와 정치권의 반응을 통해 민주주의 사회에서 언론의 자유와 책임, 그리고 정치권의 언론 관리에 대한 논쟁을 불러일으키고 있다. 국민의힘은 MBC의 보도를 ‘선거 개입’으로 규정하고 강경하게 대응하고 있지만, 야당과 진보 진영은 이를 ‘언론 겁박’으로 규정하며 비판하고 있다. 이처럼 첨예하게 대립하는 양상은 향후 정치권과 언론 간의 관계에 긴장을 더할 것으로 예상된다





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추경호 국민의힘 MBC 내란 혐의 선거 개입 언론 자유

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