추경호 대구시장의 1심 무죄 판결에 국민의힘이 '내란 몰이 정치공작의 종결'을 환영하며 여권 결집을 다짐하고 있다. 내란 특검의 기소 근거가 법적으로 무력화되며 여야간 법적 공방의 새로운 국면이 열렸다.

12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 방해 혐의로 기소된 추경호 대구시장 이 1심에서 무죄를 선고받았다. 서울중앙지법은 2026년 11월 18일 열린 선고 공판에서 피고인 추경호 대구시장 에게 유죄를 인정할 만한 충분한 증거가 없다는 이유로 무죄 판결 을 내렸다. 이번 판결은 헌정 사상 초유의 비상계엄 선포와 이에 따른 정치적 공방의 핵심 쟁점 중 하나였던 '표결 방해' 사안에 대해 사법부 가 내린 첫 번째 공식 판단이라는 점에서 큰 의미를 지닌다.

무죄 선고에 여권, 정치공작 종결 선언

국민의힘은 이번 1심 무죄 판결을 '내란 몰이 정치공작에 대한 사법부의 명확한 제지'로 해석하며 즉각 환영의 뜻을 밝혔다. 장동혁 국민의힘 대표는 페이스북 게시글을 통해 이번 판결을 '정의와 상식의 승리'라고 정의했다. 장 대표는 애초부터 특검이 억지로 엮어낸 말도 안 되는 기소였으며, 이를 '조작 기소'라고 규정하며 특검의 항소 시도를 막아내야 한다고 강조했다.

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정점식 원내대표도 '지극히 당연한 판결'이라는 입장을 견명했다. 그는 야당 탄압과 내란 몰이를 목적으로 한 특검의 정치공작이었다며, 당 차원에서 조은석 특검을 법 왜곡죄로 고발하는 방안을 검토 중임을 시사했다. 박충권 수석대변인도 '사필귀정'이라고 평가하며 정권이 휘두른 '내란 몰이'의 정당성이 완전히 상실되었음을 지적했다.

야당 및 무소속 의원들의 반응과 합류

무소속인 한동훈 의원 역시 이번 판결을 환영하며 특검의 무리한 수사와 기소가 당연한 귀결이었다고 밝혔다. 그는 자신이 구속영장 청구 당시부터 여러 차례 지적해온 내용과 일치한다고 언급했다. 개혁신당의 이준석 의원은 이재명 대통령의 탄핵 반대 증언 등을 언급하며, 국가적 비극에 대한 책임 소재가 핵심 가담자들 이상으로 확장되지 않기를 바랐다.

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홍준표 전 대구시장도 SNS를 통해 '추경호 무죄 판결로 국민의힘은 큰 고비를 넘겼다'고 평가했다. 그는 1심 판결이지만 여권 전체가 합심하여 대여 투쟁에 나서주기를 기대하는 메시지를 전했다. 법원 현장에는 장 대표와 정 원내대표를 비롯해 국민의힘 의원 30여 명이 참석해 '무죄'를 외치며 응원했고, 선고 직후 일제히 환호했다.

당 내 파벌 갈등과 향후 당론 모색

이번 판결 여파는 여권 내부에서도 파벌적 논의로 이어지고 있다. 장동혁 대표는 당 내부에도 '내란 몰이' 세력이 있어 당의 몰락을 바라는 자들이 있었다며 엄정한 조처를 예고했다. 안철수 의원은 이 재판이 당을 '내란 정당'으로 낙인찍어 해산시키려는 시도였다고 주장하며, 당무감사에서 재판 과정의 처신과 증언을 평가하겠다고 밝혔다.

그러나 친한(친한동훈)계 의원들은 안 의원을 겨냥해 비판을 가했다. 박정훈 의원은 안 의원이 지난해 1월 '내란 특검법안'에 찬성했던 당시 사진을 인용해 기억을 되새기게 했다. 박상수 전 대변인도 안 의원 및 당권파를 비판하며, 한동훈 대표의 빠른 판단과 입장 표명이 이번 무죄 판결의 주요 요인이었음을 강조했다.

법원의 주요 판단 내용은 '추경호 당시 원내대표는 계엄이 위헌 위법이라는 것을 반대하지 않았다'는 점이다. 이에 따라 계엄 해제 의결 저지 요청을 승낙했다고 볼 수 없다는 판단은 한동훈 당시 대표의 정치적 결단이 판결에 미친 영향을 부각시켰다. 여권은 이제 모두 함께 가야 한다는共识을 다지며, 특검 측의 향후 법적 대응과 당 내부 정리에 집중할 것으로 보인다.